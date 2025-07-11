BPM-проект года создан на платформе Digital Q.BPM от «Диасофт»

В мае на премии BPM Awards призером конкурса в номинации «BPM-проект года 2025» как «Лучший проект BPM среди государственных организаций» стал проект «Создание базового контура пилотной зоны Аппаратно-программного комплекса (АПК) «Безопасный город»», реализованный командой «Искра Технологии» в интересах Государственного казенного предприятия Камчатского края «Единый ситуационно-мониторинговый центр». Этот АПК был разработан на базе экосистемы low-code разработки микросервисных программных продуктов Digital Q от компании «Диасофт».



Что дала автоматизация

Запуск «Безопасного города» существенно снизил трудозатраты оперативных ЕДДС (Единая дежурная диспетчерская служба), диспетчеров взаимодействующих служб, оперативной смены ЦУКС (Центр управления в кризисных ситуациях) ГУ МЧС по Камчатскому краю и значительно сократил время организации реагирования на кризисные ситуации и происшествия. Это стало возможным благодаря созданию единого информационного пространства и внедрению процессного подхода в управленческую деятельность.

Программный комплекс, получивший приз, был разработан в компании «Искра Технологии» с использованием технологических платформ экосистемы Digital Q. Они позволили создать эффективную производственную среду и полностью автоматизировать производство IT-продуктов, существенно сократив сроки и трудозатраты.

Процессный подход к автоматизации основной деятельности заказчика был реализован на базе платформы Digital Q.BPM от «Диасофт», которая входит в состав экосистемы Digital Q и предназначена для проектирования, исполнения и мониторинга исполняемых бизнес-процессов в цифровой среде.

Александр Сахаров, директор по работе с партнерами компании «Диасофт»: «Мы рады, что проекты, созданные с использованием платформ экосистемы Digital Q, не только активно используются «в бою» и подтверждают свою эффективность, но и побеждают в премиях. Поздравляем наших партнеров – будем и дальше развивать сотрудничество».

Сергей Автаев, директор по развитию департамента технологий цифровой трансформации «Искра Технологии»: «Победа в номинации означает, что эксперты Ассоциации профессионалов управления бизнес-процессами (ABPMP Russian Chapter) высоко оценивают наш подход к автоматизации в целом и используемые в проектах цифровой трансформации программные решения в частности».

Процессный подход к автоматизации основной деятельности заказчика был реализован на базе платформы Digital Q.BPM от «Диасофт»

Возможности платформы

Digital Q.BPM реализована в микросервисной архитектуре, которая позволяет исполнять процессы децентрализованно, масштабироваться под необходимую нагрузку и обновляться без простоев, при этом полностью соответствуя требованиям по импортозамещению. Low-code подход, используемый в платформе, позволяет минимизировать написание кода для реализации бизнес-процессов, что значительно ускоряет разработку. При этом платформа демонстрирует исключительную производительность – 5 000 транзакций в секунду (TPS).

Высокая бизнес-эффективность Digital Q.BPM достигается за счет бесшовной интеграции с системой визуальной аналитики Digital Q.Sensor BI , что позволяет повысить прозрачность исполнения основных и обеспечивающих бизнес-процессов, представив их результаты в необходимом виде на инфографических панелях.

Программный комплекс , получивший приз, был разработан в компании «Искра Технологии» с использованием технологических платформ экосистемы Digital Q

Платформа также активно участвует в рейтингах и занимает в них лидирующие позиции. Так, Digital Q.BPM стала лучшей BPM-системой для крупного бизнеса по версии CNews Market. Эта же платформа от «Диасофт» возглавила рейтинг российских BPM-систем 2025 от SPB CIO Club.

Digital Q.BPM – это зрелое, мощное, надежное и гибкое решение, способное поддержать цифровую трансформацию даже в самых требовательных корпоративных средах. Удобство в использовании и высокая скорость внедрения – важные преимущества платформы.

Платформы экосистемы Digital Q предназначены для ИТ-компаний, создающих собственные продукты, и для крупных заказчиков, которые строят внутренние центры разработки. «Диасофт» активно поддерживает работу с компаниями-партнерами и интеграторами, а также создает инструменты для вывода на рынок и капитализации разработанных решений.

Ознакомиться с возможностями платформы Digital Q.BPM и заказать демонстрацию можно на сайте.