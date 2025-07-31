Госкомпаниям определили сроки импортозамещения радиоэлектроники

Правительство считает, что к началу 2028 г. доля отечественной радиоэлектроники для нужд госсектора должна составить 60%. Импортное оборудование можно будет использовать только на определенных условиях.



Сроки импортозамещения

Ежегодный прирост количества используемой отечественной радиоэлектронной продукции (РЭП) в госсекторе должен составлять не менее 15% и достичь к 1 января 2028 г. 60%, указано в методических рекомендаций по цифровой трансформации госкорпораций и компаний с госучастием, одобренных президиумом правительственной комиссии по цифровому развитию. С документом ознакомились «Ведомости».

В доле отечественной радиоэлектроники будут учитываться клиентские устройства (ПК, ноутбуки, моноблоки, тонкие клиенты), серверы (в том числе системы хранения данных, СХД), сетевое оборудование (маршрутизаторы, коммутаторы, шлюзы, межсетевые экраны), телекоммуникационное оборудование, промышленные компьютеры и контроллеры.

Речь идет о РЭП, «включенной в реестр российской промышленной продукции или в Евразийский реестр промышленных товаров государств – членов ЕАЭС», пояснили в Минцифры.

Условия использования иностранного оборудования

Если в реестрах отсутствует требуемое оборудование, предусмотрена возможность установления индивидуальных показателей, отметил представитель Минцифры. В основном такие обращения сейчас поступают в отношении техники на иностранных центральных процессорах, сказал он.

freepik Доля используемой в госсекторе радиоэлектроники должна увеличиваться на 15% каждый год

Организация должна получить подтверждение Минпромторга о том, что требующаяся РЭП «не производится и не будет производиться российскими организациями в течение периода планирования перехода» на отечественное оборудование, указано в рекомендациях.

Разрешено также использовать иностранное клиентское оборудование, срок эксплуатации которого к 1 января 2028 г. составляет не более пяти лет, и иностранное серверное и коммуникационное оборудование не старше семи лет, говорится в документе.

Установление возрастного лимита — компромисс между требованием к импортозамещению и необходимостью поддержания операционной устойчивости ИТ-инфраструктуры, считает глава холдинга SND Global, занимающегося контрактной разработкой электроники, Ольга Квашенкина.

Ранее приобретенное оборудование должно амортизироваться, в противном случае компании потерпели бы существенные убытки, добавил независимый аналитик Алексей Бойко.

Российское производство

Хотя документ является рекомендательным, это фактически инструкция по исполнению нормативно-правового акта, прокомментировал руководитель направления «разрешение IT&IP-споров» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле. Количественное значение по переходу на отечественную РЭП для госорганизаций со сроком исполнения указывается впервые в публичном документе, уточнил Бойко.

Закупки серверного оборудования российских брендов «Аквариус», Yadro, Depo и «Аэродиск» за первые пять месяцев 2025 г. выросли с 4,07 млрд до 7,26 млрд руб. год к году. Госкомпании также импортозамещают ПК, ноутбуки и моноблоки американских HP, Dell и китайской Lenovo на изделия «Аквариуса», «Байтэрга», «Икс холдинга», «Росэлектроники», Fplus и др.; коммутационное оборудование от Cisco, Juniper, Huawei — на «Элтекс», «Телеком-СБ» и Т8, сообщила изданию Квашенкина.

Однако, у реестровых серверов и маршрутизаторов существует значительный разрыв с иностранными по производительности, по энергоэффективности, по интеграции с существующими инфраструктурами и по доступности специализированных прошивок и средств администрирования, перечисллила Квашенкина. К тому же большая часть «российских» серверов и телекоммуникационного оборудования — это решения на зарубежных платформах, таких как Supermicro, Inspur.

Половину уже импортозаместили

Заместитель главы Минпромторга Василий Шпак заявлял ранее, что доля российской электроники в сегменте госзаказчиков и госкомпаний превысила в 2024 г. 50% в денежном выражении, как писал CNews в конце 2024 г. В 2023 г. доля российской электроники в госзакупках составляла порядка 40-45%.

При этом в сентябре 2024 г. компании начали получать запросы о реализации проектов в области гражданской радиоэлектроники с участием госфинансирования от прокуратуры с целью проверки данных о том, что более половины получателей субсидий не выполняли условия их предоставления, в частности, вместо организации производства в России отдавали заказы на контрактное производство за рубеж, в том числе в Китай.

В июле 2025 г. CNews писал, что финансирование властями госпрограммы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности» сократилось по решению Минпромторга почти вдвое - с 26,5 млрд руб. в 2024 г. до 14,4 млрд. в 2025 г.