В Москве водители смогут отслеживать работу светофоров в реальном времени через навигаторы с «Яндекс Картами» и 2ГИС

Приложения 2ГИС и «Яндекс Карты» начали показывать в навигаторе сигналы светофоров, хотя пока только на нескольких перекрестках Москвы. ИТ-сервис синхронизируется со светофорами и таймерами и показывает только актуальные для выбранного маршрута сигналы, чтобы избежать путаницы на перекрестках.

Новый функционал 2ГИС

В Москве 2ГИС и «Яндекс Картах» начали показывать в навигаторе сигналы светофоров, об этом CNews сообщили представители в геосервисах. Функция тестируется на нескольких перекрестках Москвы, но в ближайшее время ее географию расширят.

2ГИС запустил у себя в навигаторе функцию отображения сигналов светофоров в реальном времени. Функционал на 21 апреля 2025 г. пока работает в некоторых местах в Москве — в районе Цветного Бульвара, в Крылатском, на улице Авиаконструктора Сухого, в районе метро Владыкино и на улице Веерной. Данные о светофорах предоставляет Центр организации дорожного движения Москвы.

«Функция пока тестируется на нескольких перекрестках Москвы, а в ближайшее время мы расширим ее географию - наши технологии уже позволяют это сделать», — прокомментировал запуск глава продуктов транспорта и навигации в 2ГИС Максим Березкин.

Со слов программистов, технологии 2ГИС синхронизируются с интеллектуальными светофорами с таймерами. ИТ-инструмент показывает только актуальные для конкретного маршрута сигналы, что помогает избежать путаницы на перекрестках. Например, если маршрут проложен прямо, навигатор покажет, что на пути горит зеленый свет, даже если на соседнем направлении горит красный. Таким образом, навигатор ориентируется именно на маршрут пользователя.

Правительство Москвы В Москве водители смогут отслеживать работу светофоров в реальном времени через навигаторы

Как уточнил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, эта позволит автомобилистам заранее знать, какой сигнал горит на ближайшем перекрестке и сколько времени осталось до его смены. По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем повышать безопасность на дорогах и делать поездки по городу более комфортными», — сказал заместитель мэра Москвы.

Владельцы 2ГИС

Проект 2ГИС зародился внутри новосибирской компании «Техноград плюс», она занималась производством профессиональных географических информационных систем по заказу «Новосибирской городской телефонной сети» (НГТС) и других организаций. На массовом рынке «Техноград плюс» предлагал несколько тиражей компакт-дисков с картой Новосибирска. Также компания выпустила CD «Строительные фирмы и организации» — приложение к газете «Стройка». Было принято решение выпустить бесплатный продукт, который будет служить демоверсией профессиональной ГИС.

Опыт с газетой «Стройка» показал, что электронный справочник, объединенный с картой города, может быть интересен рекламодателям. Александр Сысоев сформулировал концепцию нового проекта: бесплатное распространение и окупаемость за счет рекламы. ИТ-продукт получил название ДубльГИС. В 2011 г. компания проводит ребрендинг, в результате которого ИТ-продукты получают название 2ГИС (ДваГИС).

В июне 2020 г. 72% компании «2ГИС» покупает Сбербанк, еще 3% компании отошло ООО «О2О Холдинг» — совместному предприятию Сбербанка и Mail.ru Group. В экосистеме Сбербанка команда разработчиков 2ГИС занялась созданием ИТ-инструментов для интеграции карт и справочника в приложения экосистемы и для сторонних компаний. Одной из первых примеров сотрудничества — карта 2ГИС в приложении сервиса экспресс-доставки продуктов «Самокат». Сбербанк получил с 2ГИС собственную картографическую ИТ-платформу, которую планировал развивать совместно с сервисами «Сберлогистика», «Сбермаркет», «Ситимобил», Delivery Club, SberFood и др.

Внедрение функционала в «Яндекс Карты»

Сотрудники «Яндекс» также сообщили CNews, что разработали технологию, которая позволяет в реальном времени отображать сигналы светофоров в «Яндекс Картах». В ИТ-компании отметили, что решения на ее основе помогут водителям лучше ориентироваться в дороге и получать больше информации о предстоящих маневрах, например, демонстрация таймера смены сигнала подскажет водителю, что пора сосредоточиться на продолжении поездки или сориентирует, успеет ли он проехать на зеленый.

«Яндекс» Разработчики « Яндекс » представили технологию отображения сигнала светофора в «Яндекс Картах»

Приложение «Яндекс Карты» сможет в часы свободного потока рекомендовать скорость, при которой с большей вероятностью можно проехать маршрут без помех, а информация о сигналах повысит точность прогноза времени прибытия и отображение карты загруженности дорог. Кроме того, возможна интеграция в ИТ-сервис такси: например, сообщать пользователям, что водитель стоит на светофоре и скоро приедет. На основе данных о сигналах также усовершенствуются решения для бизнеса, например, маршрутизация для логистических компаний.

Прототипы продуктовых ИТ-решений находятся в разработке, добавили CNews в «Яндекс». Функцию планируют тестировать в течении 2025 г. сразу в нескольких городах.