CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Бизнес Законодательство Кадры ИТ в госсекторе
|

Завершено расследование кражи 38 миллионов при создании соцсети для педагогов

Завершено расследование хищения миллионов бюджетных рублей, выделенных на создание профессиональной соцсети для педагогов по заказу Минпросвещения. Одним из фигурантов дела является экс-директор проекта «Гостеха».

Следствие завершено

Завершено расследование хищения 38 млн руб. из выделенных бюджетом средств на создание первой профессиональной соцсети для педагогов «Горизонт», которое Минпросвещения заказало в рамках реализации национального проекта «Образование» подведомственному фонду, выяснил «Коммерсант».

Фигурантами дела являются Ярослав Демченко, бывший руководитель центра цифровой трансформации образования ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» (резидент «Сколково»), а также Антон Аникин и Артем Прошко, руководители подрядчика по госконтракту ООО «Клевер» и субподрядчика ООО «РСВ». Фигуранты своей вины не признали.

Сервис для педагогов

По данным следствия, Минпросвещения в октябре 2019 г. заказало ФГАУ разработку автоматизированной информационной системы (АИС) «Платформа управления профессиональными знаниями и компетенциями педагогического работника "Горизонт"».

shkola700.jpg

gpointstudio на Freepik
Разработанная для педагогов АИС «Горизонт» оказалась нерабочей

«Клевер» и РСВ должны были в течение 70 дней после заключения договора создать сервис основного приложения, его клиентской части, авторизации, включая сервис обмена мгновенными сообщениями, расчет рейтинга, профиль компетенций, систему управления базами данных и др. Система должна была иметь интеграцию с Единой системой идентификации и аутентификации госуслуг.

Прошко и Аникин, утверждают следователи, вступив в сговор с Демченко — большую часть работ по созданию АИС, которая вообще не работает, выполнили фиктивно; а 38 млн руб. «распорядились по своему усмотрению».

Фонд для повышения престижа педагогической профессии

ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» занимается продвижением лучших практик и инициатив в образовании и воспитании, организацией мероприятий по повышению престижа педагогических профессий. В 2022 г. Фонд переименовали в Центр просветительских инициатив, учредителем которого, как указано на его сайте, выступает Министерство просвещения России.

Об аресте Демченко Тверским судом Москвы в связи с делом о хищении средств, выделенных ФГАУ на создание платформы «Горизонт» для Минпросвещения, CNews писал в апреле 2024 г. Его подозревали в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК России, максимальное наказание — до десяти лет лишения свободы).

До этого Демченко работал директором проекта единой цифровой платформы «Гостех» компании «Цифрум», откуда уволился по своей инициативе в марте 2023 г.

Анна Любавина

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как работают цифровые инструменты в госсекторе: опыт Липецкой области

Власти изменят правила банкротства ИТ-компаний из-за «текущей экономической и политической ситуации»

Власти хотят ввести уголовное наказание за мошенничество с использованием ИИ. Ожидаются сроки до 15 лет

Осталось две недели до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews FORUM Кейсы

В России создается госсистема принятия решений в радиоэлектронике. Под учет попадут финрезы, бенефициары, госконтракты, мощности производителей чипов

Австралийский флот заблокировал интернет и радио жителям Новой Зеландии

Конференции

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025

CNews FORUM Кейсы 2025
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Самые безопасные вентиляторы в 2025 году: выбор ZOOM

Как компания Dreame приближает будущее: от пылесосов для бассейнов до сверхскоростных двигателей

Самые легкие 14-дюймовые ноутбуки стоимостью до 50 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

Создано устройство, которое поможет обнаружить жизнь за пределами Земли — оно блокирует звездный свет

Найден ответ на один из вопросов тысячелетия — откуда взялось самое древнее золото во Вселенной

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной
Показать еще
ОБЗОР Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Цифровое развитие России продолжается
ОБЗОР Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Мир сходит с ума по искусственному...
ОБЗОР Провайдеры IaaS с международной сетью ЦОД 2024
CNEWS TV Где хранить пароли, чтобы их не украли?
ОБЗОР Импортозамещение 2024
CNEWS TV Глава Минцифры на CNews FORUM — о новых сроках импортозамещения на...
ОБЗОР Российские операционные системы 2024