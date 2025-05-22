Ведомство по контролю за алкогольной и табачной продукцией отдает полтора миллиарда за переход на отечественную СУБД

Росалкогольтабакконтроль покупает серверы, СХД и лицензии СУБД Arenadata Analytical DB 6 в общей сумме на полтора млрд руб. для перехода на отечественную СУБД. Всего будет поставлено 78 серверов, две СХД и 289 бессрочных лицензий на СУБД.



Закупка железа и ПО

Как выяснил CNews, Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками (Росалкогольтабакконтроль) покупает серверы, системы хранения данных (СХД) и лицензии систем управления базами данных (СУБД) Arenadata Analytical DB 6.

Цель закупки — модернизация Единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС) для учета производства и оборота алкогольной продукции и перехода на отечественную продукцию.

Тендеры на закупку серверного оборудования и СУБД были опубликованы на портале госзакупок 19 мая 2025 г. Начальная стоимость закупки серверов и СХД — 1,43 млрд руб., а СУБД — 169,7 млн руб.

ededchechine на Freepik Росалкогольтабакконтроль покупает серверы, СХД и лицензии СУБД Arenadata Analytical DB 6 на полтора миллиарда

Указывается, что закупка направлена на достижение целевых показателей ИТ-активов ЕГАИС. В 2025 г. планируется полностью перевести системы управления базами данных на российское программное обеспечение, сохранив доступность информационных систем класса защищенности К2 на уровне 99%.

Росалкогольтабакконтроль — федеральный орган исполнительной власти в России. Его функции — контроль за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также за производством и оборотом табачных изделий, табачной продукции, никотиносодержащей продукции и сырья для их производства.

Импортозамещение

Согласно техническому заданию, опубликованному, переход на российское ПО направлен на выполнение постановления Правительства России от 31 декабря 2020 г. № 2466, регулирующего модернизацию ЕГАИС.

Основная цель — обеспечить аналитическую обработку данных для контроля производства и оборота алкогольной продукции, а также повысить устойчивость системы за счет современных технологий.

Согласно документам, в 2025 г. планируется полностью перевести подсистемы ЕГАИС на отечественное ПО.

По условиям контракта, поставщик обязан предоставить 289 бессрочных неисключительных лицензий на СУБД Arenadata ADB 6, сертифицированную ФСТЭК России по 4 уровню доверия.

Технические требования к СУБД включают поддержку массивно-параллельной архитектуры (MPP), транзакционность ACID, горизонтальное масштабирование, автоматическую репликацию данных и интеграцию с Clickhouse, Apache Kafka, HashiCorp Vault. ПО должно работать на операционных системах CentOS, RedHat, Альт Линукс, Astra Linux, Ubuntu и RedOS, а также поддерживать шифрование данных, LDAP-аутентификацию, TLS/SSL и механизмы защиты от кибератак.

Какое серверное оборудование покупают

В рамках контракта будет поставлено две единицы СХД, соответствующие жестким техническим требованиям. Каждая система должна включать не менее двух контроллеров с симметричной архитектурой ввода-вывода, обеспечивающей балансировку нагрузки без ручного распределения томов. Кэш-память каждого контроллера — от 512 ГБ на базе DDR4, с синхронизацией данных между контроллерами.

СХД поддерживают интерфейсы Fibre Channel (до 32 Гбит/с) и Ethernet 25 Гбит/с, а также протоколы NFS, SMB/CIFS, iSCSI. Объем хранилища — до 16 ТБ на механических накопителях NL-SAS и 30 ТБ на SSD. Системы оснащены функционалом мгновенных аппаратных снимков, репликации данных и QoS для управления производительностью.

Помимо СХД будет поставлено 78 серверов пяти типов. Базовая конфигурация включает:

Сервер тип 1 (36 шт.): два процессора с базовой частотой от 2,6 ГГц, 28 ядер и 56 потоков на каждый, 16 модулей DDR4 по 64 ГБ (общий объем — до 8 ТБ), 8 слотов для SSD накопителей по 1,92 ТБ каждый. Сетевые порты — 6×1 Гбит/с и 2×25 Гбит/с, поддержка аппаратного RAID.

Сервер тип 2 (7 шт.): усиленная версия с процессорами на 2,8 ГГц, 32 ядрами, 128 ГБ оперативной памяти на модуль и SSD накопителями до 7,68 ТБ.

Серверы типов 3–5: аналогичные решения с вариациями по количеству слотов PCIe, портов SFF-8654 и мощности блоков питания (до 2000 Вт).

Все серверы — стоечные, с дублированием блоков питания (N+1), «горячей» заменой компонентов и поддержкой виртуализации. Они совместимы с российскими ОС: Альт СП 10, Astra Linux SE 1.7.2, а также VMware ESXi и zVirt.

Дополнительно в течение года Росалкогольтабакконтроль получит обучение для двух специалистов по управлению СХД и серверами, включая работу с GUI/CLI, диагностику и интеграцию с корпоративными системами.