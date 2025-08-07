CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

В России перепишут стандарты радиоэлектроники. Нынешние устарели на 25 лет

Российские стандарты для производства радиоэлектроники, а также необходимых материалов и оборудования сильно отстают от международных. Половина стандартов старше 25 лет, а сроки подготовки новых документов сильно затянуты. ВНИИР предложил концепцию для создания современной системы стандартизации в России.

Не по стандарту

Как стало известно CNews, Всероссийский научно-исследовательский институт радиоэлектроники (ВНИИР) раскритиковал действующие стандарты в области радиоэлектроники и сообщил о существенном их отставании от международного уровня. Это следует из проекта Концепции системы стандартизации радиоэлектронной продукции гражданского назначения, подготовленной ВНИИР (есть в распоряжении CNews).

По данным ВНИИР, отставание характеризуется недостаточным по объему и устаревшим по содержанию фондом стандартов (половина стандартов в отрасли старше 25 лет), низкой динамикой разработки документов (ежегодно для отрасли разрабатывается менее 150 документов стандартов при действующих 56 технических комитетах по стандартизации). При этом для поддержания фонда стандартов в актуальном состоянии необходимо разрабатывать и актуализировать не менее 500 документов в год, следует из документа.

Концепция системы стандартизации, которую предлагает ВНИИР, подведомственный Минпромторгу, должна помочь сформировать современные стандарты в отрасли и выйти на требования, позволяющие создавать к 2030 г. продукцию мирового уровня.

Текущее состояние стандартизации в России

Эксперты ВНИИР проанализировали состояние стандартов в России. И пришли к выводу, что по направлению «Электронная компонентная база» отечественный фонд документов по стандартизации составляет более 800. А средний возраст стандартов составляет 17 лет. Уровень гармонизации межгосударственных и национальных стандартов с международными стандартами составляет более 70%.

По направлению «Радиоэлектронная аппаратура» отечественный фонд документов по стандартизации составляет более 1,5 тыс. документов, средний возраст которых 24 года. Из них разработанных на основе документов международных и региональных документов по стандартизации (ISO, IEC и EN) более 40%.

zan-lazarevic-wgqz5ysqsfk-unsplash_1_700.jpg

Unsplash - Zan Lazarevic
В России готовятся новые ГОСТы для электроники

По направлению «Специальные материалы для радиоэлектронной промышленности» отечественный фонд документов по стандартизации составляет более 600 документов, средний возраст которых 17 лет. При этом отсутствуют стандарты по классификации материалов, по терминам и определениям, а каждая отрасль самостоятельно внедряет стандарты на разработку, постановку на производство и освоение материалов в серийном промышленном производстве.

Действующие стандарты на материалы не охватывают всех аспектов их разработки, производства, применения (эксплуатации) и утилизации. Стандарты, как правило, технически устарели и не соответствуют современным требованиям, следует из проекта.

По направлению «Специальное технологическое оборудование» отечественный фонд документов по стандартизации составляет более 40 документов. Их средний возраст 19 лет. По направлению «Средства измерений и испытательное оборудование» стандартизация требует опережающего подхода при формировании требований к испытательному оборудованию и средствам измерений для обеспечения выполнения операций по контролю параметров новых групп (подгрупп) однородной продукции, материалов и полуфабрикатов в рамках технологических процессов с топологическими нормами менее 65 нм.

Общее количество стандартов, включенных в Программу национальной стандартизации по всем направлениям на 2025 г. составляет более 4 тыс. В области радиоэлектроники планируется создание менее 150 документов по стандартизации, что составляет менее 1% от общего количества разрабатываемых документов.

Сейчас сформированы две перспективные программы стандартизации на период до 2030 г., в рамках которых планируются к разработке 156 документов по стандартизации в сфере электронной и радиоэлектронной промышленности.

Сценарии развития

ВНИИР определил ключевые направления развития системы стандартизации радиоэлектронной продукции гражданского назначения. Так, планируется интеграция участников работ по стандартизации и заинтересованных сторон в единую систему с базовым центром, координирующим деятельности по стандартизации в радиоэлектронной промышленности (Координационный центр) в качестве рабочей структуры при непосредственном руководстве Департаментом радиоэлектронной промышленности Минпромторга. Должны быть внедрены принципы максимально возможной унификации документов по стандартизации гражданского и оборонного назначения.

Во ВНИИР считают, что есть два основных сценария развития системы стандартизации радиоэлектронной промышленности: инерционный и базовый. Инерционный предполагает действовать в текущем формате работы комитетов по стандартизации. А базовый — предполагает поэтапное достижения целей: разработка «дорожной карты», создание Координационного центра.

Выполнение плана позволит обеспечить в период до 2030 г. и дальнейшую перспективу реализацию целей Концепции: создание единой системы управления стандартами, предоставит конкурентные преимущества для отечественных производителей за счет введения положений о необходимости применения требований национальных стандартов при поставках товаров, снизит себестоимость отечественной продукции за счет гармонизации и унификации гражданской и оборонной продукции применительно к радиоэлектронной промышленности с расширением использования в производстве унифицированных базовых процессов и групп по областям применения.

Стандарты также снизят угрозы информационной безопасности в отношении объектов критической информационной инфраструктуры за счет применения современной отечественной ЭКБ и радиоэлектронных устройств на их основе. И позволит сократить сроки разработки стандартов до восьми месяцев, достижения уровня гармонизации разрабатываемых национальных стандартов с международными до 70%.

Охват концепции

Концепция охватывает электронную компонентную базу (микроэлектроника, фотоника, силовая электроника, СВЧ–электроника, пассивная электроника), радиоэлектронную аппаратуру (беспилотники, телекоммуникационное оборудование, вычислительная техника, системы связи и т.д.), специальное технологическое оборудование (оборудование для производства кристаллов, пластин и оборудование по групповым технологическим процессам), системы проектирования и информационного обеспечения (технологии ИИ, интернет вещей, системы автоматизированного проектирования радиоэлектроники и электроники, комплексных инструментов проектирования и библиотек стандартных элементов), специальные материалы для радиоэлектронной промышленности, средства измерений и испытательное оборудование.

По мнению ВНИИР, в России должна быть создана единая система управления стандартами и требованиями к радиоэлектронной продукции, устранены технические барьеры в торговле и созданы условия для применения международных стандартов. Помимо этого, должны быть унифицированы документы по стандартизации гражданской и оборонной продукции, сокращены сроки создания стандартов, а также сформирована комплексная система подготовки и переподготовки специалистов по стандартизации в отрасли.

Международные стандарты

Сейчас действуют три международных организации по стандартизации: ИСО (ISO) — Международная организация по стандартизации, МЭК (IEC) — Международная электротехническая комиссия, МСЭ (ITU) — Международный союз электросвязи. Россия является их членом. Национальные интересы России в ИСО И МЭК представляет Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

В приоритетных направлениях радиоэлектроники в структуре МЭК действует 36 технических комитета, которыми разработано более 6 тыс. документов (по 30 номенклатурным группам) и находятся в процессе разработки и согласования более 560 документов. Лидирующее положение занимают направления информационных технологий, полупроводниковых приборов, технологий и продукции электрических соединителей, электронных дисплеев, технологий сборки электроники. К наиболее динамично развивающимся направлениям относятся стандартизация электрических реле, микроэлектромеханических систем, полупроводниковых приборов, электронных дисплеев, нанотехнологий для электротехнических изделий и систем, аппаратуры коммутационной и управляющей, печатной электроники, магнитных компонентов, ферритов, информационных технологий.

«Применение при разработке и актуализации отечественных документов по стандартизации, современных международных стандартов МЭК, документов ведущих стран и специализированных организаций по стандартизации играет значительную роль в повышении современного уровня требований к технологиям производства, процессам и продукции радиоэлектронной отрасли, повышению ее конкурентоспособности», — отмечено в документе.

Кристина Холупова

