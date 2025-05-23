Власти массово штрафуют ИТ-компании за срыв сроков производства микроэлектроники. Сумма штрафов перевалила за полмиллиарда

Министерство промышленности в апреле 2025 г. начислило штрафов ИТ-компаниям более чем на 500 млн руб. Это связано с задержкой освоения производства микросхем и материалов для микроэлектроники на несколько лет.

Массовые задержки

Как выяснил CNews, Минпромторг массово выставляет ИТ-компаниям и институтам в сфере электроники штрафы в размере десятков миллионов рублей. Санкции применяются в связи с задержкой разработки микроэлектроники или необходимых для нее материалов.

Некоторые компании срывали сроки исполнения контрактов на три года. В основном просрочки начислялись из-за задержек исполнения третьего и четвертого этапов, которые предполагают освоение серийного производства и тестирование продукции.

В апреле компаниям было начислено свыше 500 млн руб. штрафов в виде пени. CNews обнаружил не менее 10 таких госконтрактов, пени по всем им начислены в апреле 2025 г.

Представители Минпромторга не ответили на запрос о причинах неисполнения обязательств и о том будут ли завершены работы.

Как и что не сделал

Среди незавершенных работ, например, разработка и освоение серийного производства радиационно-стойкой микросхемы за 131,9 млн руб. Контракт между Минпромторгом и Омским научно-исследовательским институтом приборостроения был заключен в июле 2020 г. и должен быть завершен в конце декабря 2023 г.

Просрочка по контракту составила 487 дней. Министерство начислило пени в размере 10,9 млн руб. Микросхема должна была стать аналогом HMC7044 американской компании Analog Device.

© uflypro / Фотобанк Фотодженика Минпромторг оштрафовал десяток компаний более чем на полмиллиарда

К неисполненным в срок контрактам также относится и освоение серийного производства управляющего процессора бортовых вычислительных комплексов для космических аппаратов нового поколения с элементами искусственного интеллекта за 400 млн руб.

Министерство заключило контракт с НТЦ «Модуль» в ноябре 2020 г. Он должен быть завершен в декабре 2023 г., однако этого сделано не было (просрочка 487 дней). Из-за чего исполнителю был выставлен штраф в размере 46 млн руб.

Не завершены уже несколько лет НПП «Пульсаром» разработка и освоение производства радиационно-стойкого малошумящего высокоскоростного операционного усилителя за 121 млн руб. Просрочка составила 852 дня, а пени — 17,5 млн руб.

«Пульсар» не завершил и схожую разработку и серийное производство радиационно-стойкого высокоскоростного компаратора за 140 млн руб. По этому контракту Минпромторг выставил неустойку в размере 34,8 млн руб. за 893 дня просрочки.

Технологическая сложность и санкции

О некоторых незавершенных контрактах CNews уже писал. Например, НПЦ «Элвис» почти на 2,5 года просрочил разработку импортной микросхемы, за что получил штраф в размере 89 млн руб. Теперь проект будет завершен не ранее 2026 г.

В компании тогда отметили, что причина задержки связана с выявленным при предварительных испытаниях отклонения параметров микросхемы от требований техзадания.

При этом есть нарекания не только при исполнении госконтрактов по линии ИТ. По итогам 2023 г. было объем неподтвержденных целевым показателям расходованных средств, выданных по субсидиям, составило 305,5 млн руб. Эксперты отмечают, что одна из причин тому — отсутствие российской элементной базы. Теперь деньги ИТ-компаниям придется вернуть в бюджет.