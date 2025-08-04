В стране появится реестр россиян, страдающих раком, диабетом, сердцем и психиатрических больных

Минздрав выделил 676 млн руб. на создание реестра людей с заболеваниями сердца, онкологией, психическими отклонениями, диабетом и т.д. Это позволит быстрее обмениваться информацией между учреждениями, и поможет понять влияние медицинских организаций на лечение таких болезней.

Реестр людей с заболеваниями

Как выяснил CNews, в России начнут вести реестр лиц с отдельными заболеваниями для мониторинга оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи и санаторно-курортного лечения. Работы для создания такой подсистемы заказал Минздрав, выделив на них 676 млн руб. Это следует из портала госзакупок.

Подсистема Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) будет называться «Федеральный регистр лиц с отдельными заболеваниями». Работы должны быть окончены до конца февраля 2026 г.

В реестр попадут люди со злокачественными новообразованиями, сахарным диабетом, психическими расстройствами, болезнями сердца и др. В системе будет отображены ФИО, дата установления диагноза, сведения о госпитализациях и прочих лечениях, назначенные препараты, анализы и пр.

Минздрав Минздрав заказал создание реестра людей с хроническими заболеваниями

«Это решит задачу накопления, обработки, хранения, актуализации, обобщения, систематизации информации о пациентах и позволит провести оценку влияния показателей заболеваемости и деятельности медицинских организаций на изменение медико-демографических показателей», — следует из технического задания.

Состав подсистемы

Подсистема будет состоять из регистра граждан, имеющих право на обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, системы мониторинга оказания высокотехнологичной медицинской помощи, ресурса учета информации в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), реестр сведений о состоянии здоровья граждан, документов о рождении и смерти и др.

Информация поставляется в подсистему из Минздрава, ФОМС, Фонд пенсионного и социального страхования, медицинских и фармацевтических организаций и др. Пользователями информации являются Минздрав, МВД, Росстат, медицинские организации и пр.

Безопасность ЕГИСЗ

Обеспечивается непрерывное взаимодействие с государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации (ГосСОПКА) в соответствии с соглашением между Минздравом и ФСБ. Также обеспечивается непрерывное взаимодействие по вопросам противодействия распределенным атакам, направленным на отказ в обслуживании (DDoS-атакам) в соответствии с соглашением между ФГУП ГРЧЦ и министерством.

Защита от DDoS-атак организована и осуществляется в рамках государственного контракта на оказание услуг связи по передаче данных заключенного между Минздравом и «Ростелеком».