США собираются принять радикальный закон, который поставит на уши все соцсети

Американские сенаторы повторно внесли на рассмотрение Конгресса законопроект, который может радикально изменить принципы работы социальных сетей, стриминговых сервисов и других цифровых платформ. В случае принятия документа владельцев ИТ-платформы будут обязаны внедрить меры для защиты несовершеннолетних от вредоносного контента, манипуляций и цифровой зависимости, создаваемых алгоритмами.

Рассмотрение законопроекта

Американские власти могут одобрить первый в стране крупный законопроект, направленный на защиту детей от вреда в интернете, пишет TechCrunch. Закон получил название Kids Online Safety Act (KOSA) или же «Закон о защите детей в интернете».

В 2024 г. законопроект получил одобрение большинства в Сенате Соединенных Штатов, но был отклонен в Палате представителей. Обновленная же версия, представленная на этой неделе, уже заручилась поддержкой 62 сенаторов от разных партий, а также крупными ИТ-компаниями Apple, Microsoft, Snap и X, что значительно повышает вероятность его принятия уже в 2025 г.

Если документ будет одобрен американскими властями, цифровые платформы будут обязаны внедрить обязательные меры для защиты несовершеннолетних от вредного контента, распространяемого алгоритмами, а также от манипуляций и цифровой зависимости.

Unsplash - Sara Kurfeß В США хотят повторно принять радикальный закон о защите детей в интернете

Владельцы социальных сетей и ИТ-платформ, доступные для несовершеннолетних, будут обязаны соблюдать новые меры в США. Включать родительский контроль по умолчанию с возможностью ограничения просматриваемого контента и времени, проведенного в сети. Запретить алгоритмам предлагать рекомендации несовершеннолетним. Ограничить показ контента, связанного с депрессией, суицидом, наркотиками, расстройствами пищевого поведения и другими психоэмоциональными рисками. Устанавливать максимальный уровень конфиденциальности для детских аккаунтов по умолчанию. Предоставлять прозрачную отчетность о контенте, который может быть вредным для детей. По мнению авторов законопроекта, эти меры направлены на повышение безопасности несовершеннолетних в интернете и снижение рисков, связанных с воздействием алгоритмов и потенциально опасного контента.

Согласно данным из законопроекта KOSA, в случае принятия закона цифровые платформы будут обязаны соблюдать ряд мер на территории США. Назначить в компании ответственного за детскую безопасность — ввести должность Главный специалист по безопасности в штате компании. Ограничить «бесконтрольную монетизацию детского внимания», включая полный запрет на таргетированную рекламу, основанную на поведенческом анализе несовершеннолетних. Эти меры направлены на усиление защиты детей от коммерческой эксплуатации и обеспечение безопасности их взаимодействия с цифровыми сервисами.

Есть и несогласные

Несмотря на широкий межпартийный консенсус, законопроект KOSA столкнулся с острой критикой со стороны правозащитных организаций, таких как Американский союз гражданских свобод (ACLU), а также компаний Google и Meta* (компания признана экстремистской организацией на территории России). Основное беспокойство противников заключается в риске цензуры информации, особенно касающейся психического здоровья и сексуального просвещения.

Предпосылки к закону

Саму проблему безопасности детей в социальных сетях американский президент Джо Байден (Joe Biden) поднял еще в 2021 г. Его заявление последовало после того, как осенью члены Конгресса изучили, как алгоритмы рекомендаций Instagram** показывали девочкам-подросткам изображения членовредительства, а также контент, пропагандирующий расстройства пищевого поведения среди юных пользователей.

В 2019 г. Google и Musical.ly, ныне известный как TikTok, уличили в незаконном сборе личной информации о детях без разрешения их родителей. Компаниям пришлось заплатить многомиллионные штрафы. К примеру, в Google получали прибыль, используя данные о детях для таргетинга на них рекламы в YouTube. Musical.ly по умолчанию сделал общедоступными фотографии профилей детей и другие конфиденциальные данные. Эта практика могла позволить незнакомым взрослым людям связаться с юными пользователями.

Регулирование в США

В 2000 г. на федеральном уровне вступил в силу Закон о защите конфиденциальности детей в интернете (COPPA), в результате чего некоторые сайты добавили проверку возраста для посетителей младше 13 лет, а некоторые сайты запретили регистрацию аккаунтов пользователей младше 13 лет. Такие компании, как YouTube и ByteDance, получили крупные штрафы от Федеральной торговой комиссии (FTC) за несоблюдение COPPA.

В 2023 г. в штате Арканзас был принят закон, о запрете социальных сетей, требующие, чтобы пользователи социальных сетей были старше 18 лет или имели согласие родителей. Закон штата предусматривает следующий механизм. Соцсеть должна использовать третье лицо, которое будет проводить разумную проверку возраста, прежде чем разрешить доступ к контенту. Методы проверки возраста включают предоставление: оцифрованной идентификационной карты, включая цифровую копию водительских прав в соответствии; удостоверение личности, выданное правительством; любой коммерчески обоснованный метод проверки возраста.

Аналогичные методы проверки возраста устанавливаются вступившим в силу законом штата Юта, в статье девять, о возрастных требованиях к просмотру порнографии в интернете.

*Meta (компания признана экстремистской организацией на территории России).

**Instagram (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории России).