Власти пообещали «Госуслугам» тотальную перезагрузку

Портал «Госуслуги» в обозримом будущем ожидает масштабная модернизация. Нынешний принцип работы уйдет в прошлое – обещают новую систему объединения сервисов, которые будут касаться конкретных жизненных обстоятельств. Пока неизвестно, насколько проще или, наоборот, сложнее, будет находить нужный сервис. Власти называют это «перезагрузкой».

«Госуслуги» по-новому

Российский портал «Госуслуги» в скором будущем начнет работать по-новому. Власти намерены «перезагрузить» его и полностью пересмотреть принцип агрегации госсервисов.

Сейчас «Госуслуги» представляют собой, по большей части, каталог разрозненных сервисов, но через некоторое время все они сгруппированы по различным жизненным ситуациям, пишут «Известия» со ссылкой на заместителя председателя правительства России, главу аппарата правительства Дмитрия Григоренко.

Под жизненными ситуациями подразумеваются различные обстоятельства, с которыми сталкиваются граждане России. Например, это может быть рождение ребенка, получение водительских прав, выход на пенсию и пр.

Каждая из таких ситуация требует обращения в различные госорганы и, соответственно, поиска нескольких сервисов на «Госуслугах». Например, для получения прав нужно сперва обзавестись медицинской справкой, а для этого необходимо пройти медкомиссию. Затем нужно обратиться в ГИБДД или МФЦ. Новая агрегация сервисов по жизненным ситуациям, по замыслу авторов трансформации, должна упростить их поиск.

Перезагрузка сервиса сулит повышение его удобства. Как окажется в реальности - узнаем со временем

«Людям нужны не отдельные услуги, а готовые решения для жизненных ситуаций. Когда человек выходит на пенсию, открывает бизнес или оформляет документы при рождении ребенка, он должен получать все необходимые услуги пакетом. Без необходимости разбираться в нюансах работы разных ведомств и сбора лишних документов. Каждая услуга должна быть удобной и быстрой. И неважно, где человек ее получает – в большом городе или маленьком поселке. Чтобы это обеспечить, введены стандарты качества госуслуг и назначаются кураторы каждой из них», – сообщил «Известиям» Дмитрий Григоренко.

Смотрящие за услугами

По задумке авторов трансформации, буквально за каждой услугой на сервисе после его перезапуска будет закреплен отдельный куратор. По информации издания, в зоне ответственности таких кураторов будет развитие услуг, которые за ними закреплены, и повышение их качества.

Кураторам придется, в числе прочего, заниматься устранением сбоев. Также на их плечи ложится коммуникация с гражданами – они будут принимать обратную связь от них.

По плану, россиянам будет предоставлена информация, кто конкретно отвечает за ту или иную услугу. «На данный момент ответственные сотрудники ведомств назначены по 725 федеральным госуслугам», – пишут «Известия».

С ориентацией на граждан

Подавляющее большинство собеседников издания уверены, что новый принцип агрегации услуг на «Госуслугах» улучшат качество работы сервиса. Такого мнения придерживается, в том числе, эксперт проекта «Народного фронта» «За права заемщиков» Александра Пожарская.

По ее прогнозам, новый принцип группировки услуг «с внедрением маршрутизации пользовательских алгоритмов позволит гражданам без лишних посещений разных кабинетов решить свой вопрос и собрать нужный пакет документов» «Россияне станут тратить еще меньше времени на решение своих вопросов, меньше денег на поездки в госорганы и оформление документов, снизится общий уровень стресса» – добавила она.

«Очевидно, что появление института кураторов от государственных инстанций создаст дополнительный механизм контроля процессов оказания госуслуг и функционирования суперприложения и взаимодействия с гражданами в случае возникновения сложных ситуаций», – сказал изданию доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета Михаил Хачатурян.

До конца 2025 г. власти намерены нарастить количество «жизненных ситуаций» на портале «Госуслуг». Как сообщили «Известиям» в аппарате Дмитрия Григоренко, до конца 2030 г. власти намерены перевести в «цифры» 99% массовых социально значимых услуг. К конц лета 2025 г. оцифровано около 90% таких услуг.