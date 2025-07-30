СМИ: Госмессенджер Max будет обязателен для получения электронной подписи. Минцифры опровергает

Мессенджера Max станет посредническим сервисом при подписании документов электронной подписью. Отныне все эти документы будут подписываться только через него, и это уже оформлено в виде закона.

Max’имальная подпись

Российский мессенджер Max за авторством холдинга VK стал важной составляющей при работе с электронной подписью. Как пишет РБК. В законопроекте о национальном мессенджере, превратившемся в полноценный закон 24 июня 2025 г., указано, что теперь подписывать электронной подписью документы можно через Max.

Нововведение распространяется почти на всех – и на физлиц, и на юрлиц, и на индивидуальных предпринимателей. Использовать Max придется при подписании документов с помощью усиленной квалифицированной (УКЭП) и усиленной неквалифицированной электронной подписи (УНЭП) в приложении «Госключ» через национальный мессенджер.

Есть лишь одно исключение из требования о подписании документов с помощью УКЭП и УНЭП через Max. По информации издания, оно не применимо «для реализации полномочий госорганов».

Julia Kadel / Unsplash Max постепенно и незаметно для пользователей внедряют в важные жизненные процессы

Что именно означает эта формулировка, на момент публикации материала доподлинно известно не было.

Как сообщал CNews, с июля 2025 г. за развитие мессенджера отвечает «дочка» VK «Коммуникационная платформа». Это следует из соответствующего распоряжения российского премьер-министра Михаила Мишустина.

Max’имальное посредничество

Опрошенные изданием участники рынка считают, что формулировка закона обязывает использовать для подписания документов посредника в виде Max, хотя раньше это делалось напрямую в приложении «Госключ», которое работает с 2021 г. Max появился лишь в 2025 г.

Такого мнения придерживается, в числе прочих, управляющий компании RTM Group Евгений Царев. По его прогнозам, пользователю сначала нужно получить документ в Max и лишь затем направить его в «Госключ», где он и получит электронную подпись.

Собеседник РБК в российской ИБ-сфере обратил внимание на то, что новый закон о национальном мессенджере содержит формулировку «только о подписи документов из систем коммерческих компаний, например договоров о сделках с недвижимостью или регистрации сим-карт». С его слов, документы, направленные на подпись не посредственно с портала «Госуслуги», будут, как и прежде, поступать в приложение «Госключ».

Евгений Царев уверен, что те, кто раньше использовал API «Госключа» для подписания документов электронной подписью, теперь будут вынуждены перестраивать все процессы API Max. По его словам, само приложение «Госключ» хоть и не уходит в прошлое и не теряет свои функции, но становится теперь лишь частью Max, «добавляя шаг в процесс и обязательность работы через мессенджер», пишет РБК.

Закон есть, требований нет

Сразу несколько собеседников издания акцентировали внимание отсутствии «финальных технических требований и спецификации API Max». Также, по их словам, не существует и готовых (опубликованных) подзаконных актов со сроками реализации этих требований. Они добавили также, что новый закон коснется в первую очередь операторов электронного документооборота («СКБ Контур», «Тензор», «Такском», «Калуга Астрал» и др.).

Комментарий Минцифры

После публикации материала РБК в редакцию CNews поступило сообщение Минцифры, что сообщение о обязательности Max для электронной подписи неверно. «Минцифры отдельно обращает внимание: сообщения о том, что мессенджер Max будет обязательным для подписания электронных документов, не соответствуют действительности», – говорится в нем.

Представители ведомства заявили CNews, что «в законе идет речь только про подпись документов в «Госключе», и что он «не затрагивает другие сервисы для подписания документов электронной подписью».

«Все, кто ранее подписывал документы в других сервисах с использованием токенов, физических носителей, смогут делать это и дальше», – сделали акцент представители Минцифры.

В ведомстве отдельно подчеркнули, что закон якобы «не предусматривает, что в Max обязательно будут направляться все документы для подписи в «Госключе». Также отмечено, что в тексте закона говорится об «использовании инфраструктуры», а «это также могут быть уведомления о пришедших в «Госключ» документах».

«Заявления с «Госуслуг» на подпись в «Госключ» также не обязательно направлять с использованием Max. То же самое касается и ведомственных документов, – сказали CNews представители Минцифры – В законе говорится об эксклюзивном бесшовном взаимодействии «Госключа» с национальным мессенджером, что позволит упростить направление и получение на подпись документов, например, договоров с операторами связи, просто направив их в чат. Для непосредственного подписания документов и далее будет применяться приложение «Госключ».