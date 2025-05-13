В России импортозаместили систему инфобезопасности воздушного движения

Компания «Альтиус Лаб», созданная при поддержке госкорпорации «Ростех» и концерна «Алмаз-Антей», импортозаместила ИТ-систему управления информационной безопасностью. Работы велись в рамках масштабного проекта по обеспечению киберзащищенности российского воздушного движения. Обновленная ИТ-система введена в эксплуатацию и демонстрирует высокую надежность и стабильность работы.

Импортозамещение ИТ-системы кибербезопасности

В России заработала новая система кибербезопасности для воздушного движения, об этом CNews сообщили представители «Ростех».

Российская компания «Альтиус Лаб», созданная при участии «Ростеха» и концерна «Алмаз-Антей», завершила проект по полному импортозамещению ИТ-системы управления информационной безопасностью (ИБ) для организации воздушного движения. На 13 мая 2025 г. уже обновленная ИТ-система введена в эксплуатацию и демонстрирует стабильную работу, утверждают разработчики.

«Альтиус Лаб» входит в реестр аккредитованных ИТ-компаний. Имеет лицензии Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) России на деятельность по технической защите информации и Федеральной службы безопасности (ФСБ) России на деятельность по разработке, производству, распространению шифровальных (криптографических) средств.

Со слов разработчиков, в ходе проекта программисты реализовали централизованное управление ИБ-процессами с интеграцией в Государственную систему обнаружения компьютерных атак на информационные ресурсы России (ГосСОПКА), которая представляет собой единый территориально распределенный комплекс, включающий силы и средства, предназначенные для обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак и реагирования на компьютерные инциденты. Согласно Федеральному закону от 26 июля 2017 г. №187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры России», в первую очередь ГосСОПКА предназначена решать задачи обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) России.

Wikipedia В России обеспечено импортозамещение ИТ-системы инфобезопасности воздушного движения

По информации «Ростех», импортозамещение ИТ-системы инфобезопасности воздушного движения позволит оперативно выявлять и предотвращать киберугрозы. Основное внимание уделялось замене иностранных ИТ-решений, разработке новых алгоритмов защиты и повышению уровня безопасности критически важных данных.

«Мы осознаем, насколько весома роль кибербезопасности в аэронавигационной отрасли. Импортозамещение в этой области стало одной из ключевых задач для обеспечения национальной безопасности в условиях современных вызовов для России. Сегодня отечественные компании и государственные организации имеют возможность построения подсистем защиты информации, опираясь на решения, разработанные внутри страны. В этой связи мы уделяем особое внимание созданию собственной линейки программных продуктов, которая будет способствовать защите данных российских компаний и организаций всех уровней», — сказал генеральный директор «Альтиус Лаб» Дмитрий Иванов.

Использование отечественных технологий улучшило кибербезопасность: мониторинг угроз стал точнее, реакция на ИТ-инциденты — быстрее, а риски утечек данных — ниже. Сотрудники компании «Альтиус Лаб» планируют и дальше развивать ИТ-систему, внедряя круглосуточный мониторинг ключевых объектов авиационной инфраструктуры.

Отечественная ИТ-система передачи данных

Компания «Инфоком-Авиа» (входит в УК «Азимут» госкорпорации «Ростех») и авиакомпания «Аэрофлот» 13 мая 2025 г. заключили договор о коммерческой эксплуатации отечественного сервиса цифровой авиационной связи «борт-земля» Aircraft Communications Addressing and Reporting System (ACARS).

Ключевым инструментом для обмена информацией между воздушными судами и центрами управления полетами является цифровая система передачи коротких текстовых сообщений через эфирную или спутниковую радиосвязь – ACARS. До 29 марта 2022 г. эти услуги предоставлялись швейцарской компанией SITA и американской ARINC, однако санкции со стороны США и Европейского союза (ЕС) сделали их недоступными для российских авиакомпаний, вследствие чего были нарушены критически важные производственные процессы. Протокол передачи данных в системе ACARS, использующий формат Telex, был разработан компанией ARINC и внедрен в 1978 г. Впоследствии SITA дополнила сеть своих наземных станций специализированным радиотехническим оборудованием.

В 2025 г. российские аналоги полностью заменили иностранные системы, обеспечив непрерывность критически важных процессов в авиации. Программное обеспечение (ПО), разработанное «Азимутом», включено в реестр российского ПО и позволяет внедрять дополнительные ИТ-сервисы, такие как цифровые сводки погоды (D-ATIS) и разрешения на вылет (DCL). Программно-аппаратные комплексы, созданные в партнерстве «Инфоком-Авиа» и «Азимута», обеспечивают передачу цифровых сообщений между диспетчерами и пилотами (CPDLC).

Отечественный сервис ACARS обеспечивает цифровой обмен авиационными сообщениями с самолетами. Передача данных «борт-земля» помогает в режиме реального времени передавать телеметрию с самолета в центр управления авиакомпании. Цифровая связь позволяет обмениваться с экипажем метеопрогнозом, другой необходимой информацией и инструкциями, в том числе в критических ситуациях.

В тестировании сервисов ACARS с самого начала участвовали отечественные авиакомпании. В 2023 г. к российской системе первыми были подключены «Аэрофлот» и S7 Airlines, позже – авиакомпании «Россия» и Red Wings. В 2024 г. количество авиакомпаний, подключенных к сервису ACARS, увеличилось более чем в два раза. Обработка данных осуществляется в российском процессинговом центре, и в конце 2024 г. система цифровой связи «борт-земля» обработала более 28 млн сообщений.

В перспективе использование российского сервиса ACARS предполагает внедрение новых видов аэронавигационного обслуживания, ранее недоступных в России. К примеру, цифровая автоматическая передача информации в районе аэродрома (D-ATIS), цифровое диспетчерское разрешение на вылет (DCL) или же связь по типу «диспетчер-пилот» (СPDLC).