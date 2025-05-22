Россиян будут штрафовать за криптоплатежи от 100 тысяч до 1 миллиона рублей. Криптоактивы могут конфисковать

Сотрудники Центрального Банка России уточнили размеры штрафов за использование криптовалют в расчетах: от 100 тыс. руб. для физических лиц и до 1 млн — для юридических лиц. Законопроект также предусматривает конфискацию криптоактивов.

Наказания за криптоплатежи

Сотрудники Центрального Банка (Центробанк) России уточнили будущие суммы штрафов за криптовалютные платежи в России, пишет РБК.

Законопроект находится в Госдуме. Он вводит штрафы за использование криптовалют во внутренних платежах. Согласно новым нормам, физические лица могут столкнуться со штрафами от 100 тыс. до 200 тыс. руб., а юридические лица — от 700 тыс. до 1 млн руб.

Криптовалюта — это цифровая валюта, работа которой основана на криптографии (шифровании). Одна из ключевых особенностей «цифры» — децентрализация. Хранение активов и совершение операций осуществляется через базу данных (БД), распределенную на устройствах всех участников сети (блокчейн). В отличие от традиционных активов, стоимость криптовалюты не обеспечивается реальными ценностями. Курс зависит от спроса, состояния рынка и других факторов.

Unsplash - Kanchanara Россиян будут наказывать за криптоплатежи, штрафы от 100 тыс. до 1 млн руб.

Законопроект, разработанный сотрудниками Центробанка и представителями из Министерства финансов (Минфин) России, находится уже на рассмотрении в Госдуме. Он дополнит российский Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) новой статьей 15.49, устанавливающей ответственность за использование цифровой валюты в качестве средства платежа. Нарушителям грозит штраф и конфискация неправомерно использованных криптовалют.

Со слов директора юридического департамента Центробанка России Андрея Медведева, российский регулятор занимает жесткую позицию по вопросу использования цифровых валют в расчетах, что отражено в «Законе о цифровых финансовых активах, цифровой валюте (ЦФА)» (от 31.07.2020 №259-ФЗ). «Но ключевое — та цифровая валюта, которая использовалась незаконно в качестве платежа, она будет конфисковываться, такое наиболее болезненное будет явление», — подчеркнул Медведев.

По словам юриста, в связи с этим на новые положения КоАП возлагаются большие надежды, ведь та запретительная норма, которая сейчас есть в 259 законе, будет усилена этим механизмом ответственности. В то же время юрист отметил, что возможное использование криптовалют для внешнеэкономической деятельности будет регулироваться в рамках экспериментального правового режима (ЭПР), что позволит быстро реагировать на возникающие риски.



Финансовый регулятор против

В начале апреля 2025 г. глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что финансовый регулятор предлагает ужесточить ответственность за использование криптовалют во внутренних расчетах, несмотря на возможность их применения в международной торговле в рамках ЭПР.

«У нас позиция неизменна — нельзя позволять крипте проникать во внутреннее денежное обращение, в расчеты внутри. И здесь мы предлагаем одновременно использовать инвестиционные возможности и усилить ответственность за использование крипты в расчетах внутри страны», — сказала Эльвира Набиуллина, выступая на заседании Госдумы.

При этом руководство Центробанка готово допустить инвестиции в криптовалюты внутри страны, но только для некоторых участников рынка. По словам Набиуллиной, к инвестициям в криптовалюту могут быть допущены особо квалифицированные инвесторы в рамках ЭПР, а к инвестициям в производные инструменты на основе криптовалют — обычные квалифицированные инвесторы даже без эксперимента.

Объем операций россиян в криптовалютах

Согласно отчету Центробанка России о финансовой стабильности за IV квартал 2023 г. — I квартал 2024 г., активность россиян на рынке криптоактивов увеличилась. Это подтверждается ростом посещений сайтов крупнейших криптобирж и оценочным объемом криптовалютных потоков, приходящихся на российских пользователей.

По данным из отчета, за первые два квартала совокупный веб-трафик российских пользователей на сайтах крупнейших криптовалютных площадок (криптобирж, P2P-площадок, криптообменников) увеличился на 16,4% по сравнению со II и III кварталами 2023 г. и составил 104,6 млн посещений. Одновременно на 15,1% выросло среднемесячное число уникальных пользователей (IP-адресов) крупнейших криптобирж. Доля россиян в общем количестве посещений также возросла до 7% в I квартале 2024 г., однако все еще меньше пикового значения I квартала 2023 г. (9%).

По данным сервиса мониторинга криптовалютных транзакций «Прозрачный блокчейн» («Инчейн»), на которые ссылаются авторы документа, в отчетный период объем притоков и оттоков криптоактивов (BTC, ETH, USDT и USDC), потенциально приходящийся на россиян, увеличился до 4,5 трлн руб., показав рост на 15,6% по сравнению со II и III кварталами 2023 г. Стоит отметить, что под притоком и оттоком в отчете подразумевается оборот транзакций т.е. объемы движения средств пользователей между аккаунтами. Притоки и оттоки могут быть связаны с оплатой товаров и услуг, переводом криптовалюты на биржи с целью реализации, переводами средств между пользователями, c выводом криптовалюты на децентрализованный кошелек после ее приобретения на P2P-рынке и другими целями.

В отчете Центробанка России не указан список криптоплощадок, по которым делался расчет потоков криптовалюты. Но согласно данным из прошлых отчетов о финансовых рисках, в этот список входили такие ИТ-платформы, как Binance, HTX (бывшая Huobi), Bybit, OKX, Gate, MEXC, KuCoin, Poloniex, Bittrex, Bitfinex, а также Bing, Bitmart, Bitrue, Bkex, Btcex, Coinw, Coinbase, Phemex, Probit, Whitebit, Exmo и Garantex.

Риски криптовалют для граждан сохраняются, пишут авторы отчета. Вместе с ростом цены биткоина увеличивался и уровень ее волатильности — с 23,4% в конце III квартала 2023 г. до 80% в конце I квартала 2024 г. При использовании криптоактивов необходимо учитывать риски, связанные с возможными санкциями со стороны недружественных для России стран. Существует вероятность утраты доступа к средствам в случае блокировки со стороны эмитентов стейблкоинов.