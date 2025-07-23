В России создан масс-спектрометр дешевле и компактнее импортных

В МФТИ разработали масс-спектрометр, серийное производство которого планируется начать к осени 2027 г. Прибор имеет уникальную конструкцию и сможет конкурировать по цене с импортными аналогами.



Российский прибор лучше импортных

В Московском физико-техническом институте (МФТИ) разработали масс-спектрометр, который позволяет анализировать ионы молекул, массы которых различаются в третьем знаке после запятой, сообщил вуз на своем сайте.

Разработка московских ученых значительно компактнее и дешевле зарубежных при схожих аналитических характеристиках, говорится в сообщении МФТИ. Уже завершены испытания опытного образца, который передан в госприемку.

Новый отечественный масс-спектрометр будет готов к серийному производству и продаже к сентябрю 2027 г. в России устройство не имеет прямых конкурентов.

МФТИ В МФТИ изобрели уникальную конструкцию масс-спектрометра

Масс-спектрометры используются для определения массы и структуры молекул различных веществ.

Потенциал для нового семейства устройств

Уникальный принцип, на котором построен прибор, не имеет аналогов по конструкции как в России, так и в мире, уверяют разработчики.

Его основной элемент — масс-анализатор на основе многоэлектродной гармонизированной ловушки Кингдона — может стать родоначальником нового семейства устройств. Принцип работы заключается в измерении массы ионов, удерживаемых в ловушке, на основе сигнала наводимого пакетом ионов на детектирующих электродах ловушки, пояснили ученые.

Прибор относится к категории масс-спектрометров с преобразованием Фурье. В них для измерения массы не осуществляется прямое разделение ионов в пространстве или времени, а детектирование сигнала от всех ионов производится одновременно.

Устройство может применяться в академической науке, химической промышленности, геологоразведке. Для использования в медицине, например, для анализа выдыхаемого воздуха, потребуется доработка.

Отечественные масс-спектрометры

Особенно востребованные в медицине тандемные масс-спектрометры тоже представлены в России в основном иностранными производителями. Однако в ближайшем будущем их заменят отечественные приборы, которые им ни в чем не будут уступать, уверены в Первом МГМУ имени И.М. Сеченова, представители которого в сентябре 2024 г. сообщили CNews, что разрабатывают ПО для первого российского тандемного масс-спектрометра, создаваемого в НИЯУ МИФИ

Без такого прибора невозможна качественная диагностика заболеваний, количественная оценка содержания важнейших для организма веществ, а также разработка новых лекарственных препаратов.

Для создания первого российского тандемного масс-спектрометра в 2023 г. был создан Консорциум организаций-партнеров. В него вошли Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ, Сеченовский Университет, Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта, Институт аналитического приборостроения РАН и Экспериментальный завод научного приборостроения со специальным конструкторским бюро РАН.