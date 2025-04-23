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Создатели ChatGPT хотят купить браузер Chrome, если власти заставят Google его продать

Руководство OpenAI, разработчик чат-бота ChatGPT, заинтересовалось покупкой браузера Chrome у Google, если он будет выставлен на продажу. Ранее Google была признана монополистом в сфере онлайн-поиска, что и запустило судебные процессы. Суд может обязать Google продать браузер в рамках антимонопольного разбирательства.

Претендент на актив

Руководство компании OpenAI, владелец чат-бота ChatGPT, объявило о заинтересованности в покупке Chrome у Google, пишет Bloomberg.

Компания OpenAI заинтересована в покупке браузера Chrome от Google в случае решения суда о разделении ИТ-компании, сообщил руководитель ChatGPT Ник Терли (Nick Turley) во время показаний на заседании суда в Вашингтоне.

«Да, мы бы это сделали, как и многие другие стороны», — сказал Ник Терли в ответ на вопрос о том, будет ли компания стремиться купить браузер Google. Терли уточнил, что одна из самых сложных проблем компании OpenAI на 23 апреля 2025 г. — это распределение. Хотя OpenAI достигла соглашения по интеграции ChatGPT в iPhone от Apple, она не имела успеха с производителями Android-смартфонов.

ChatGPT создан специалистами компании OpenAI, занимающейся разработками в области искусственного интеллекта (ИИ). По сути это чат-бот на базе ИИ, который способен отвечать на вопросы пользователей на естественном языке.

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Разработчик чат-бота ChatGPT готов купить браузер Chrome, если Google американские власти обяжут его продать

Как писал CNews, 21 апреля 2025 г. сотрудники Министерства юстиций (Минюст) США обратились в суд с требованием принудить Google к продаже Chrome. По мнению американских властей, продажа браузера станет наиболее эффективным решением в борьбе с монополией Google. Среди других мер, на которых настаивает Минюст США — расторжение соглашений, которые наделяют поисковик Google статусом по умолчанию на смартфонах, и предоставление конкурентам доступа к данным.

По информации The New York Times, исход дела «Американских властей против компании Google» может кардинально изменить ИТ-компанию стоимостью выше $1,81 трлн. Эксперты предполагают, что действия Минюста США сигнализируют о том, что администрация президента США Дональда Трампа (Donald Trump) планирует сохранить правительственный контроль над технологической отраслью.

Судебные разбирательства

Ник Терли, выступая в суде по антимонопольному делу против Google, отметил, что предложение Минюста США обязать Google делиться поисковыми данными с конкурентами может восстановить конкуренцию в сфере онлайн-поиска и ускорить развитие ChatGPT. Доступ к этим данным позволил бы OpenAI и другим разработчикам, включая создателей ChatGPT, совершенствовать свои ИТ-продукты, используя более обширную поисковую информацию, которую на апрель 2025 г. все еще контролирует Google.

В 2020 г. Минюст США инициировал антимонопольный иск против Google, обвиняя компанию Google в подавлении конкуренции через соглашения о предустановке своей поисковой системы в браузерах и на главных экранах смартфонов крупных производителей.

По данным The New York Times, в 2021 г. Google выплатила $26,3 млрд компаниям Apple и Samsung за такие сделки. Google, в свою очередь, утверждала, что пользователи выбирают ее поисковик из-за его превосходства над конкурентами, такими как Bing от Microsoft и DuckDuckGo.

Google не выставлял Chrome на продажу, отмечает Reuters. Юристы ИТ-компании планируют обжаловать решение суда в 2024 г. о том, что она является монополистом.

Ценность актива для Google

По данным сервиса StatCounter, Chrome в 2024 г. занимал 66% мирового рынка браузеров, а через поиск Google, который по умолчанию интегрирован в браузер, обрабатывается почти 90% поисковых запросов. Аналитик Bloomberg Мандип Сингх (Mandeep Singh) оценил стоимость Chrome в случае продажи в $15–20 млрд.

Руководители Google отслеживают активность пользователей в браузере Chrome и применяют эти данные для более точной настройки рекламы, которая приносит ИТ-компании основную часть дохода. В III квартале 2024 г. подразделение поиска Google принесло Alphabet (управляющая компанией Google) $49,4 млрд, или 56% выручки. Браузер является основным источником трафика для поисковой системы, также Google использует Chrome как точку входа для Gemini и почтового сервиса Gmail.

По информации РБК, сейчас «браузер — это точка входа в ИТ-сервис», поэтому Chrome является важнейшим ИТ-продуктом для Google. Ведь в истории ИТ-бизнеса уже был похожий случай. В 2001 г. суд в США постановил, что операционная система (ОС) Windows тесно связана с собственным браузером Internet Explorer, что привело к вытеснению с рынка браузеров конкурента Microsoft — компании Netscape. В результате Microsoft была вынуждена упростить процесс размещения софта в Windows для других компаний.

Антон Денисенко

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