Больше не нужно бегать за справками. Участие в СВО теперь можно подтвердить онлайн «за несколько секунд вместо четырех дней»

Российские власти реализовали техническую возможность мгновенно и онлайн подтверждать участие военнослужащего в специальной военной операции России на Украине. Благодаря новой ИТ-системе военным и их родным больше не потребуются бумажные справки, чтобы подтвердить право на положенные меры поддержки. Срок обработки данных будет сокращен от предусмотренных регламентом четырех дней до нескольких секунд.

Внедрение ИТ-сервиса для военных

Участие в специальной военной операции (СВО) России на Украине с июля 2025 г. можно подтвердить онлайн, об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны (Минобороны) России.

Сотрудники Минобороны России совместно с экспертами из Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России обеспечили техническую возможность мгновенно подтверждать участие военнослужащего в спецоперации. Сам же документ об участии в СВО необходим для получения федеральных и региональных льгот. Отмечается, что благодаря новой ИТ-системе участникам СВО и их родным больше не потребуются бумажные справки, чтобы подтвердить право на положенные меры поддержки, ведь с июля 2025 г. все будет проходить автоматически.

«Мы делаем еще один шаг в проводимой работе — запускаем практически полную автоматизацию подтверждения прав на получение льгот», — заявил на совещании по совершенствованию ИТ-системы бездокументационного подтверждения льгот для участников СВО министр обороны России Андрей Белоусов.

Минобороны России Участие в СВО теперь можно подтвердить онлайн, срок выдачи документа уменьшен с четырех дней до нескольких секунд

«ИТ-система готова, а срок обработки данных через нее будет сокращен от предусмотренных регламентом четырех дней до нескольких секунд», — уточнил министр цифрового развития России Максут Шадаев. «Мы проанализировали все меры поддержки на федеральном уровне и на уровне регионов и подготовили определенный план работ по их цифровой трансформации», — добавил глава Минцифры.

По данным Минобороны России, пользователями «Госуслуг» онлайн сформировано уже свыше 110 тыс. справок об участии в СВО — на основе сведений базы данных (БД) Минобороны. Кроме того, в рамках стартовавшей 20 июня 2025 г. приемной кампании в вузы и учреждения среднего профессионального образования для участников СВО и членов их семей на «Госуслугах» появилась возможность подать заявление онлайн и подтвердить свою льготу с помощью электронной справки участника СВО. Такой возможностью воспользовались уже более восьми тысяч абитуриентов.

В мае 2025 г. кандидат юридических наук, доцент кафедры правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве России Оксана Васильева рассказывала о том, что при оформлении статуса участника СВО могут возникнуть трудности. Например, добровольцам часто сложно подтвердить участие в боевых действиях, если они служили в неформальных подразделениях или их часть была расформирована. По ее словам, мобилизованные могут столкнуться с трудностями при восстановлении утраченных документов, особенно если их подразделение понесло потери или не успело оформить все необходимые справки. При возникновении подобных проблем Оксана Васильева советовала обращаться за поддержкой в ветеранские организации, такие как «Боевое братство», «Ветераны России», Ассоциация ветеранов СВО и другие, а также в военную прокуратуру или иные уполномоченные органы, которые могут помочь с восстановлением документов и ускорением процесса подтверждения статуса.

Социальная поддержка участников СВО

«Анализ существующих мер поддержки, которые на 9 июля 2025 г. оказываются участникам СВО и членам их семей, послужит основой для их объединения и предоставления по единому заявлению в многофункциональный центр (МФЦ). В перспективе часть мер социальной поддержки будут предоставляться участникам СВО и их семьям проактивно», — отметил присутствовавший на совещании директор департамента Министерства экономического развития (Минэкономразвития) Кирилл Албычев.

Кирилл Албычев уточнил, что таких мер соцподдержки достаточно много — более 7,3 тыс. «Работа заключалась в следующем — понять, насколько их можно типизировать, чтобы, находясь в любом субъекте России, участник СВО, обратившись через «Госуслуги» или придя в МФЦ, мог получить сразу необходимые услуги по единому стандарту», - пояснил Албычев, отметив, что Минэкономразвития при этом ведет мониторинг удовлетворенности качеством услуг и рейтинга учреждений, предоставляющих такие услуги.

Льготы для участников СВО

В 2024 г. Президент России Владимир Путин оценил число находящихся в зоне проведения СВО военных. По его словам, в зоне СВО пребывают почти 700 тыс. человек. Государство предоставляет им обширный набор мер поддержки, причем список этих льгот постоянно расширяется.

На июль 2025 г. федеральные льготы для ветеранов боевых действий, военнослужащих-контрактников, мобилизованных и добровольцев практически одинаковы. Все категории имеют право на: ежемесячное денежное довольствие; выплаты при ранении; единовременную выплату при заключении контракта; региональные доплаты. Также участникам СВО полагаются общие гарантии в различных сферах: трудовой — приостановление трудового договора, двойной страховой стаж; финансовой — кредитные каникулы и льготная ипотека; социальной — бесплатная юридическая и медицинская помощь, санаторно-курортное лечение; образовательной — поступление в вузы по квоте, профессиональное обучение; налоговой — льготы по имущественным налогам, освобождение от госпошлин; жилищно-коммунальной — компенсации, приостановление начисления пеней.