«Дочка» «Росатома» покупает российские Linux и другое ПО под «Байкал-М» и «Эльбрус»

«Атомдата-Интеграция» опубликовала тендер на закупку лицензий Astra Linux Special Edition, ALD Pro, RuPost Enterprise CAL на общую сумму в 439 млн руб. Отдельным требованием к ПО стала совместимость с отечественными процессорами «Байкал-М» и «Эльбрус».

Крупная закупка ПО

Как выяснил CNews, Дочерняя компания госкорпорации «Росатом», АО «Атомдата-Интеграция» покупает 43160 лицензий отечественного программного обеспечения (ПО) на сумму 439 млн руб.

В списках на закупку — российские Astra Linux, Ald Pro — отечественные службы каталога для Linux и RuPost Enterprise CAL — ПО для управления электронной почтой. При этом все закупаемое ПО должно иметь отдельный дистрибутив для процессорных архитектур: Байкал-М, Эльбрус (8С, 8СВ)

Информацию об этом можно обнаружить на сайте госзакупок, где «Атомдата-Интеграция» опубликовала тендер 24 июня 2025 г. Конечные даты окончания процесса закупки и подведения итогов на момент публикации этого материала не указаны.

В документах указано, что поставка электронных лицензионных ключей или кодов активации должна быть выполнена в сжатые сроки – не позднее 10 рабочих дней после заключения договора.

Каждая лицензия включает 12 месяцев технической поддержки и обновлений с момента поставки.

Подробности тендера

Основу закупки составляют лицензии на операционную систему специального назначения Astra Linux Special Edition (2426 шт.), программный комплекс ALD Pro для управления устройствами (12372 шт.), а также комбинированные лицензии, объединяющие Astra Linux SE и ALD Pro для рабочих станций (4393 шт.).

Для организации доменных структур закуплены 63 комплекта лицензий на ALD Pro для контроллера домена, восемь управляемых устройств и Astra Linux SE. Значительную часть (23 906 лицензий) составляют клиентские лицензии на почтовую систему RuPost Enterprise CAL.

Как указано в техническом задании, ПО должно поддерживать работу на российских процессорах «Байкал-М» и «Эльбрус» (8С, 8СВ), обеспечивать совместимость со средствами криптографической защиты информации «КриптоПро CSP» и отечественными антивирусными решениями.

Функционал должен охватывать современные потребности: управление сенсорным вводом, работу виртуальной клавиатуры, гибкое управление энергопотреблением устройств, создание точек восстановления (снапшотов), работу с контейнерами, интеграцию с ресурсами WebDAV, наличие RDP-клиента и поддержку почтовых серверов (Exim, Dovecot, Postfix).

Администрирование системы должно осуществляться через удобные графические инструменты для управления пользователями, безопасностью, драйверами, сессиями и ресурсами.

О заказчике

«Атомдата-Интеграция» — разработчик и интегратор ИТ-решений для государственного сектора, предприятий топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и промышленности. Входит в структуру АО «Концерн Росэнергоатом».

Компания зарегистрирована 26 августа 2022 г.. Создана в форме совместного предприятия с частными инвесторами, при этом концерну «Росэнергоатом» принадлежит 51% акций

«Атомдата-Интеграция» специализируется на реализации комплексных ИТ-решений для государственных информационных систем, импортонезависимых инфраструктурных и программных решений, геоинформационных систем, цифровых шаблонов эксплуатации сложных индустриальных объектов, сервисов информационной безопасности.