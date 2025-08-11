В России арестован сотрудник Управления «К» МВД по обвинению в хакерских атаках и крупной взятке
В России арестовали сотрудника Управления «К» Министерства внутренних дел России. Он не только проходит по делу о крупной взятке, его также подозревают и в хакерском взломе ИТ-систем.
Задержан старший оперуполномоченный
Суд в Москве арестовал сотрудника подразделения Министерства внутренних дел (МВД) России — Бюро специальных технических мероприятий (БСТМ), пишет «Коммерсант».
Под арестом находится Антон Нестеров — старший оперуполномоченный четвертого отдела БСТМ МВД России. Антона Нестерова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (часть шесть статьи 290 уголовного кодекса (УК) России и неправомерном доступе к компьютерной информации (статьи 272 УК).
БСТМ — подразделение МВД России, известное также как Управление «К», одним из направлений деятельности которого является борьба с преступлениями в сфере компьютерных технологий. Региональные подразделения БСТМ действуют во всех субъектах России.
Подробности дела 11 августа 2025 г. неизвестны, но «Коммерсант» пишет, что, по версии Следственного комитета (СК) России, оперативник БСТМ не только брал взятки, но и совершал преступления, характерные для хакеров, с которыми он и должен был бороться.
Силовика задержали Антона Нестерова еще в мае 2025 г. На 12 августа в Московском городском суде (Мосгорсуд) назначено рассмотрение жалобы защиты на очередное продление срока содержания под стражей. Ранее суды неоднократно отклоняли аналогичные ходатайства, ссылаясь на материалы, подтверждающие обоснованность подозрений, а также на риск того, что Антон Нестеров, оказавшись на свободе, может скрыться или оказать давление на участников расследования.
Подразделение полиции
Одно из самых закрытых подразделений министерства — БСТМ, известное также как управление «К», БСТМ созданы в 1992 г. с целью получения оперативной информации, способствовавшей предупреждению, выявлению и раскрытию преступлений. Требовались наступательные действия для опережения развития возможностей криминалитета.
Региональные подразделения БСТМ МВД России действуют во всех субъектах страны. Значительная часть тяжких и особо тяжких преступлений раскрывается с использованием сил и средств отдела. Сотрудники БСТМ МВД России и входящего в его состав Управления «К» оказывают содействие другим подразделениям полиции в предотвращении и раскрытии самого широкого спектра преступлений: террористического и экстремистского характера, коррупционных, связанных с наркобизнесом, распространением в интернете детской порнографии, незаконным распространением специальных технических средств, преступлениям в сфере компьютерной информации и другим. Подразделения обеспечения специальных технических мероприятий также востребованы следственными органами во время проведения расследований.
В 2025 г. сотрудники службы стабильно добиваются высоких результатов, совершенствуя свое профессиональное мастерство, новейшую технику, привлекая в свои ряды талантливых и квалифицированных ИТ-специалистов.
Надежность деятельности личного состава
В апреле 2024 г. CNews писал о деле против бывшего сотрудника БСТМ МВД Георгия Сатюкова. Басманным районным судом Москвы арестовано имущество семьи бывшего начальника третьего отделения четвертого отдела (по борьбе с преступлениями в кредитно-финансовой сфере, совершаемыми с использованием информационных технологий) управления по борьбе с преступлениями в сфере информационно-телекоммуникационных технологий («К») БСТМ МВД России.
По версии следствия, он при посредничестве коллеги Дмитрия Соколова получил от Алексея Иванова — системного администратора криптобиржи World Exchange Services Pte. Ltd. (Wex, бывшая BTC), взятку за покровительство. Взятка, по данным следствия, была передана в виде криптовалюты, а ее сумма составила 5 млрд руб.
Алексей Иванов заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве и признал вину в растрате биржевой криптовалюты (части четыре статьи 160 УК) на 3 млрд руб. Ему назначили три с половиной года колонии.
В августе 2024 г. суд арестовал 30 брокерских и банковских счетов, которые фигуранты дела оформляли на доверенных лиц. Под арест попали одно жилое и два нежилых помещения, а также 13 банковских счетов супруги одного из обвиняемых. Кроме того, арестовано одно жилое и пять нежилых помещений брата одного из обвиняемых.