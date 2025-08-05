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Бывший начальник радиотехнической службы ВМФ сел на девять лет за взятки

За взятки при исполнении гособоронзаказа на поставку навигационного оборудования флоту высокопоставленный чиновник ВМФ получил девять лет строгого режима и штраф 16,5 млн руб.

Высокопоставленный чиновник получил приговор

Бывший начальник радиотехнической службы Главного штаба Военно-морского флота (ВМФ) России Олег Лопатиев приговорен к девяти годам заключения с отбыванием в исправительной колонии строгого режима за взятки (ч. 6 ст. 290 УК России), пишет «Интерфакс» со ссылкой на информацию Главного военного следственного управления (ГВСУ) Следственного комитета России.

«Лопатиев признан виновным в получении взяток в особо крупном размере при выполнении государственного оборонного заказа», — заявили представители ГВСУ.

Подсудимому также назначили штраф размере 16,5 млн руб. и лишили права занимать должности в органах государственной власти сроком на три года.

Покровительство за взятки

По данным следствия, в 2022—2025 гг. Минобороны России заключило с АО «Изумруд» и ПАО «Дальприбор» контракты на поставку технических устройств на общую сумму более 400 млн руб., контролировать качество поставляемой продукции по которым был назначен Лопатиев.

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Следственный комитет России
Суд согласился с обвинением следствия бывшего начальника радиотехнической службы Главштаба ВМФ в получении взяток.

Речь шла о различном навигационном оборудовании, как выяснил «Коммерсант». В обмен на попустительство и общее покровительство при выполнении контрактов высокопоставленный сотрудник Главштаба ВМФ получал с предпринимателей взятки, общая сумма которых превысила восемь млн руб.

Арестовали Лопатиева в марте 2025 года с последним траншем в три млн руб. в ресторане «IL Патио» Санкт-Петербургского аэропорта Пулково.

Дела о коррупции в Минобороны

В январе 2025 г., как писал CNews, Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд тоже за взятки при контроле исполнения государственного военного заказа приговорил к шести годам колонии бывшего начальника военного представительства Минобороны России Валентина Корбута.

Одно из обвинений — взятка на сумму более 17,8 млн руб. по мнимой сделке, связанной с нанесением маркировки, покрытий и переупаковкой печатных плат.

В конце января 2025 г. суд арестовал начальника 5481 военного представительства Министерства обороны (Минобороны) России Сергея Болгарева, обвиняемого в получении в 2017 — 2023 гг. более 14 млн руб. от гендиректора ОАО «Пятигорский завод "Импульс"» Сергея Кузьменко за формальную приемку продукции военного назначения и общее покровительство при исполнении гособоронзаказа.

Анна Любавина

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