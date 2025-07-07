Российский завод вложил 118 млрд рублей заемных денег в производство популярных чипов

Зеленоградский производитель микроэлектроники «НМ-Тех» вложил в завод 118 млрд руб. Компания запускает 130 нм, 180 нм и 250 нм технологии производства. В России изделия, производимые по этим техпроцессам, крайне востребованы. Однако эксперты предупреждают, что для освоения серийного производства потребуется еще столько же инвестиций, а без гарантированного спроса, линии не удастся полностью загрузить.

Свыше 100 миллиардов в развитие производства

Как выяснил CNews, зеленоградский производитель микроэлектроники «НМ-Тех» инвестировал 118,8 млрд руб. в собственное производство. Средства были потрачены на строительно-монтажные работы, а также закупку оборудования для реконструкции и технического перевооружения завода по производству микроэлектроники в Зеленограде. Это следует из пояснительной записки к бухгалтерскому отчету компании за 2024 г., опубликованной в «СПАРК-Интерфаксе».

В 2024 г. «НМ-Тех» запустил производство, а также обработку пластин с целью разработки и постановки технологий микроэлектронного производства с топологическими нормами 130 нанометров (нм), 130 нм (BCD), 180 нм и 250 нм, а также Trench MOSFET.

Затраты на постановку технологий этих технологий по итогам 2024 г. составили 14,99 млрд руб., следует из аудиторского заключения.

На сегодняшний день производственных площадок, реально работающих в диапазоне 130–250 нм, в России крайне немного. «Среди них можно отметить «Микрон» (Зеленоград), «Ангстрем», заводы в Новосибирске (НИИПП) и Томске (НИИЭТ), а также ряд предприятий в рамках «Ростеха», — рассказала CNews Квашенкина Ольга, глава холдинга SNDGLOBAL, контрактного разработчика электроники.

«Однако в большинстве случаев речь идет либо о 180 нм и старше, либо об ограниченных объёмах опытного производства, — продолжила она. — По состоянию на 2024 год о полностью квалифицированной линии на 130 нм BCD или Trench MOSFET в РФ заявляли в основном в рамках проектов и дорожных карт».

Откуда деньги

В августе 2023 г. госкорпорация ВЭБ.РФ открыла «НМ-Теху» не возобновляемую кредитную линию с лимитом не более 116,4 млрд руб. Она предназначена для «финансирования приобретения и пусконакладки технологического оборудования, приобретения результатов интеллектуальной деятельности, оплаты затрат на запуск производства», следует из документа.

ГК «Элемент» «НМ-Тех» вложил 118 миллиардов в производство

Кредит должен быть возвращен не позднее конца 2027 г. Сумма начисленных процентов за 2024 г. составила 4,1 млрд руб., за 2023 г. — 5,7 млрд руб. Задолженность по телу кредита на конец 2024 г. составила 26,97 млрд руб., а на 2023 г. достигала 66,5 млрд руб.

Представители «НМ-Тех» на момент публикации не ответили на запрос CNews.

Денег не достаточно

«118 млрд рублей — это значительная сумма по меркам российской микроэлектроники, особенно если учитывать, что большая ее часть поступила в виде заемного финансирования от ВЭБа, — рассказала CNews Ольга Квашенкина. — В долларовом эквиваленте это около $1,3 млрд: цифра, сопоставимая с капитальными вложениями в небольшие по мировым меркам фабрики "mature nodes", то есть технологии старших норм»

Для сравнения, TSMC в 2021 г. тратила около $2-3 млрд на один производственный модуль (fab module) в сегменте 28–65 нм, а строительство новых фабрик на передовых узлах обходится уже в $10–20 млрд, приводит она.

По мнению Квашенкиной, на 118 млрд руб. можно модернизировать и частично построить производство полного цикла на 200-мм подложках, закупить литографическое и измерительное оборудование (в том числе refurbished), включая установки ионной имплантации, травления и пр. А также обеспечить «чистые помещения», инженерную инфраструктуру (газ, вентиляция, водоочистка), автоматизацию, разработать и внедрить техпроцессы (PI&D, recipes, simulation, квалификация), наладить работу R&D для вывода линий на производственную мощность, а также провести обучение кадров и отладить контроль качества.

«Однако важно понимать, что для полноценного серийного производства в больших объемах потребуется как минимум сопоставимый или больший объем дополнительных инвестиций — как в расширение мощностей, так и в оборудование следующих поколений», — предупреждает она.

Востребовано ли производство

Узлы 130–250 нм относятся к так называемым mature и legacy техпроцессам, и в мировой практике они до сих пор широко используются, особенно в автомобилестроении, промышленной автоматике, силовой электронике и в аналогово-цифровых приложениях, поясняет Квашенкина. «Однако важный момент: оборудование для этих норм все сложнее найти — оно либо устарело, либо выкупается Китаем, Индией, ЮВА», — предупреждает она.

Нормы 130–250 нм остаются очень востребованными в силу их устойчивости, зрелости и предсказуемости. По оценкам международных аналитиков, до 60% мирового спроса на чипы приходится именно на mature nodes — это автоматика, телекоммуникации, промышленное управление, ИБП, приводная техника, датчики, аналого-цифровые преобразователи, приводит Квашенкина.

Trench MOSFET, в частности, применяются в автомобильной электронике, преобразователях напряжения, зарядных устройствах, бытовой технике и оборудовании для энергетики. «В условиях, когда Китай, Тайвань и ЮВА доминируют в этом сегменте, локализация подобных технологий в России действительно может дать эффект в плане импортозамещения, особенно если будет обеспечен выход на надёжность и стабильность параметров», — считает она.

«При этом на мощностях “НМ-Теха” нельзя освоить современные процессоры, центральные и графические, процессоры приложений, ПЛИС, память, ИИ-чипы, — рассказал CNews автор Telegram-канала RUSmicro Алексей Бойко. — Можно делать микросхемы для военных изделий, автоэлектроники, промышленного применения, космоса, атомной энергетики».

Квашенкина также предупреждает, что не достаточно освоить технологические нормы: без массового спроса со стороны потребителей (в первую очередь автопрома, энергетики, телеком-операторов, Минобороны и т.д.) устойчивой загрузки линий не будет.

Субсидии от Минпромторга

В 2022 г. Минпромторг предоставил «НМ-Теху» субсидии на создание электронной компонентной базы и модулей по трем проектам по разработке технологии и запуску производства сим-карт,U-chip микросхем и UHF-меток. В 2023 г. Минпромторг выдал еще субсидию на запуск производства USB-токенов. Проекты должны быть реализованы до 2028 г. По итогам 2024 г. сумма субсидий составила 1,2 млрд руб., по итогам 2023 г. — 1,1 млрд руб., а за 2022 г. — 216 млн руб.

Как писал «Коммерсант» в ноябре 2024 г., «НМ-Тех» на своем сайте выложил описание четырех новых проектов: серийное производство микросхем для USB-токенов с поддержкой электронной подписи объемом реализации почти 3 трлн руб, микросхем для UHF-меток на 4,8 млрд руб., используемых в транспортных и других картах и U-чип-микросхем на 3,9 млрд руб., а также защищенных микросхем для сим-карт «идентификации в сетях связи» и M2M-чипов (используются в IoT) на 7,3 млрд руб. Как сказано на сайте компании, все проекты имеют экспортный потенциал совокупно в $1,5 млн.

Реализация проектов начнется в 2028-2030 гг.

Кому принадлежит «НМ-Тех»

Единственным владельцем «НМ-Теха» является ВЭБ.РФ. Гендиректором компании с ноября 2021 г. выступает Денис Фролов, следует из пояснительной записки.

В 2024 г. уставный капитал общества был увеличен с 152,4 млрд руб. до 242,3 млрд руб. А численность сотрудников по состоянию на конец 2024 г. составляла 1075 человек.

По итогам 2024 г. «НМ-Тех» получил чистый убыток в размере 1,2 млрд руб. При этом в 2023 г. убыток составил 3,3 млрд руб. Выручка компании по итогам 2024 г. достигла 648,7 млн руб. Большая часть выручки (320,1 млн руб.) пришлась на ОКР «Порт-IP», а также ОКР «Характеризация» - 190,1 млн руб., НИР «Монолит» - 59,8 млн руб., а также за производство фотошаблонов (21,1 млн руб.), услуги аренды (2,9 млн руб.), услуги по утонению пластин (1,2 млн руб.) и т.д.

По данным «Коммерсанта», с 2020 по 2022 гг. «НМ-тех» выкупил в рамках конкурсного производства мощности «Ангстрем-Т», планируя запустить на них собственное производство.

