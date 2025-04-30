Минобороны требует 90 миллионов у ИТ-концерна «Автоматика»

Минобороны требует в суде с «Концерна Автоматика» 90 млн. руб. Кроме своих разработок компания известна тем, что создавала на субсидии Минпромторга отечественные антенные системы связи, которые оказались почти полностью китайскими.



Иск на 90 миллионов

Минобороны подало иск в Арбитражный суд Москвы с требованием взыскать с АО «Концерн Автоматика» (входит в «Ростех») почти 90 млн руб., пишет «Коммерсант», ссылаясь на информацию из карточки дела на портале «Электронное правосудие». Подробности иска в ней не приводятся.

Концерн «Автоматика» специализируется на информационной безопасности, разработке и производстве технических средств и систем засекреченной связи, защищенных информационно-телекоммуникационных систем, а также систем автоматизированного управления специального назначения.

В перспективе до 2025 г. концерн планирует развиваться ускоренными темпами и достигнуть выручки по основным видам деятельности 45,6 млрд руб., заявлено на сайте компании.

Китайское вместо отечественного

С «Автоматикой» связана скандальная история о соглашении с Минпромторгом, заключенным компанией в июне 2021 г. В течение трех лет предприятие должно было получать из бюджета субсидию на общую сумму 400,7 млн руб. для разработки отечественных антенных систем для транспорта.

Росгвардия На разработку антенных систем спутниковой связи «Автоматика» потратила 300 млн руб. субсидий

В январе 2023 г. холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» заявлял о создании концерном «Автоматика» новых модификаций антенных систем спутниковой связи для различных видов транспорта и о планах в 2023 г. провести подготовительные работы для начала серийного выпуска всей линейки изделий. А в июне 2023 г, как писал «Коммерсант», экс-гендиректор «Автоматики» Андрей Моторко и начальник научно-исследовательской организации №3 предприятия, возглавлявший проект по спутниковым системам, Александр Нестеров были арестованы по обвинению в мошенничестве с субсидиями Минпромторга в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).

По версии следствия, в рамках реализации проекта «Создание линейки антенных систем станций спутниковой связи» было потрачено 300 млн руб., но за свою разработку «Автоматика» фактически выдала купленные в Китае антенные комплексы.

Проведенная Минпромторгом в мае 2023 г. выездная проверка выяснила, что в продуктах «Автоматики» используется закупленное в Китае программное обеспечение, исходные коды к которому у разработчика отсутствуют. Компоненты антенных систем также оказались импортными, что противоречит условиям госзаказа.

Другие иски к «Автоматике»

Как выяснил CNews, «Научно-производственное объединение Ангстрем» («НПО Ангстрем») 18 марта 2025 г. потребовало через суд у «Концерна Автоматика» 471,5 млн руб. Обе компании входят в «Ростех».

В конце ноября 2024 г. в суд обратился Минпромторг с требованием взыскать с «Концерна Автоматика» 476,4 млн руб., а в декабре 2024 г. сразу три иска на общую сумму в один млрд руб. подало Министерство обороны.

Зачастую министерство обращается для взыскания выданной субсидии на освоение технологий, проведение исследований и пр. К середине апреля 2025 г. ведомство направило в суд более 20 исков к своим крупным подрядчикам на общую сумму свыше 31,1 млрд руб.