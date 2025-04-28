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Бывший замглавы Минцифры отправлен в тюрьму на девять лет за многомиллионную взятку

Максим Паршин приговорен к девяти годам тюремного заключения за получение взятки почти в 4 млн руб. Обвинение требовало 13 лет заключения. Паршина арестовали почти два года назад, в июле 2023 г

Девять лет в тюрьме

Хамовнический суд Москвы приговорил бывшего замглавы Минцифры Максима Паршина к девяти годам колонии строгого режима, пишет РИА «Новости». Приговор огласила судья Ольга Желязкова 28 апреля 2025 г.

Как сообщал CNews, причиной уголовного преследования стала взятка в особо крупном размере, Поначалу называлась сумма в 3,5 млн руб, но позже она выросла до 3,75 млн руб.

Также в колонию отправится и второй подсудимый, проходящий по этому делу – бизнесмен Александр Моносов, который, как предполагает следствие, и дал взятку Паршину. Его суд приговорил к восьми с половиной годам лишения свободы.

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Государственная Дума
Максим Паршин свою вину не признает. Защита намерена обжаловать приговор

Дополнительно и Моносова, и Паршина оштрафовали на 315 млн руб.

Скостили срок заранее

В конце марта 2025 г. CNews писал, что прокурор требовал для экс-замглавы Минцифры Паршина гораздо более серьезного наказания. Обвинение рассчитывало лишить его свободы на 13 лет, однако по решению суда наказание в итоге было смягчено. Неизменными остались только место отбывания наказания (колония строгого режима) и размер штрафа (315 млн руб.)

Срок пребывания в колонии заранее сократили и Моносову – прокурор добивался для него 12 лет колонии строгого режима и штрафа в 500 млн руб. Другими словами. Суд скостил ему не только срок, но и размер финансового наказания.

За что такие деньги

Как сообщал CNews, Паршина арестовали в середине июля 2023 г. Иными словами, он ждал вердикта суда более двух лет. Пока неизвестно, будет ли время, проведенное им под стражей, засчитано как часть срока заключения.

Следствие полагает, что Паршин, курируя работу Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ), получил от Моносова взятку в размере 3,75 млн руб. В обмен на это экс-чиновник способствовал выделению грантов компании Моносова, которая занималась на разработкой ИТ-решений для госсектора.

Сам Моносов утверждал, что причиной произошедшего была самая обычная путаница. По его словам, у него действительно должна была быть встреча с Паршиным, но он собирался передать ему документы. Однако по случайности Моносов перепутал папки и отдал замминистру ту, в которой были деньги на подарок жене, утверждает предприниматель.

Никто не виноват

РИА «Новости» пишет, что ни Паршин, ни Моносов свою вину не признают.

Приговор может быть обжалован в Мосгорсуде в течение 15 суток с момента его оглашения. Как пишет Tadviser со ссылкой на Дениса Саушкина, адвоката Александра Моносова, защита планирует воспользоваться этой возможностью.

«Мы считаем приговор незаконным и несправедливым и будем его обжаловать», – сообщил Саушкин Tadviser.

Отметим, что Паршина судили по статье о получении взятки в особо крупном размере. За такое преступление УК РФ предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от 8 до 15 лет. Другими словами, экс-чиновнику дали почти минимальный срок. В октябре 2024 г. CNews писал, что Паршин намеревался официально избежать тюремного заключения. Он изъявил желание отправиться служить в зону СВО, за что по закону может быть освобожден от уголовной ответственности.

Геннадий Ефремов

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