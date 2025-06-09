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Австралийский флот заблокировал интернет и радио жителям Новой Зеландии

Неловкая ситуация произошла с участием военно-морского флота Австралии. Вооруженные силы страны признали, что в июне 2025 г. один из их кораблей непреднамеренно заблокировал беспроводной интернет и радиосвязь на нескольких участках Северного и Южного островов Новой Зеландии. Владельцы пострадавших компаний признались, что прежде с таким не сталкивались.

Случайная блокировка связи

Корабль военно-морского флота (ВМС) Австралии случайно заблокировал интернет в некоторых частях Новой Зеландии, пишет The Guardian. Навигационный радар создавал помехи беспроводным и радиосигналам на большой территории.

Сам инцидент произошел утром 3 июня 2025 г., когда один из крупнейших кораблей Королевского австралийского флота HMAS Canberra, направлялся в Веллингтон, куда он прибыл уже 4 июня. Когда HMAS Canberra проходила вдоль побережья Новой Зеландии на подходе к Веллингтону, ее навигационный радар создавал помехи беспроводным и радиосигналам на большой территории, охватывающей Таранаки на Северном острове до региона Мальборо на Южном острове.

HMAS Canberra (L02) является первым из двух десантных вертолетоносцев кораблей-доков (ДВКД) одноименного класса, построенные для ВМС Австралии. Строительство корабля началось в Испании в 2008 г. на верфи Navantia. ДВКД «Канберра» был передан австралийскому флоту 28 ноября 2014 г. и стал самым большим кораблем в ВМС Австралии, на 6 тыс. тонн превзойдя действующий авианосец HMAS Melbourne.

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Wikipedia
HMAS Canberra (L02) — головной корабль класса Canberra для десантных вертолетных доков (LHD) и флагман флота Королевского австралийского флота

По информации The Guardian, когда радар работал на частоте, используемой многими интернет-провайдерами и радиостанциями Новой Зеландии, этим коммерческим операторам пришлось временно прекратить использование данного канала. Один из местных руководителей технической сферы заявил, что сбои начались вскоре после двух часов ночи по местному времени.

Представители вооруженных сил Новой Зеландии сообщили, что связались с австралийскими коллегами после обнаружения проблемы, они также отметили, что считают 9 июня 2025 г. инцидент урегулированным. До этого времени, военные ведомства Новой Зеландии не находили причин т.к. вели свои поиске на суше.

Менеджер по политике и планированию радиочастотного спектра в Министерстве бизнеса, инноваций и занятости Новой Зеландии Дэн О'Грейди (Dan O'Grady) отметил, что система управления радиочастотным спектром в стране предоставляет доступ к множеству различных диапазонов для разнообразных целей, включая совместное использование некоторых из них. Некоторые диапазоны спектра бесплатны и доступны для использования любым человеком, например, общие диапазоны спектра для Wi-Fi и Bluetooth.

Последствия радиоэлектронной борьбы

Радиостанция BrianFM, расположенная в Бленхейме на Южном острове и вещающая на весь остров, сообщила, что ей пришлось перейти на резервную систему, чтобы продолжить трансляцию.

Управляющий директор новозеландской компании беспроводного интернета и мобильной связи Primo Мэтью Харрисон (Matthew Harrison) заявил: «Не каждый день военный корабль отключает ваше оборудование от сети». Это была не просто вспышка, добавил Харрисон в публикации в социальной сети Х, это был полномасштабный военный радар, который запустил встроенные протоколы безопасности, предназначенные для защиты воздушного пространства. Он прокатился по сети синхронно с движением корабля: «Мы никогда не видели ничего подобного здесь раньше». Затем управляющий директор пошутил: «Эй, Королевский австралийский флот… куда мы можем отправить счет».

Глушение беспроводной системы

Глушение — противозаконное создание помех в радиоканале, его используют, чтобы помешать передаче тревог в беспроводных системах безопасности. Устройства для глушения называются генераторами помех или подавителями сигнала, а в народе — глушилками. Генераторы помех работают в определенном радиусе на частоте устройства, работе которого нужно помешать, а если частоты прибора и глушилки не совпадают – глушение не сказывается на работе устройства.

Глушение связи может быть нацелено как на отдельные датчики, так и на различные системы в целом. Генератор помех может глушить определенный диапазон или быть широкополосным, саботируя сразу несколько технологий связи системы безопасности. К примеру, Ajax для связи использует 5 частотных диапазонов: сети сотового оператора 2G/GSM (900/1800 МГц), 3G/UMTS (2100 МГц) и LTE (900/1800/2600 МГц, в зависимости от страны и оператора) сеть Wi-Fi (2,4 ГГц) радиосвязь Jeweller (868,0–868,6 МГц или 868,7–869,2 МГц в зависимости от страны).

У военных обычно стационарные устройства, такие приборы на порядок мощнее и дороже по сравнению с портативными. Ведь с ростом цены увеличиваются радиус действия и количество сетей, которые они могут глушить. Чем шире полоса частот и больше радиус глушения — тем более мощным должен быть генератор помех. Мощные глушилки сильно греются, поэтому им необходимо дополнительное охлаждение. Также чем ниже частота глушения, тем больших размеров должны быть антенны генератора помех. Все это сказывается на габаритах устройства.

Большинство глушилок имеют дистанционное управление и несколько независимых каналов для постановки помех на разных частотах. В случае, если используются сразу все каналы, подавитель заглушает стандарты Global Positioning System (GPS), Глобальная навигационная спутниковая система (ГЛОНАСС), Groupe Spеcial Mobile (GSM), Code Division Multiple Access (CDMA), General Packet Radio Service (GPRS), Universal Mobile Telecommunications System (UMTS), High Speed Packet Access (HSPA), Evolution (LTE), а также сигналы беспроводных сетей Bluetooth, Wi-Fi. Регулировка уровня мощности сигнала производится отдельно для каждого канала, также есть возможность полностью отключить блокирование одного или нескольких стандартов.

Антон Денисенко

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