В России проведут эксперимент по внедрению ИИ в госуправление

Минцифры планирует эксперимент по использованию искусственного интеллекта в управлении государством. К гостайне ИИ допускать не собираются.



Эксперимент Минцифры

Минцифры подготовило проект постановления Правительства о проведении эксперимента по использованию генеративного ИИ в госуправлении, выяснил «Коммерсант».

Куратором проекта, как предлагается, будет Минцифры. Участниками станут федеральные и региональные органы исполнительной власти на добровольной основе.

Сервисы для эксперимента может разрабатывать как само Минцифры на базе федеральной государственной информационной системы «Единая информационная платформа Национальной системы управления данными», так и отобранные президиумом правкомиссии по цифровому развитию поставщики — также добровольно и безвозмездно.

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Сроки проведения пилота, пояснили изданию в ведомстве, будут определены после прохождения общественного обсуждения, оценки регулирующего воздействия и других необходимых процедур.

Применение ИИ должно повысить эффективность работы госструктур, оптимизировать процессы, сократить временные затраты госслужащих на выполнение типовых задач.

Типовые задачи для ИИ

Именно для типовых задач предполагается использовать ИИ. Отмечается, что к чувствительным темам его не допустят. Генеративные модели запрещено использовать, например, для прогнозирования социально-экономических процессов, передачи и обработки сведений, составляющих гостайну.

В числе возможных сфер применения ИИ указаны управление данными (создание структуры данных и анализа, подтверждение достоверности информации), обработка документов (подготовка проектов ответов на типовые обращения, анализ поступивших на рассмотрение проектов правовых актов), управление рисками (выявление противоречий в документах финансового и нефинансового характера), работа с контентом, кадровая работа (первичный анализ резюме и данных кандидатов, генерация тестовых заданий для подбора и развития сотрудников).

В 2023 г. власти уже планировали, что Минцифры, Минтруд, Минэк и Минфин, а также все их подведомственные организации, начнут тестировать платформу искусственного интеллекта для найма сотрудников на государственную службу «Государственные кадры», которая будет построена на базе «Гостеха».

Федеральный проект «Искусственные интеллект»

Федеральный проект «Искусственный интеллект» (ФП ИИ) вошел в Национальную стратегию развития искусственного интеллекта на период до 2030 г., утвержденную Указом Президента Российской Федерации от 10 октября 2019 г. № 490.

В 2024 г. на поддержку перспективных ИИ-проектов было выделено 554 млн руб. Летом 2024 г. руководство ФП ИИ перешло от Минэкономразвития России к Минцифры.

Госуправление в федпроекте отнесли к приоритетам второго порядка. Первоочередной приоритет отдан промышленности, агропромышленному комплексу, строительству и ЖКХ, здравоохранению, транспорту и логистике.

В июле 2024 года стало известно, что в ФП ИИ, могут внести планы по созданию в России к 2026 г. цифровой платформы искусственного интеллекта для управления государством и социальной сферой, а к 2030 г. должно быть разработано не менее 30 таких ИИ-решений.

В мае 2025 г. CNews писал, что каждый второй житель нашей страны уверен, что чиновников можно заменить искусственным интеллектом, согласно результатам опроса SuperJob. Среди аргументов в поддержку внедрения ИИ респонденты указывали способность ИИ анализировать данные объективно и без ошибок и возможность снизить уровень коррупции.