Крупнейший российский производитель чипов купил создателя уникальных лазеров для выпуска микросхем

Дочернее предприятие «Элемента» приобрело 51% долей в компании «Оптические Технологии». Сумма сделки могла достигнуть 1,5 млрд руб. Весной «Оптические Технологии» представила прототип импортозамещенной лазерной системы для производства чипов. Учитывая задачи «Элемента», группа может вывести эти установки в серию. 

«Элемент» расширился

Как выяснил CNews, разработчик оборудования для микроэлектроники «Нанотроника» (входит в группу «Элемент») приобрел 51% долей компании ООО «Оптические Технологии». Это следует из базы данных «Контур.Фокус».

«Оптические Технологии» известны тем, что в мае 2025 г. создала импортозамещающую лазерную систему для печати шаблонов с помощью ультрафиолетового излучения при изготовлении микросхем.

Представитель компании заверял ТАСС, что «Оптические Технологии» импортозаместила американские лазеры Coherent на 257 нанометров, отмечал он. «Аналогов в России нет, потому что это узкоспециализированные лазеры», — подчеркивали в компании. Пока создан только предсерийный прототип для испытаний на белорусском предприятии «Планар».

«Сумму сделки определить затруднительно, предполагаю, что сделка лишь частично денежная, а большая часть оплаты — это доля в АО “Нанотроника” или опционы, привязанные к тем или иным KPI, например, выходу на серийное производство лазера или установки, в которой он будет задействован, — рассказал CNews автор Telegram-канала RUSmicro Алексей Бойко. — Если прикинуть ценность этого изделия, то сумма сделки могла бы составлять от нескольких сотен миллионов рублей до 1-1,5 миллиарда».

CNews обратился за комментариями к «Элементу» и «Оптическим Технологиям» и ожидает ответа.

Зачем это «Элементу»

Как сообщала гендиректор «Нанотроники» Юлия Сухорослова в интервью CNews, задача компании — консолидировать ресурсы, которыми обладает группа компаний «Элемент» и которые есть на рынке, для создания промышленных установок с последующей конвертацией их в готовую линейку оборудования для микроэлектронных производств.

rian_700.jpg

ГК «Элемент»
«Нанотроника» приобрела разработчика лазеров

Компания планирует довести российские разработки в области производства микроэлектроники до серийного промышленного уровня и совместить их в едином технологическом цикле, отмечала Сухорослова. Видимо, затем и была приобретена доля в новосибирской компании.

«Нанотроника» и сама будет разрабатывать и выпускать линейку оборудования для производства радио-, СВЧ- и микроэлектроники. В 2024 г. компания планировала «привлечь перспективные команды разработчиков», которых можно задействовать в ОКР и НИОР. В проект уже вложено несколько млрд руб., сообщили источники издания.

Покупка компаний, создание команды, обеспечение инфраструктуры преимущественно финансируется за средства Группы и является частью инвестпрограммы «Элемента» до 2026 г. Также используется госсубсидии.

Владельцы компаний

Согласно «Контур.Фокусу», АО «Нанотроника» было образовано 18 апреля 2023 г. в Зеленограде. Единственным учредителем «Нанотроники» является АО «Элемент». «Нанотроника» ведет разработки по проектам общий портфель которых составляет 10 млрд руб. Среди них, например, установки для эпитаксии, установки для ионного легирования и др.

ООО «Оптические Технологии» зарегистрировано 16 декабря 2022 г. в Новосибирске. Гендиректором компании выступает Владимир Акулов. 51% долей с 11 июля 2025 г. принадлежит «Нанотронике», и по 24,5% — Акулову и Анжелике Савиной.

Оборудование для микроэлектроники в России

Как отмечала Сухорослова, последние 20 лет в стране практически не создавались новые массовые серийные производства микроэлектроники. Поэтому рынок оборудования не развивался. А некоторые заводы до сих пор работают на советском оборудовании 70-80-х гг. выпуска. Часть этого оборудования была модернизирована и заменена зарубежным. Но после 2022 года нагрузка на заводы заметно увеличилась. Соответственно, выросла нагрузка и на оборудование.

Пока Россия может покрыть только 30% маршрута по производству микроэлектроники. Весной, например, была завершена разработка литографа белорусским «Планаром» и ЗНТЦ. Ведутся работы по производству метрологического оборудования и многих других установок. В России запущена масштабная программа по освоению серийного производства оборудования и необходимых материалов для производства микроэлектроники.

Чем известна «Элемент»

«Элемент» — крупнейший производитель российской микроэлектроники. Компания была создана в 2019 г. на базе активов АФК «Система» и «Ростеха». Обе стороны внесли в СП 19 организаций, работающих в области разработки, производства и дизайна микроэлектроники. В «Элемент», например, вошли крупнейший производитель чипов в России — зеленоградский «Микрон», НИИ электронной техники, НИИ электронной и микроэлектронной аппаратуры «Прогресс», а также завод полупроводниковых приборов, «ВЗПП-Микрон» (Воронежский завод полупроводниковых приборов) и другие компании.

Предприятия «Элемента» занимаются производством интегральных микросхем, полупроводниковых приборов, силовой электроники, модулей, корпусов для микросхем и контактирующих устройств, а также радиоэлектронной аппаратуры.

По итогам 2024 г. ПАО «Элемент» нарастила выручку на 23%, до 44 млрд руб., следует из отчетности компании. Чистая прибыль увеличилась на 56%, до 8,3 млрд руб. Тогда когда по результатом 2023 г. выручка ПАО «Элемент» выросла на 46% по сравнению с 2022 г., достигнув 35,8 млрд руб.

Кристина Холупова

