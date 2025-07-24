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Трамп представил план тотального внедрения ИИ-технологий во все сферы жизни американцев. Илон Маск не участвует

Президент США представил план, который должен сделать страну мировым лидером в области искусственного интеллекта. Документ включает предложения по ускорению строительства дата-центров за счет упрощения получения разрешений и смягчения экологических норм. Также глава государства хочет сделать американское программное обеспечение и оборудование стандартом в области искусственного интеллекта по всему миру. При этом американский президент не намерен сотрудничать с компанией xAI, разрабатывающей чат-бот Grok.

План внедрения ИИ-технологий

Американский президент представил стратегию развития искусственного интеллекта (ИИ) в США. Документ под названием AI Action Plan опубликован на сайте правительства в июле 2025 г. Он включает три ключевых направления: стимулирование инноваций, создание ИТ-инфраструктуры и укрепление позиций страны в международной политике и безопасности в сфере ИИ-технологий.

Американские власти планируют устранить нормативные барьеры, мешающие внедрению ИИ-технологий. В рамках стратегии будут пересмотрены и при необходимости отменены правила, способные сдерживать развитие инноваций. Стратегия также предполагает расширение экспорта американских ИИ-решений в дружественные страны, предполагается, что это позволит закрепить технологическое лидерство США. В то же время на недружественные страны могут быть наложены новые ограничения.

«Америка — это страна, которая начала гонку ИИ, и как президент Соединенных Штатов я сегодня здесь, чтобы заявить, что Америка в ней победит», — президент США Дональд Трамп (Donald Trump).

Во вступительном слове к документу советник Дональда Трампа по науке и технологиям Майкл Крациос (Michael Kratsios), госсекретарь США Марко Рубио (Marco Rubio) и экс-инвестор Дэвид Сакс (David Sacks) заявили о том, что реализация этой стратегии обеспечит безопасность и экономическое процветание США. Они подчеркнули, что страна стоит перед историческим выбором: либо воспользоваться шансом ИИ-технологий, либо уступить лидерство другим. «Открывшаяся перед нами возможность одновременно вдохновляет и вселяет чувство смирения, — сказал Майкл Крациос. — И мы можем этим воспользоваться или же нет».

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The White House
47 президент США Дональд Трамп

Ключевые меры включают оптимизацию выдачи разрешений на деятельность центров обработки данных (ЦОД) и полупроводниковых предприятий, снижение нормативных барьеров для разработки ИИ и содействие безопасному экспорту ИИ американским союзникам т.е. Израилю, Канаде, Австралии, Соединенному Королевству, Франции, Японии и Южной Кореи. Вероятно, благодаря этому власти США попытаются ограничить доступ Кубы, Ирана, России, Китая, Сирии, Турции, и Венесуэлы к критически важным ИТ-технологиям.

Федеральному правительству США рекомендуется сотрудничать только с разработчиками, нейронных сетей которых объективны и свободны от идеологической предвзятости. Примеры таких компаний не приводятся. При этом Дональд Трамп не намерен сотрудничать с xAI, компанией Илона Маска (Elon Musk), разрабатывающей чат-бот Grok. По словам пресс-секретаря Белого дома Каролин Ливитт (Caroline Leavitt), глава американского государства выступает против заключения контрактов между xAI и государственными ведомствами.

Ключевые меры включают оптимизацию выдачи разрешений на деятельность центров обработки данных и полупроводниковых предприятий, снижение нормативных барьеров для разработки ИИ и содействие безопасному экспорту ИИ союзникам.

Конфликты и разногласия

В начале июня 2025 г. произошло то, что журналисты назвали «Суперкубком среди интернет-ссор», — самый могущественный человек мира, президент США Дональд Трамп публично разругался с самым богатым человеком мира, техномагнатом Илоном Маском, о чем писал CNews.

Официально они разошлись в оценках «прекрасного законопроекта» Трампа о налоговых льготах, который увеличивает дефицит бюджета США. Маск, до конца мая 2025 г. руководивший сокращением государственных расходов в администрации Трампа, назвал законопроект «отвратительным извращением». Трамп заявил, что разочарован в еще недавно верном союзнике и что тот действует из корыстных побуждений. После этого Трамп и Маском начали обмениваться колкими сообщениями, каждый в своей социальной сети — Маск в Х, а Трамп в Truth Social.

Но, по всей видимости, дело не в принципах или как минимум не только в них. Трамп во время ссоры с Маском объяснил его недовольство тем, что «прекрасный законопроект» лишает электромобильную отрасль льгот на миллиарды долларов. Законопроект действительно досрочно отменяет налоговые субсидии, которые стимулируют покупателей приобретать электромобили, да еще и вводит дополнительный сбор на такие транспортные средства.

По информации Reuters, в Белом доме говорили, что Трамп намерен был продать красную Tesla, которую он купил весной 2025 г., чтобы поддержать Маска, когда у того возникли проблемы с бизнесом. Из-за конфликта с президентом США проблемы вернулись: Tesla за день потеряла $153 млрд, а сам Маск обеднел на $34 млрд.

11 июня 2025 г. Илон Маск написал в X, что сожалеет о своих высказываниях в адрес президента США Дональда Трампа. В последние несколько недель Маск не писал ничего оскорбительного про Трампа, зато высказывался в поддержку его иммиграционной политики. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила журналистам, что Трамп ценит извинения Маска. Белый дом, по ее словам, не предпринимал никаких усилий для пересмотра госконтрактов с компаниями бизнесмена.

Дорожная карта применения ИИ

18 марта 2024 г. Министерство внутренней безопасности США (DHS) обнародовало первую дорожную карту ответственного и безопасного применения ИИ-технологий. Мероприятия ориентированы на внедрение ИТ-решений, которые способны принести значимую пользу американскому обществу и повысить национальную безопасность, а также на обеспечение защиты конфиденциальности, гражданских прав и свобод людей.

В документе выделяются три ключевые программы по использованию ИИ. В частности, Отдел расследований внутренней безопасности (HSI) задействует ИИ и большие языковые модели для улучшения следственных процессов. Речь идет о повышении эффективности поиска и извлечения документов по делу, а также о получении обобщенной информации. Целью этого проекта являются дальнейшая борьба с сексуальной эксплуатацией детей, выявление преступлений, связанных с наркотическими веществами и др.

В свою очередь, Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) будет использовать генеративный ИИ для оказания помощи правительствам штатов, местным и территориальным органам власти в планировании различных мероприятий. Это поможет в координации действий по ликвидации последствий катастроф, а также позволит минимизировать риски. Третий проект реализует Служба гражданства и иммиграции США (USCIS): она начнет использовать ИИ-технологии для улучшения подготовки своих сотрудников и упрощения операций.

По информации BBC, достижения в области ИИ произведут революцию во многих сферах, на которые полагаются американцы. С другой стороны, ИИ может создавать новые риски и угрозы. Для того чтобы защитить киберпространство и критически важную ИТ-инфраструктуру от возможных негативных последствий, DHS будет управлять безопасной и ответственной разработкой и использованием ИИ-технологий.

Антон Денисенко

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