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Власти заказали независимую экспертизу хода создания российских САПР

Министерство промышленности хочет провести независимую экспертизу хода работ по созданию российских систем автоматизированного проектирования (САПР) для микроэлектроники. Для этого министерство выделило 19 млн руб.

Проверить САПР


Как выяснил CNews, Минпромторг выделил 19 млн руб. на проверку работ по созданию и развитию инструментов систем автоматизированного проектирования (САПР) для изделий микроэлекроники. Тендер в формате открытого конкурса был опубликован 30 апреля 2025 г.

Цель работ состоит в повышении эффективности планирования создания и развития инструментов САПР для разработки изделий электроники и микроэлектроники и контроля качества результатов их выполнения за счет проведения внешней независимой экспертизы на всех основных стадиях реализации проектов: от планирования и подготовки проектов до принятия результатов работ.

Работы должны быть выполнены до 30 ноября 2026 г.

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© IgorVetushko / Фотобанк Фотодженика
Минпромторг заказал проверку ОКР по созданию САПР

CNews направил в Минпрмоторг запрос и ожидает ответа, зачем потребовалась сторонняя экспертиза, и что будет с разработчиками в случае выявления недочетов.

Что будут проверять

Согласно техническому заданию, исполнитель должен будет провести экспертизу результатов третьего этапа ОКР «Создание инструментов САПР для проектирования изделий микроэлектроники», результатов первого этапа ОКР «Программный комплекс реализации цифровых маршрутов базового уровня для проектирования сверхбольших интегральных схем в единой проектной среде», результатов первого этапа ОКР «Разработка базовой версии САПР сверхвысокочастотных А3В5 монолитных и гибридных интегральных схем».

Помимо этого, исполнитель должен будет проверить результаты первого этапа ОКР «Разработка системы автоматизированного проектирования аналоговых микросхем (базовая версия)», результатов второго этапа ОКР «Программный комплекс реализации цифровых маршрутов базового уровня для проектирования сверхбольших интегральных схем в единой проектной среде» и «Разработка базовой версии САПР сверхвысокочастотных А3В5 монолитных и гибридных интегральных схем», а также результатов второго этапа ОКР «Разработка системы автоматизированного проектирования аналоговых микросхем (базовая версия)».

Помимо экспертизы, исполнитель должен будет подготовить предложения по доработке результатов выполненных работ по контракту, а также по отдельным его этапам, в том числе созданного программного обеспечения и его компонентов. А также оказать экспертную поддержку заказчика для приемки результатов выполненной работ и услуги по экспертизе способов охраны результатов интеллектуальной деятельности, созданных в рамках государственного контракта.

Создание САПР в России

Минпромторг разработал «дорожную карту» по развитию российских САПР до 2030 г. К 2030 г. планируется продать 2,6 тыс. единиц ПО. Совокупная выручка от реализации 12 направлений САПР должна достичь 7,2 млрд руб., из них 3,6 млрд руб. выручка за программы для разработки микросхем.

В «дорожную карту» по развитию российских САПР до 2030 г. Минпромторг также включил в план ПО для проектирования процессоров 16 нм. Хотя в России сейчас массово производятся процессоры с топологией 90 нм и выше.

Затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) по «дорожной карте» составят 54,6 млрд руб. до 2030 г. Проекты по созданию САПР будут поддерживаться субсидиями в рамках постановления правительства №2136 (о порядке выделения субсидий на НИОКР) и №529 (о порядке выделения субсидий российским организациям на возмещение части затрат на разработку цифровых платформ и программных продуктов для высокотехнологичной промышленной продукции).

Сейчас российские дизайн-центры в основном используют софт от американских Synopsys и Cadence. Они присоединились к антироссийским санкциям, прекратили продажи и техподдержку.

Кристина Холупова

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