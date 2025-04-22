Евросоюз заставит производителей смартфонов раскрывать ремонтопригодность и автономность батарей

Власти Европейского союза обяжут производителей смартфонов и планшетов указывать время автономной работы аккумулятора и его эффективность. С начала лета 2025 г. все смартфоны и планшеты, продаваемые на территории Европейского союза, должны иметь новую этикетку внутри упаковки. Подобную маркировку уже получают производители бытовой техники для своей продукции.

Новая ярлык для устройств

Власти Европейского союза (ЕС) обязали производителей раскрыть автономность и ремонтопригодность смартфонов, пишет GSMArena.

Речь об информировании покупателей о таких потребительских характеристиках гаджетов, как энергоэффективность, класс защиты и даже ремонтопригодность. В апреле 2025 г. Европарламент утвердил новые нормы энергоэффективности, длительности жизненного цикла и правил ремонта бытовой электроники.

Unsplash - Andrey Matveev В Евросоюзе ввели новый ярлык для смартфонов и планшетов, власти обязали производителей раскрыть автономность и ремонтопригодность смартфонов

Информационная наклейка, которая станет обязательной для продажи смартфонов, планшетов, беспроводных стационарных, сотовых, кнопочных и спутниковых телефонов с 20 июня 2025 г., будет содержать следующие сведения: класс энергоэффективности (от A до G) с расшифровкой (указываются как два отдельных пункта); ориентировочное время работы на одном заряде аккумуляторной батареи (АКБ); класс защиты от повреждений при падении; cрок службы АКБ (количество циклов зарядки, но не менее 800 с сохранением 80% первоначальной емкости); класс ремонтопригодности; рейтинг пыле- и водозащиты.

Производители, импортеры или уполномоченные представители, работающие на рынке ЕС или Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), должны регистрировать свою продукцию через платформу EPREL, которой управляет Европейская комиссия (ЕК). Производители несут ответственность за предоставление точных данных, но ЕК проверит информацию относительно безопасности, ремонтопригодности и производительности аккумуляторов.

Экологические цели

Новые законы и правила сформированы в рамках так называемой «зеленой повестки» (комплекс мероприятий, направленных на достижение нулевых выбросов углерода к середине нынешнего века) и направлены на увеличение жизненного цикла устройств, экологичности и ремонтопригодности смартфонов и планшетов.

Согласно новому стандарту, производители также должны обеспечивать доступность критически важных запчастей в течение семи лет после прекращения продаж устройства, и выпускать обновления операционной системы (ОС) как минимум пять лет на тех же условиях. Все новинки нужно будет сертифицировать в новом ведомстве EU Product Registration Database for Energy Labelling (EPREL). По предварительной оценке, благодаря нововведению суммарное сокращение выбросов CO2 на производстве к 2030 г. сократится на 46 млн тонн.

Несмотря на то, что действие принятых правил распространяются только на страны ЕС, они могут оказать влияние на всю мировую индустрию потребительской электроники. На 22 апреля 2025 г. в Европе более 450 млн смартфонов и 150 млн планшетов, среди которых много дорогих премиальных моделей. По мнению журналистов GSMArena, такой объем устройств и денег делает рынок ЕС одним из самых влиятельных в мире.

Самые продаваемые смартфоны в Европе

В конце 2024 г. были названы названы самые продаваемые смартфоны в Европе, об этом говорится в исследовании аналитической компании Canalys. Поставки смартфонов в Европе (за исключением России) выросли на 2% по сравнению с 2023 г. и составили 33,1 млн устройств.

Первое место в рейтинге заняла компания Samsung, поставив на рынок 12,1 млн смартфонов, что составляет 37% от общего объема рынка. Второе место досталось компании Apple, которая поставила 7,3 млн устройств и заняла 22% рынка. При этом по итогам 2023 г. Apple занимала первое место на рынке. Замыкает тройку лидеров Xiaomi с долей рынка в 16% и поставками в 5,4 млн смартфонов.

Наиболее популярными моделями стали iPhone 15 Pro Max (2,6 млн), iPhone 15 Pro (1,6 млн) и Samsung Galaxy S24 Ultra (1,6 млн). В топ-10 также вошли Samsung Galaxy A15 (1,6 млн), iPhone 15 (1,4 млн), Redmi 13C (1,2 млн), Galaxy A15 5G (1,2 млн), Galaxy S24 (1,1 млн), Redmi Note 13 4G (1,1 млн) и Galaxy A25 5G (900 тыс.).