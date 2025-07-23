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Аэропорт Внуково внедрил ИИ для проверки поддельных паспортов

Аэропорт Внуково внедрил ИИ-помощника от компании-разработчика Smart Engines, который в автоматическом режиме идентифицирует и проверяет паспорта пассажиров. Вслед за Внуково технологию внедрил международный аэропорт Кольцово в Екатеринбурге. По заверению разработчиков, это может увеличить пропускную способность на границе в несколько раз. Аналогов технологии в мире нет.

ИИ полетел

Как стало известно CNews, в московском аэропорту Внуково и екатеринбургском аэропорту Кольцово заработали пункты автоматического паспортного контроля, оснащенные технологиями искусственного интеллекта Smart Engines. Это помогает аэропорту автоматически выявлять поддельные и недействительные паспорта, а также пассажирам международных рейсов — бесконтактно проходить паспортный контроль. Об этом CNews рассказали представители копании-разработчика.

Решение включает технологию оптического распознавания символов GreenOCR®, которая извлекает данные из основного разворота заграничного паспорта России и систему проверки «Шерлок». В разработку «Шерлока» вложено 500 млн руб., а на адаптацию технологии к мультиспектральным сканером для аэропорта компания потратила 250 млн руб., рассказал CNews гендиректор Smart Engines Владимир Арлазаров.

По мнению Арлазарова, поток поддельных документов сегодня превратился в серьезнейший вызов для государства. «Запуск модернизированных пропускных пунктов в Москве и Екатеринбурге — шаг в сторону масштабного серийного внедрения отечественных ИИ-решений для безопасности критической инфраструктуры. Наше решение способно детектировать более 600 признаков подделок документов, удостоверяющих личность и стоит на страже государственной границы России», — отметил он.

Как это работает

Многоуровневая система проверки работает одновременно в видимом, ультрафиолетовом и инфракрасном диапазонах, тщательно анализируя голограммы и другие защитные элементы документа. ИИ детектирует подделки любой сложности и качества, начиная от паспорта с измененной фотографией и заканчивая дипфейками.

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ПАО «Аэрофлот»
Во Внуково внедрили ИИ-помощника для проверки паспортов

В 2021 г. система Smart Engines для автоматизированного паспортного контроля была установлена и в Шереметьево. «После установки десяти таких модулей время проверки документов сократилось до 30-45 секунд, а совокупная пропускная способность на границе выросла в шесть раз — до 2 тысяч человек в час круглосуточно», — отметил Арлазаров.

Как пояснили разработчики, предыдущая версия технологии используется в ФНС, «Займере», а также Jusan Garant.

«Шерлок» может одновременно обрабатывать изображения документов в оптическом, ультрафиолетовом и инфракрасном диапазонах, видеопоследовательности с документами, текстовые поля, данные с бесконтактных RFID-меток, штрихкоды, метаданные и сигнатуры.

Искусственный интеллект анализирует не только отдельные страницы и элементы документов, но и их взаимосвязи. Он способен обнаружить даже скрытые несоответствия, такие как нарушения в нумерации страниц, различия в микрошрифтах или неочевидные расхождения между данными RFID-чипа и визуальной информацией.

Прибыль на системах распознавания

Как писал CNews в апреле 2025 г., совокупная выручка отечественных разработчиков систем распознавания документов по итогам 2024 г. выросла на 52% по сравнению с 2023 г. и составила 3,7 млрд руб. По итогам 2023 г. эта сумма составила 2,4 млрд руб.

В топ компаний по выручке вошли Abbyy (Content AI) с результатом 1,2 млрд руб., Smart Engines — 838 млн руб. и ITFB — 505 млн руб., а также Correct — 316 млн руб. и Entera — 256 млн руб.

Кристина Холупова

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