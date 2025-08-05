Верховный суд масштабно переезжает на российские серверы. Заказаны тысячи устройств на миллиарды рублей

Судебный департамент ВС РФ намерен отказаться от использования серверов иностранного производства в пользу отечественных решений. Оформлен заказ на более чем 2000 устройств производства RDW Computers. Сумма заказа – почти 2 млрд руб. С поставками возникли проблемы – дистрибьютор не успевает отгрузить требуемое количество серверов в срок. Но, возможно, причина вовсе не в нем.

Судебно-серверное импортозамещение

Судебный департамент при Верховном суде России оформил заказ на поставку 2079 серверов отечественного бренда RDW Computers на замену иностранным решениям. Как пишут «Ведомости», выбор пал на модель «Хибины Н212», а сумма заказа составляет 1,8 млрд руб.

С учетом этих данных один сервер обходится ведомству приблизительно в 865,8 тыс. руб. поставками занимается дистрибьютор – компания Tegrus. Согласно сайту госзакупок, контракт с ней был заключен 27 июня 2025 г.

На момент выпуска материала с поставками серверов возникли трудности. По информации «Ведомостей», Tergus должна была отгрузить заказчику 20 тестовых устройств не позднее 4 июля 2025 г., однако сорвала сроки за что получила штраф в размере 100 тыс. руб. и уже выплатила его.

Закупка осуществлялась по 44-ФЗ (закупки государственных и муниципальных учреждений). По нему ведомства должны приобретать отечественную продукцию, которая соответствует требованиям постановления Правительства России № 719. В нем перечислены различные критерии «российскости» продукции. Согласно сайту RDW Computers, у серверов «Хибины Н212» необходимая сертификация Минпромторга в наличии, что делает их пригодными для госзакупок.

Что происходит

По мнению опрошенных изданием экспертов, Судебный департамент при Верховном суде России, заказ 2000 российских серверов – это «попытка создания единой ИТ-инфраструктуры» с использованием отечественного оборудования, которую в дальнейшем можно будет централизованно обслуживать и масштабировать. 20 серверов – это почти полностью укомплектованная стойка в центре обработки данных, сообщил изданию старший партнер в IT-интеграторе «Энсайн» Алексей Постригайло.

«Скорее всего, речь идет о масштабной модернизации ИТ-среды судебной системы, возможно ГАС «Правосудие», – добавил Постригайло.

Один из источников «Ведомостей» утверждает, что отгрузить всю партию из 2000 устройств можно в целом за полгода, хотя возможны и эксцессы. Другой собеседник издания на российском ИТ-рынке утверждает, что даже по госконтракту такой объем можно поставить за четыре-шесть недель, то есть за полтора месяца. Однако для таких темпов важно, чтобы у производителя были свободные производственные мощности.

Кто виноват

К моменту выхода материала причины срыва поставок серверов установлены не были. В компании «РДВ технолоджи», производителе техники RDW Computers, не стали комментировать произошедшее, но подчеркнули, что не являются поставщиками конкретно по этому контракту.

Это действительно так – поставщиком в данном случае выступает упомянутая фирма Tegrus. В «РДВ технолоджи» подчеркнули, что компания со своей стороны «соответствует задачам, возложенным на нее в сфере поддержания работоспособности ИТ-инфраструктуры государственных учреждений и компаний».

Опрошенные изданием эксперты считают, что ответственность лежит именно на дистрибьюторе, а не на поставщике, поскольку как раз он осуществляет доставку «железа» конечному потребителю. Такого мнения придерживается основатель юридической компании Future Legal Павел Катков.

Катков добавил также, что именно дистрибьютор должен отвечать перед заказчиком, хотя его самого могла подвести «цепочка его поставщиков вплоть до производителя».

А российское ли

Алексей Постригайло со своей стороны считает, что вина может лежать как на производителе, так и на дистрибьюторе. По его словам, на деле из российского в российских серверах только логотип компании на наклейке и отверточная сборка. «Ввозятся почти полностью готовые комплектующие из Китая, докручиваются у нас, наклеивается шильдик "Сделано в России" – и на этом все импортозамещение», – добавил Постригайло, отметив, что при таком формате бизнеса компании в высшей степени зависимы «от логистики, китайских ODM-платформ и стабильности поставок».

Важно добавить, что на сайте RDW Computers нет ни единого упоминания марок используемых комплектующих в серверах «Хибины Н212» – это касается процессоров, модулей памяти, накопителей и пр. Однако есть зашкаливающая вероятность того, что как минимум процессоры в них стоят иностранные ввиду полного отсутствия в стране как современных отечественных серверных CPU, так соответствующего производства.

В начале февраля 2025 г. RDW Computers сообщала CNews о том, что первые серверы нового поколения семейства «Хибины» были отправлены на тестирование заказчикам. По данным компании, они собраны на американских процессорах Intel Xeon Scalable: 4th Gen Sapphire Rapids или 5th Gen Xeon Emerald Rapids в зависимости от модификации.