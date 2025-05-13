США хотят встраивать геотрекинг во все ИИ-процессоры для их удаленного отключения

В США внесли законопроект об обязательном использовании технологии геотрекинга для высокопроизводительных игровых и графических процессоров для для искусственного интеллекта. Американский законопроект направлен на то, чтобы не допустить попадания передовых американских чипов в руки противников, таких как Китай или Россия. Усилия по контролю за устройствами уже получили поддержку двух партий американских законодателей.

Поиск методов блокировки

В США дополнили законопроект об обязательном использовании технологии геотрекинга для высокопроизводительных игровых и графических процессоров для искусственного интеллекта, пишет Tom's Hardware. Главным поводом стали сообщения о контрабанде чипов через необычные каналы, включая поставки ИИ-ускорителей под видом лобстеров в Китай.

На прошлой неделе один из американских конгрессменов объявил о намерении представить законопроект, который обяжет производителей высокопроизводительных ИИ-процессоров отслеживать их географическое положение, чтобы ограничить их использование неавторизованными иностранными игроками, например Китаем. Как писал CNews, сенатор Том Коттон (Tom Cotton) из Арканзаса представил соответствующую законодательную меру. Законопроект охватывает аппаратное обеспечение, выходящее за рамки только ИИ-ускорителей, и наделяет министра торговли США полномочиями проверять местоположение аппаратного обеспечения, а также вводит обязательный контроль местоположения для коммерческих компаний. Для того чтобы еще больше усложнить ситуацию, функции геотрекинга будут обязательны и для высокопроизводительных видеокарт.

Nvidia GeForce RTX 3080 Ti активно используют для машинного обучения

Законопроект охватывает широкий спектр продуктов, классифицируемых как 3A090, 4A090, 4A003.z и 3A001.z, то есть передовые процессоры для ИИ, серверы ИИ, серверы HPC, а также электронику общего назначения, представляющую стратегический интерес из-за потенциальной военной пользы или риска двойного назначения. Исходя из информации Tom's Hardware, многие видеокарты высокого класса (например, GeForce RTX 4090 и RTX 5090 от Nvidia) также классифицируются как продукт 3A090, так что, похоже, такие платы также должны будут добавить возможности геотрекинга.

Благодаря географическому отслеживанию американские власти могут легко найти свои устройства, если они потерялись или были украдены. Мощные MDM-решения, такие как Scalefusion или любые другие, не только позволяют быстро найти и вернуть потерянное/украденное устройство, но также удаленно заблокировать устройство, чтобы лишить пользователя возможности использовать его. Геоотслеживание, используемое логистическими и транспортными компаниями, значительно расширяет возможности удаленного мониторинга и позволяет предприятиям просматривать и отслеживать движение своих грузов. В 2025 г. логистические организации регулярно используют геоотслеживание для определения наилучшего маршрута навигации и обеспечения лучшего обслуживания клиентов, демонстрируя интеграцию цифровая трансформация логистики в повышении операционной эффективности и удовлетворенности клиентов.

Первым и центральным положением законопроекта является требование о том, чтобы технология отслеживания была встроена в любой высокопроизводительный процессорный модуль или устройство, подпадающее под экспортные ограничения США. Это условие вступит в силу через шесть месяцев после принятия закона, что усложнит жизнь таким компаниям, как AMD, Intel и Nvidia, поскольку добавление функции к уже разработанным продуктам — сложная задача. Механизм должен позволять проверку физического местоположения чипа или устройства, что позволит правительству США подтвердить, остается ли он в одобренной конечной точке. Тем не менее, экспортеры будут обязаны отслеживать свою продукцию.

Формирование реестра устройств

Законопроект уполномочивает министра торговли проверять право собственности и местонахождение регулируемых процессоров и систем после экспорта и вести централизованный реестр текущих местоположений и конечных пользователей. Nvidia, как и другие экспортеры, также будут обязаны информировать Бюро промышленности и безопасности, если есть доказательства того, что компонент был перенаправлен из его авторизованного места назначения. Кроме того, необходимо сообщать о любых признаках подделки или манипуляции.

Тестирование технологии

Законопроект, если его поддержат законодатели, потребует проведения годичного исследования совместно Министерством торговли и Министерством обороны США, которое определит дополнительные защитные меры, которые могут быть введены в будущем. Помимо первоначального исследования, те же два департамента должны проводить ежегодные оценки в течение трех последовательных лет после принятия законопроекта. Исследователи должны выявить, чтобы MDM-решения не были отключены или технологии геотрекинга не были попросту перепрошиты или изъяты из ИИ-ускорителей. Эти обзоры должны оценить самые последние достижения в технологиях безопасности, применимых к продуктам, находящимся под экспортным контролем. На основе этих оценок департаменты могут определить, следует ли вводить новые требования.

Если сотрудники Министерства торговли и Министерства обороны США придут к выводу, что дополнительные механизмы являются подходящими, Министерство торговли должно в течение двух лет завершить разработку правил, требующих, чтобы охваченные чипы и системы включали эти вторичные функции. Подробная дорожная карта внедрения также должна быть представлена соответствующим комитетам Конгресса США. Вся разработка и развертывание этих механизмов должны сохранять конфиденциальность к чувствительным коммерческим технологиям.

Наконец, американские законодатели подчеркивают сохранения полной секретности на всех этапах разработки и применения этих новых технических требований. Любые предлагаемые меры безопасности или функции отслеживания должны быть разработаны и реализованы таким образом, чтобы защитить конфиденциальную информацию и коммерческие секреты американских разработчиков, таких как AMD, Intel и Nvidia. Это условие гарантирует, что при укреплении американской национальной безопасности не будет подорвана промышленная конкурентоспособность внутри страны.