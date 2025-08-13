Министерство США, следящее за исполнением технологических санкций, 19 лет не обновляло ИТ-системы и полагается на ручной труд

Деньги на модернизацию BIS

Конгрессмен Джейсон Кроу (Jason Crow), представляющий штат Колорадо, вместе с еще двумя коллегами по Демократической партии, а также республиканцем из Нью-Джерси Томом Кином (Tom Kean), предложили проект закона о модернизации ИТ-систем Бюро по промышленности и безопасности США (BIS IT Modernization Act).

Законопроект предусматривает выделение ведомству $25 млн в год в период с 2026 по 2029 г. финансовый год, которые, в случае его одобрения, будут потрачены на расширение систем обработки данных, аналитики, внедрение программного обеспечения для принятия решений, инструментов искусственного интеллекта и новых интерфейсов обмена данными.

Именно Бюро по промышленности, входящее в структуру Министерства торговли США, следит за соблюдением ограничений на экспорт технологий, введенных правительством, с целью обеспечения национальной безопасности.

Фото: jirikm / Pixabay Агентство США, контролирующее исполнение экспортных ограчений в области передовых технологий, само оказалось в ситуации технологической отсталости

Ведомство ведет так называемый Entity List, или черный список иностранных организаций и лиц, которым запрещено передавать технологии двойного назначения и передовую электронику без получения специальной лицензии. В этот список, к примеру, входят производитель телекоммуникационного оборудования Huawei, а также контрактный производитель интегральных микросхем SMIC – оба из Китая.

«Древние» ИТ-системы и ручной труд

Как отмечает The Register, бюро давно страдает от явно недостаточного уровня автоматизации рабочих процессов. Процедуры выявления нарушителей мер экспортного контроля, пополнения черного списка, работы по предотвращению нарушений, обработке заявок на получение лицензий выполняются вручную. Всему виной – отсутствие доступа к более современным технологиям. Информационная система, применяемая бюро, была запущена еще в 2006 г. и с тех пор практически не обновлялась.

«Состояние базовых систем, не предназначенных для бесшовного взаимодействия друг с другом, в сочетании с необходимостью контроля точности извлеченных базовых данных со стороны человека потребовали значительных затрат рабочего времени персонала для выполнения работы», – говорится в отчете ведомства, опубликованном в июле 2024 г.

Манипуляции с бюджетом

В числе примеров проблем с оперативностью принятия решений в бюро – ситуация с использованием Макао для обхода экспортных ограничений, о которой CNews писал в январе 2023г. США потребовалось несколько лет на закрытие лазейки, которая оставляла китайскими компаниям возможность для обхода американских экспортных ограничений и ввоза на территорию КНР высокотехнологичной продукции.

С тех пор ситуация в лучшую сторону не изменилась. Более того, в мае 2025 г. администрация Дональда Трампа (Donald Trump) предложила урезать финансирование бюро из федерального бюджета на $20 млн. Затянуть пояса потуже, по мнению 47 президента США, следовало бы и Агентству по кибербезопасности и защите инфраструктуры (CISA), ради экономии почти $500 млн.

В июле 2025 г. Комитет Палаты представителей США по ассигнованиям, возглавляемый республиканцем Томом Коулом (Tom Cole), предложил увеличить объем финансирования бюро на 59% в 2026 финансовом году, тем самым доведя совокупный бюджет ведомства до $303 млн.

Как отмечает The Register, $100 млн, которые, возможно, будет выделены на модернизацию ИТ-систем BIS в течение следующих четырех лет, нельзя назвать огромной суммой в масштабах нужд ведомства, однако эти деньги все же позволят начать процесс обновления ИТ-инфраструктуры, не отбирая ресурсы, необходимые для выполнения ведомством его прямых обязанностей.

«Укрепление наших возможностей в области экспортного контроля и обеспечения соблюдения санкций критически важно для обеспечения национальной безопасности и будущего нашей страны, – считает Кин, один из авторов законопроекта. – Этот законопроект – важнейший шаг к обеспечению BIS необходимыми возможностями для реагирования на текущие угрозы, с которыми сталкиваются США и наши союзники».

Попытка номер два

Нельзя исключать и вероятность того, что нынешнюю версию BIS IT Modernization Act постигнет та же участь, что и его предшественника: в 2024 г. все те же Кроу и Кин уже выступали с аналогичным предложением, однако дальше Комитета Палаты представителей по иностранным делам, законопроект не пошел.

По заявлению офиса Кина, отсутствие прогресса в деле его рассмотрения обусловлено не отсутствием интереса законодателей к проблемам технологической отсталости BIS, но с чем же именно оно связано, он не уточняет. Представитель конгрессмена утверждает, что законопроект готовы поддержать обе фракции конгресса, а профильные комитеты обозначили намерение дать ему ход.

Впрочем, остается неизвестным, когда законопроект будет рассмотрен Комитетом Палаты представителей по иностранным делам, в распоряжении которого он находится в настоящий момент. Пока что сессий, в рамках которых он мог бы быть рассмотрен, не запланировано, отмечает The Register.