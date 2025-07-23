В России ввели штраф за поиск запрещенной информации: «Простых пользователей это не коснется»

Госдума приняла пакет поправок, вводящих штраф за поиск экстремистской информации через VPN и рекламу VPN. Также вводится административная и уголовная ответственность за незаконную передачу SIM-карт и средств идентификации в сети интернет. А для организаторов распространения информации и владельцев технологических сетей связи вводятся оборотные штрафы.

Наказание за поиск экстремистской информации в интернете

Государственная дума приняла в третьем чтении два закона, вводящих административную и уголовную ответственность за нарушения в сфере телекоммуникаций и интернета. Документы представляют из себя поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) и Уголовный кодекс (УК),

Первоначально оба документа не имели отношения к сфере технологий. Законопроект с поправками в КоАП был принят в первом чтении в начале 2025 г. и был посвящен нарушениям в транспортно-экспедиторской сфере. Законопроект с поправками в УК был принят в первом чтении конце 2024 г. и был посвящен незаконной оперативной деятельности иностранных лиц на территории России.

Но в ходе рассмотрения обоих законопроектов во втором чтении они были существенно изменены за счет новых поправок. В частности, теперь в КоАП вводится статья за «умышленное» осуществление поиска в сети интернет заведомо экстремистских материалов, включенных в опубликованный Федеральный список экстремистских материалов, и получение доступа к ним, в том числе с использованием «программного-аппаратных средств доступа к информационным ресурсами, информационно-телекоммуникационным сетям», доступ к которым ограничен.

Госдума Госдума приняла пакет поправок, вводящих штраф за поиск экстремистской информации через VPN и рекламу VPN

Под «программного-аппаратными средствами доступа к информационными ресурсам» подразумеваются VPN и другие подобного рода технологии. За подобного года деяния будет предусмотрен штраф в размере 3 тыс. – 5 тыс. руб. Федеральный список экстремистских материалов ведется Минюстом на основе решений региональных судов о признании тех или иных материалов (роликов, фильмов, песен, интернет-страниц, цитат и т.д.) экстремистскими.

За рекламу VPN-сервисов, обеспечивающих доступ к запрещенным ресурсам, предполагается взимать штраф в размере 50 тыс. – 80 тыс. руб. для должностных лиц – 80 тыс. – 150 тыс., для юридических лиц - 200 тыс. – 500 тыс. руб. Реклама VPN, позволяющих обходить ограничения на доступ к запрещенной информации, бьла запрещена в 2024 г.

Регулирование работы VPN в России было введено в 2017 г. Владельцы подобного рода сервисов должны подключать к федеральной государственной информационной системе (ФГИС) запрещенной информации, которую ведет Роскомнадзор, и блокировать доступ к соответствующим ресурсам.

Согласно нынешнему закону, за нарушение владельцем VPN регламента взаимодействия с Роскомнадзором предполагается штраф в размере 50 тыс. – 80 тыс. руб. для физических лиц, для должностных лиц – 80 тыс. – 150 тыс. руб., для юридических лиц – 200 тыс. – 500 тыс. руб. Такие же предусматривается за неисполнение владельцами VPN-сервисов требований по подключение ФГИС запрещенной информации.

За повторное нарушение указанных требований предполагается наложения штрафа на граждан в размере 100 тыс. – 200 тыс. руб., на должностных лиц – 200 тыс. – 300 тыс. руб., на юридических лиц – от 800 тыс. до 1 млн руб.

Разъяснения Максута Шадаева: для привлечения к ответственности нужно доказать умысел

Выступая на заседании Госдумы, министр цифрового развития Максут Шадаев заявил, что данные поправки позволяют балансировать: «с одной стороны - не допустить дальнейшего распространения экстремистских материалов, с другой стороны – не принимать решение о блокировке больших западных платформ пока».

Мы понимаем, что умышленный доступ к этим материалам могут получать организаторы экстремистской деятельности, те, кто хочет создать соответствующие ячейки, группы, приверженцы идеологии экстремисткой, - заявил министр (цитата по агентству «Интерфакс»). – Понятно, что это единицы, которые находятся в поле интересов правоохранительных органов». В то же время министр подчеркивает, что данные нормы не затронут рядовых пользователей, так как речь идет о наличие в чистом виде умыслы».

«Только 5,5 тыс. материалов подпадают под административную ответственность по этой норме (материалы, признанные российскими судками экстремистскими), - пояснил Шадаев. - Наказываться не будет доступ в социальные сети, даже если они признаны экстремистскими организациями. Только к конкретным материалам: это либо книги, статьи видео- и аудиозаписи, треки и т.д.. Если пользователь об этом не знает - о том, что этот материал включен в реестр, и у него умысла нет, даже если он использует VPN, он никакому наказанию подвергаться не будет. Правоохранительные органы должны будут доказать наличие умысла, это их главная задача для того, чтобы вынести соответствующее решение об административном правонарушении».

Наказание за незаконную передачу SIM-карт

Другая серия поправок связана с незаконной передачей абонентом физическим лицом или пользователем услуг связи абонента – юридического лица (или индивидуального предпринимателя, ИП) выделенного ему на основании договора об оказании услуг сотовой связи абонентского номера иному лицу. Если эти деяния не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, размере штрафа составит 30 тыс. – 50 тыс. руб.

Запрет на передачу сотовых номеров (SIM-карт) иным лицам был введен в рамках принятого весной 2025 г. «антимошеннического пакета законопроектов». В документе оговаривается, что запрет не распространяется на передачу номеров близким родственникам. В нынешнем законе также оговаривается, что за кратковременную передачу номера иным лицам для использования в личных целях запрет не предполагается.

Передача информации, необходимой для регистрации и авторизации пользователями сети интернет для получения доступа к функциональным возможностям информационного ресурса, иному лицу, если это деяние не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, влечет наложение штрафа для граждан в размере 30 тыс. – 50 тыс. руб., для индивидуальных предпринимателй – в размере 50 тыс. – 100 тыс. руб., для юридических лиц – 100 тыс. – 200 тыс. руб.

В то же время не является правонарушением передача указанной информации иному лицу для правомерного использования таким лицом функциональных возможностей информационного ресурса по поручению пользователя или с его согласия.

Организация деятельности по передаче сотовых номеров иным лицам или передаче информации, необходимой для получения доступа к информационным ресурсам в сети интернет, если данные деяния совершены из корыстной заинтересованности либо в целях совершения иного преступления, влечет за собой уголовное наказание для граждан. Оно может составить до трех лет лишения свободы или принудительных работ либо штрафом в размере до 700 тыс. руб. либо заработной платы осужденного за период до двух лет с возможным запретом занимать определенные должности на срок до двух лет.

Участие в подобного рода незаконной деятельности влечет за собой лишение свободы или принудительные работы сроком до двух лет или наложение штрафа в размере до 300 тыс. руб. или заработной платы осужденного за период до одного года.

Наказание за использование абонентских устройств с целью незаконного пропуска трафика

Использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции с нарушением требований законодательства, если данные деяния не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влечет за собой наложение штрафа в размере 50 тыс. – 80 тыс. руб. для граждан, для должностных лиц – 80 тыс. – 150 тыс. руб., для юридических лиц в размере 200 тыс. – 500 тыс. руб.

Если указанные деяния совершаются в целях совершения иного преступления или влекут за собой тяжкие последствия, то предусматривается уголовное наказание в виде лишения свободы или принудительных работ на срок до двух лет или наложения штрафа в размере до 300 тыс. руб. или в размере заработной платы осужденного за период до одного года.

Те же деяния, совершенные группой лиц о предварительному сговору, наказываются лишением свободы или исправительными работами на срок до 5 лет со штрафом в размере до 1 млн руб. (или заработной платы осужденного за период до трех лет) с возможностью лишения права занимать определенные должности сроком до трех лет. Более мягкий вариант наказания – штраф в размере до 1 млн руб. или в размере заработной платы осужденного за период до трех лет с возможным запретом занимать определенные должности на срок до трех лет.

Те же деяния, совершенные организованной группой, наказываются лишением свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 2 млн руб. или в размере заработной платы осужденного за период до трех лет и с возможным лишением права занимать определенные должности на срок до 4 лет.

Под основными частями абонентского терминала пропуска понимаются технические устройства, включающие в себя радиоэлектронные средства, обеспечивающие возможность приема или передачи коротких текстовых сообщений, телефонных вызовов и сообщений телематических служб (в том числе трафика сети интернет) в сети сотовой связи, а также технические устройства, предназначенные для размещения идентификационных модулей абонентов.

Оборотные штрафы для организаторов обмена информаций и владельцев технологических сетей

Следующий блок наказаний связан с работой организаторов обмена информацией в сети интернет (ОРИ) – сайтов и приложений, которые обеспечивают пользователям возможность общения. Реестр ОРИ ведет Роскомнадзор. ОРИ обязаны хранить содержимое переписки своих пользователей в течении полугода, а срок хранения метаданных о такой переписки, в соответствие с «антимошенническим пакетом законов», был увеличен с одного года до трех.

Данные о пользователях ОРИ следует передавать правоохранительным органам, уполномоченным на ведение оперативно-розыскной работы (ОРМ). Также наказания вводятся для владельцем технологических сетей связи (сетей связи, не использующихся для непосредственного оказания телекоммуникационных услуг), имеющих уникальный идентификатор технических средств связи в сети интернет (ASN).

За нарушение ОРИ или владельцами технологических сетей связи правил взаимодействия с правоохранительными органами при разработке плана мероприятий по внедрению оборудования и программно-технических средств либо неисполнение обязанности принимать меры по недопущению раскрытия организованных и тактических приемов безопасности, влечет наложение штрафа в размере 15 тыс. – 30 тыс. руб. для граждан, 100 тыс. – 500 тыс. руб. для должностных лиц и 3 млн – 5 млн руб. для юридических лиц.

Неисполнение ОРИ или владельцем технологической сети связи установленных законом требований к оборудованию и программно-технических средствам, используемым в информационных системах для проведения уполномоченными органами оперативно-розыскной деятельности (ОРД) или обеспечения безопасности России, предполагается наложение штрафа для граждан в размере 15 тыс. – 30 тыс. руб., для должностных лиц – 100 тыс. – 500 тыс. руб. Для юридических лиц вводятся оборотные штрафы в размере 0,1 – 0,3% от суммы выручки данного лица за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено нарушение.

За повторное нарушение предполагается штраф в размере 30 тыс. – 50 тыс. руб. для физических лиц, 200 тыс. – 800 тыс. руб. для должностных лиц, для юридических лиц – в размере 1 – 3% от годовой выручки.

За неисполнение ОРИ в установленный срок предписания Роскомнадзора в части хранения информации о фактах приема и передачи сообщений пользователями ОРИ влечет наложение штрафа для граждан в размере 3 тыс. – 5 тыс. руб., для должностных лиц – 30 тыс. - 50 тыс. руб., для юридических лиц – 800 тыс. – 1 млн руб.

Наказание за отказ предоставить правоохранительным органом возможность редактировать персональные данные

Заключительный блок связан с неисполнением владельцами информационных систем и баз данных обязанности выполнять законные предписания МВД (Министерство внутренних дел), ФСБ (Федеральная служба безопасности), ФСО (Федеральная служба охраны) и СВР (Служба внешней разведки) о предоставлении доступа к информационным систем для обработки содержащихся в них персональных данных либо внесение ранее не учтенных персональных данных сотрудников данных органов, объектов государственной охраны и членов их семей, лиц, оказывающих указанным органами содействия на конфиденциальной основе, и лиц, в отношении которых применятся меры государственной защиты.

Размер штрафа для физических составит 50 тыс. – 70 тыс. руб., для индивидуальных предпринимателей – 70 тыс. – 100 тыс. руб., для юридических лиц – 300 тыс. – 500 тыс. руб.