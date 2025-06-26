Счетная палата: Выделенные на школьный интернет деньги потрачены неэффективно. Учителя говорят, что пользоваться сетью невозможно

Счетная палата выявила неэффективность расходования бюджетных денег при подключении к интернету школ и избиркомов. Для этих целей только в 2024 г. Минцифры заключено четыре контракта с «Ростелекомом» на общую сумму 7,5 млрд руб.



Отчет Счетной палаты

Счетная палата признала «недостаточно эффективным» расходование федерального бюджета на подключение образовательных организаций и избирательных комиссий к интернету. Очередная проверка проводилась по поручению Президента. Отчет опубликован на официальном сайте Счетной палаты.

Опрос более 25 тыс. учебных заведений общего и среднего специального образования (это 57,2 % на начало 2024/25 учебного года) показал, что потребности организаций в услугах связи обеспечены не в полном объеме, говорится в сообщении ведомства.

44,6 % опрошенных (11,362 тыс. учебных учреждений) считают скорость передачи данных в интернет недостаточной для нормальной работы, а 2,2 % (558 учебных учреждений) отметили, что на предоставленной скорости невозможно полноценно использовать интернет, сказал аудитор Счетной палаты Данил Шилков.

freepik/standret Почти половина опрошенных школы и колледжей заявили, что пользоваться интернетом для рабочих целей практически невозможно

В Минцифры направлено требование принять меры по устранению выявленных нарушений и повышению эффективности предоставления услуг связи образовательным организациям.

Выявленные нарушения

Проверкой установлено, что, например, в 26 из 52 учебных заведений Рязанской и Псковской областей пропускная способность каналов связи оказалась ниже, чем предусмотрено в госконтракте. Отдельная проблема — контентная фильтрация, которая предусмотрена в контрактах. В ряде случаев она блокировала в том числе и нужные ресурсы — библиотеки языков программирования, обновление для интерактивных панелей учебных классов, видеохостинги и пр.

При подключении школ к интернету не учитывается количество одновременно работающих в сети устройств.

«Замеры, проведенные Счетной палатой в ходе проверки, показали, что на скорости 100 Мбит/с максимальное количество компьютеров, на которых возможна одновременная загрузка и качественное (без задержек) воспроизведение видео- и аудиоматериалов, рекомендованных Минпросвещения, не превышает 40 штук. При этом, по данным опроса, 46,6 % образовательных организаций имеют более 40 компьютеров (31,2 % — от 41 до 100 устройств, 15,4 % – от 101 до тысячи)», — отметил Шилков.

Не были учтены и другие потребности, например, в видеонаблюдении, видео-конференц-связи, организации защищенного взаимодействия с Федеральным казначейством, из-за чего школам приходилось заключать отдельные договоры с другими операторами связи.

Проблемы с подключением усугубляются, как показала проверка, наличием устаревшей информационная инфраструктура, нехваткой ИТ-специалистов с навыками сетевого администрирования.

На что потрачены деньги

В 2024 г. Минцифры заключило четыре контракта на предоставление услуг связи для школ и избиркомов по всей территории России, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, на общую сумму 7,5 млрд руб. Единственным исполнителем является ПАО «Ростелеком».

Счетная палата нашла нарушения при расходовании этих средств — в ряде случаев услуги связи были оказаны школам, которые либо ими не пользовались, либо вообще не осуществляли образовательную деятельность. Зафиксированы также случаи оплаты услуг ПАО «Ростелеком» до заключения договоров с локальными операторами на аренду каналов связи.

Расходование бюджетных средств на цифровизацию

К схожим выводам пришли аудиторы и по результатам предыдущей проверки, которая проводилась осенью 2024 г. — скорость доступа к интернету недостаточная, не предусмотрена возможность получения резервного канала связи при проведении единого государственного экзамена, неадекватная фильтрация контента.

В начале июня 2025 г. CNews также писал, что Счетная палата выявила недостатки в процессе цифровизации Минюста. Потратив больше 90% из выделенных трех млрд руб., министерство осталось очень далеко от выполнения заявленных целей программы.