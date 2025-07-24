«Байкал Электроникс» начала выпуск микроконтроллеров на архитектуре RISC-V

Российский разработчик чипов «Байкал Электроникс» начал производить собственные микроконтроллеры на открытой архитектуре. По мнению экспертов, изделие производится в Азии, а прямых отечественных аналогов пока не имеет.

Микроконтроллер от «Байкала»

Как стало известно CNews, компания «Байкал Электроникс» произвела первую партию опытных образцов новых микроконтроллеров BE-U1000 на архитектуре RISC-V. Об этом изданию рассказал гендиректор «Байкал Электроникс» Андрей Евдокимов.

«Сейчас мы произвели небольшую партию опытных образцов микроконтроллеров для тестирования, — отметил Евдокимов. — Ведем работу по производству первой серийной партии и параллельно готовим документацию для внесения информации о нем в реестр Минпромторга».

Евдокимов не ответил на вопрос о стоимости, а также о месте производства изделия.

Где производят и сколько стоит

«С высокой долей вероятности микроконтроллер произведен на одной из азиатских фабрик, где у “Байкал Электроникс” уже имеются производственные наработки, — в первую очередь, на TSMC или SMIC, — рассказала CNews Ольга Квашенкина, глава холдинга SNDGLOBAL. — Оценочно речь идет о зрелом техпроцессе — 65 или 40 нм. Это допустимо для микроконтроллерного уровня, однако ограничивает плотность размещения и энергоэффективность по сравнению с зарубежными конкурентами, использующими 28, 22 и даже 12 нм».

Внутри России с нанешними возможностями «Микрона» и других предприятий, выпуск подобного чипа возможен только при существенном редизайне и переносе на более грубые нормы (90–130 нм), что повлечет падение производительности и рост энергопотребления. Таким образом, локализация возможна лишь в частичном или деградированном варианте, считает Квашенкина.

© jcomp / Фотобанк FreePik «Байкал Электроникс» выпустила свой микроконтроллер

С Квашенкиной согласен и другой собеседник CNews из числа производителей чипов. По его мнению, компания производит свои микроконтроллеры в Азии.

Цена устройства с учетом конфигурации (многоядерная архитектура, развитая периферия, встроенная flash‑память, поддержка Python) в малых партиях может составлять $15–20. При локализации сборки или масштабном заказе стоимость может быть снижена до уровня $8–12. «Это выше средней цены для STM32 семейства (особенно в Китае), но находится в рамках допустимого для OEM-сегмента с высокими требованиями к функциональности и безопасности поставок», — считает глава SNDGLOBAL.

Характеристики микроконтроллера

Информация о микроконтроллере BE-U1000 от «Байкал Электроникс» есть в государственной информационной системе промышленности (ГИСП). Согласно ГИСП, «Байкал Электроникс» использовала открытую архитектуру RISC-V. В микроконтроллере стоит два ядра российской компании CloudBEAR BR-350 и BM-310. Максимальная рабочая частота первого составляет 200 МГц, а второго — 100 МГц. Максимальный объем прямо адресуемой внешней FLASH памяти – 16 МБ и 32 КБ оперативной памяти.

Микроконтроллер может использоваться в объектах управления, инженерной инфраструктуры, промышленной автоматизации, IoT, АСУ ТП, в автомобилестроении и т.д.



Речь идет о микроконтроллере среднего класса с упором на повышенную вычислительную мощность, развитую периферию и универсальность применения, говорит Ольга Квашенкина, глава холдинга SNDGLOBAL.

«Ключевое преимущество микроконтроллера "Байкала" — это RISC-V архитектура, не обремененная лицензионными ограничениями, что критически важно для условий технологического суверенитета, — подчеркивает Квашенкина. — Однако по энергопроизводительности и техпроцессу устройство уступает лучшим зарубежным образцам. На фоне современных ARM-микроконтроллеров на частотах 400–600 МГц с мегабайтами памяти и встроенными криптографическими блоками, изделие выглядит более сдержанно».

По ее мнению, на российском рынке нет полноценных аналогов. Имеются микроконтроллеры на RISC-V от компаний вроде «Миландр» и «Микрон», но они ориентированы на узкоспециализированные задачи, имеют один вычислительный контур, существенно менее развитую периферию и более грубый техпроцесс (в основном 180–90 нм). «Устройства на ARM Cortex-M, производимые в России, тоже уступают в многозадачности и масштабируемости, — продолжает она. — Таким образом, по совокупности признаков — архитектуре, интерфейсам, вычислительным возможностям — рассматриваемый микроконтроллер на сегодняшний день не имеет прямых российских аналогов».

О планах «Байкал электроникс» выпускать микроконтроллеры на архитектуре RISC-V стало известно летом 2023 г.

В стране по результатам 2021 г. было продано 383 млн процессоров и контроллеров, из которых 95% составили импортные, следует из данных BusinesStat. Крупнейшим в России разработчиком микроконтроллеров является «ПКК Миландр», их также разрабатывает и производит «Прогресс», «Микрон» и другие участники рынка, пояснял «Коммерсанту» директор Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Иван Покровский.

Продукция «Байкала»

АО «Байкал Электроникс» было образовано 11 января 2012 г. Первым продуктом разработчика в 2015 г. стал чип Baikal-Т1 на архитектуре MIPS, созданной в соответствии с концепцией RISC, то есть для процессоров с сокращенным набором команд. В продуктовом портфеле компании представлены чипы Baikal-T, Baikal-M и Baikal-S.

В июле 2021 г. «Байкал Электроникс» сообщила о намерении инвестировать порядка 23 млрд руб. в расширение линейки выпускаемых ею процессоров и в период до 2025 г. и нарастить объемы их производства до 600 тыс. штук. Тогда же стало известно об интересе организации к открытой архитектуре RISC-V.

В ноябре 2021 г. «Байкал Электроникс» получила от Минпромторга в виде госсубсидий 9,44 млрд руб. на создание двух новых процессоров из линейки «Байкал» Baikal-L для мобильных устройств и Baikal-S2 чипа для «дата-центров». Инженерные образцы первого чипа компания намеревалась получить в 2023 г., а Baikal-S2 — в 2025 г.

Компания «Байкал Электроникс» на протяжении нескольких лет не анонсирует новые процессоры. Одна из последних ее новинок – серверный чип Baikal-S, производство которого началось в октябре 2021 г. Также летом 2021 г. состоялся анонс процессоров «Байкал-M2», «Байкал-L» и «Байкал-S2».

Первая партия Baikal-S после введенных санкций и отказа тайваньской TSMC в производстве привезена в Россию в конце 2024 г. Следующую партию ожидают в конце 2025 г. Новое поступление собеседники CNews ожидают в конце 2025 г.