Университет аннулировал итоги студенческого конкурса по программированию из-за использования ИИ

Сотрудники Центра вычислений и математики Университета Ватерлоо решил не публиковать результаты своего ежегодного конкурса. Со слов судейского состава, на турнире многие участники использовали ИТ-инструменты с искусственным интеллектом. Сам же конкурс позволяет студентам повысить свои шансы на поступление на престижные программы по вычислительной технике и инженерии.

Мошенничество на турнире

Руководящий состав Университета Ватерлоо в Канаде заподозрил студентов в использовании искусственного интеллекта (ИИ) на соревнованиях по программированию, говорится в материале на сайте учебного заведения.

Сотрудники Центра вычислений и математики Университета Ватерлоо приостановили публикацию результатов соревнования по программированию из-за подозрений в использовании нейронных сетей. Как заявили представители университета, многие студенты представили код, который они не писали сами, полагаясь вместо этого на запрещенную внешнюю помощь. Поэтому актуальность рейтинга студентов в вузе будет под вопросом или не справедливой.

Конкурс позволяет студентам повысить свои шансы на поступление на престижные программы по вычислительной технике и инженерии, либо попасть в команды, представляющие Канаду на международных соревнованиях. На этих программах ранее учились, например, генеральный директор RBC Дэйв Маккей (Dave Mackay), основатель BlackBerry Майк Лазаридис (Mike Lazaridis) и генеральный директор Social Capital Чамат Палихапития (Chamath Palihapitiya).

Университет Ватерлоо Лаборатория PAS-1237 в Университета Ватерлоо

Сам же инцидент произошел во время трехчасового экзамена, где участники должны были решать задачи без посторонней помощи. По данным сотрудников университета, некоторые задачи на экзамене были специально включены в экзаменационные листы с очень высоким уровнем сложности. Когда дело доходит до оценки знаний студентов, тестовые задания делятся на два основных типа: открытые и закрытые вопросы. Открытые вопросы позволяют студентам дать развернутые ответы, выражая свои мысли и демонстрируя глубину понимания. Задания закрытого типа, напротив, предлагают ограниченный набор вариантов ответов, что упрощает и ускоряет процесс тестирования. Хитрость от канадских организаторов заключалась в том, что в легкую задачку была встроена задача высокого уровня с множеством возможных решений. Преподаватели Университета Ватерлоо знакомы с работой чат-бота ChatGPT или похожими нейронными сетями, ИИ обычно выдает ответы на такие задачи по шаблону.

«Последствия отказа от публикации официальных результатов станут разочарованием для большинства студентов, которые написали конкурс честно и добросовестно. Огорчительно, что действия нарушивших правила повлияют на тех студентов, которые заслуживают признания. Мы рассматриваем возможные способы решения этой проблемы для будущих конкурсов», — отмечают представители университета в материале на официальном сайте.

Это первый известный случай, когда учебное заведение официально расследует подобное нарушение в академических соревнованиях. Сотрудники университета пока не раскрывают детали инцидента и своей хитрости, но подтвердили, что все подозрительные работы будут перепроверены вручную. Возможно они воспользовались и галлюцинациями в ИИ-технологиях, как писал CNews, для отсева большого количества нечестных студентов.

Эксперты с Teletoon отмечают, что подобные случаи могут стать поводом для пересмотра правил программистских состязаний в эпоху ChatGPT и других ИТ-инструментов. В университете подчеркивают, что академическая честность остается ключевым приоритетом, и любые нарушения будут караться в соответствии с внутренними регламентами Университета Ватерлоо.

Учебное заведение

Университет Ватерлоо — один из ведущих исследовательских университетов Канады, расположенный в городе Ватерлоо, провинция Онтарио. Основанный в 1957 г., он быстро завоевал репутацию инновационного учебного заведения, особенно в области инженерии, компьютерных наук и математики. Университет известен своей кооперативной программой, которая позволяет студентам совмещать учебу с оплачиваемыми стажировками в ведущих компаниях по всему миру.

Ватерлоо предлагает широкий спектр программ бакалавриата и магистратуры в таких областях, как естественные науки, бизнес, гуманитарные науки, инженерия, математика и информационные технологии (ИТ). Одним из ключевых преимуществ университета является его тесное сотрудничество с индустрией, что дает студентам возможность получать практический опыт и находить работу сразу после окончания учебы.

Особое внимание в университете уделяется исследованиям и инновациям. Университет Ватерлоо является домом для множества исследовательских центров, включая Институт квантовых вычислений (IQC) и Центр передовых исследований в ИИ-области. Университет также активно поддерживает стартапы и предпринимательство, предоставляя студентам и выпускникам ресурсы для создания собственных компаний.

Университет стабильно занимает высокие позиции в мировых рейтингах, особенно в области компьютерных наук и инженерии. Благодаря сильной академической программе, инновационному подходу к обучению и тесным связям с индустрией.

Задержание абитуриента в Турции

Летом 2024 г. турецкая полиция в провинции Испарта арестовала абитуриента за мошенничество во время вступительных экзаменов в университет.

Сам молодой человек использовал импровизированное устройство с программным обеспечением (ПО) на основе ИИ-технологий. ИИ-софт помогал юноше отвечать на вопросы теста. Абитуриента задержали и поместили под стражу до решения суда. Задержан был также еще один человек, который помогал находчивому мошеннику.

На видео, опубликованном турецким порталом Son Saat, офицер полиции показывает, как именно действовал студент. Он использовал камеру, замаскированную под пуговицу рубашки, а маршрутизатор был спрятан в подошве его обуви. ИТ-система работала путем сканирования экзаменационных вопросов с помощью крошечной камеры. Данные затем обрабатывал ИИ, генерировал правильные ответы и сообщал их юноше через наушник. Добавляется, что мошенничество на экзамене в Турции при поступлении в университет считается в стране серьезным правонарушением.

Случай в России

В феврале 2023 г. похожий случай произошел в России, который также связан с использованием студентом ИИ-технологий. Прецедент создал студент Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Александр Жадан. Он написал диплом при помощи чат-бота ChatGPT. Нейронная сеть сгенерировала 60 страниц работы, а также введение, анализ, заключение и ссылки на литературу. Самому Жадану после этой истории предложили работу в «М.Видео». В компании он занял должность нейросетолога, который занимается написанием материалов с помощью чат-бота от OpenAI и генерированием иллюстраций через Midjourney.