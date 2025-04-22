Готовится запуск 240 спутников для низкоорбитального сегмента ГЛОНАСС

В 2030 г. начнется создание дополнительного сегмента навигационной системы ГЛОНАСС. Для этого государственная корпорация запустит на низкие орбиты 240 спутников. Это позволит улучшить точность и доступность системы навигации.

Запуск спутников

Россия с 2030 года запустит 240 спутников ГЛОНАСС, пишут РИА «Новости». Спутники низкоорбитального космического комплекса будут размещаться на высоте 800 км.

Со слов начальника отдела департамента автоматических космических комплексов и систем специального и двойного назначения «Роскосмоса» Ивана Ревнивых, спутники низкоорбитального космического комплекса ГЛОНАСС будут размещаться на высоте 800 км. Сейчас орбита спутников навигационной системы находится на расстоянии 19 тыс. км от земли. Такое решение позволит улучшить точность и доступность системы навигации, а также увеличится мощность сигналов и помехоустойчивость.

С введением в строй низкоорбитального сегмента система ГЛОНАСС станет доступна в сложных условиях на сто процентов, улучшится ее точность, увеличится мощность сигналов у Земли и помехоустойчивость.

ГЛОНАСС — российская ИТ-компания, занимающаяся навигацией и определением местоположений объектов. В 2025 г. ИТ-система широко используется и в гражданских сферах – в транспорте, в такси, в беспилотных машинах, в каршеринге, в противоугонных системах, для контроля расхода топлива, а также в геодезии и в кадастровых целях. В мире существует четыре схожие ИТ-системы спутниковой навигации: кроме ГЛОНАСС это американская Global Positioning System (GPS), китайская BeiDou и европейская Galileo. Основное отличие системы GPS от спутников ГЛОНАСС в том, что они синхронизированы с вращением Земли.

К 2028 г. планируется также завершить развертывание навигационных спутников нового поколения «Глонасс-К2» — всего запустят более десяти аппаратов. В апреле 2025 г. в группировке четыре «Глонасс-К» и два «Глонасс-К2». Основу группировки составляют спутники предыдущего поколения «Глонасс-М», их на орбите 21 аппарат. Для запусков последующих спутников «Глонасс-К2» предлагается использовать в том числе ракеты тяжелого класса «Ангара-А5».

Конкурент Starlink

Представители АО «ГЛОНАСС» и «Газпром космические системы» (ГКС) в октябре 2024 г. объявили о начале совместного проекта по созданию низкоорбитальной спутниковой группировки. По оценкам опрошенных «Ведомостями» экспертов, для реализации проекта может потребоваться около 150 млрд руб.

В рамках партнерства АО «ГЛОНАСС» займется разработкой сервисов и абонентских терминалов для конечных пользователей из различных отраслей, включая транспорт, логистику и энергетику. ГКС, в свою очередь, будет производить спутники на собственном заводе.

Генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич отметил, что потенциальными пользователями новых устройств могут стать миллионы специалистов, работающих вне зон действия сотовой связи. Генеральный директор ГКС Дмитрий Севастьянов подчеркнул важность проекта для создания единого информационного пространства и развития цифровой экономики России. Эксперты оценивают масштаб проекта в 500 спутников весом 400 кг каждый, которые будут размещены на высоте 500 км над Землей.

Проект АО «ГЛОНАСС» и ГКС является частью более широкой государственной инициативы по развитию спутниковой связи. Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее заявил о планах запуска почти 300 низкоорбитальных спутников к концу 2027 г. для обеспечения стабильного доступа к быстрому интернету на территории России и дружественных государств. Советник генерального директора ГК «Геоскан» Андрей Ионин считает проект перспективным, отмечая, что он объединяет опыт ГКС в проектировании спутников и управлении группировками с компетенциями ГЛОНАСС в области систем экстренного оповещения и реагирования.