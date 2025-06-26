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Yadro открывает набор на инженерные программы в ведущих вузах

Открыт прием на инженерные образовательные программы, разработанные компанией Yadro в партнерстве с ведущими техническими вузами страны. В 2025 году доступно более 250 мест на бакалавриат и магистратуру для тех, кто готов глубоко погрузиться в разработку, проектирование и еще в процессе учебы получить первые навыки работы с технологиями, которые используются в индустрии.

О программах

Программы реализуются совместно с ИТМО, МФТИ, НИУ ВШЭ, НИУ МИЭТ и СибГУТИ. Они ориентированы на системное программирование, разработку микропроцессоров, верификацию, телекоммуникационные технологии, распределённые системы, работу на стыке аппаратной и программной разработки.

В числе бакалаврских программ: «Программное обеспечение систем мобильной связи» (СибГУТИ x Yadro), «Компьютерные технологии, системы и сети» (НИУ ВШЭ СПб x Yadro), «Телекоммуникационные системы» (ИТМО x Yadro).

В магистратуре открыт приём на направления: «Инструменты разработки и анализа программ» (ИТМО x Yadro), «Вычислительные системы и ЭКБ» (МИЭТ x Yadro), «Микропроцессорные технологии» (МФТИ x Yadro), а также на новую магистратуру «Промышленная разработка ПО», запущенную в 2025 году в партнерстве с МФТИ и БЮРО 1440 – для будущих промышленных разработчиков программного обеспечения, процессоров и операционных систем.

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Все программы сочетают фундаментальную подготовку и практическую инженерную работу

Все программы сочетают фундаментальную подготовку и практическую инженерную работу. Уже с первых курсов студенты проходят практику на передовом научном оборудовании и работают с отраслевыми экспертами компании Yadro. Со второго курса бакалавриата и первого курса магистратуры большинство студентов принимают участие в совместных проектах с компанией и вовлекаются в реальные индустриальные задачи.

«Для нас запуск каждой такой программы — это инвестиция в формирование отечественной инженерной культуры. Вместе с вузами мы создаём образовательные проекты, где у студентов будут как теоретические фундаментальные знания, так и практика, работа с оборудованием и технологическая экспертиза. Это обучение, за которым стоит реальная индустрия – самый надежный путь в профессию», – отметил Евгений Максимов, директор по развитию образовательных инициатив Yadro.

Программы также включают стипендии от компании начиная с первого курса, участие в летних и зимних школах, факультативы, карьерное консультирование, стажировки и возможность трудоустройства для лучших выпускников.

Подать документы для любую из программ можно на сайте вузов. Старт занятий – осень 2025 года.

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