ИКТ-расходы новых субъектов РФ вырастут в 2025 г. в 1,5 раза

Агентство CNews Analytics изучило данные о фактических расходах ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей на ИКТ в 2024 г. и сравнило их с утвержденными бюджетами на 2025 г. В 2024 г. на цифровизацию новых субъектов РФ было направлено почти в 2,5 раза больше запланированного — 1,7 млрд руб. В 2025 г. планируется потратить более 2,6 млрд рублей, то есть в 1,5 раза больше, чем в 2024 г.

Стремительный рост

Как выяснило исследовательское агентство CNews Analytics, в 2025 г. власти планируют потратить на цифровизацию новых субъектов РФ свыше ₽2,6 млрд, что в 1,5 превышает расходы ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей на ИКТ в 2024 г.

В 2024 г. на цифровизацию ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей было запланировано израсходовать ₽710 млн, следует из ежегодного рейтинга ИКТ-бюджетов регионов агентства CNews Analytics за 2024 г. В ближайшее время будет опубликован свежий рейтинг ИКТ-бюджетов российских регионов, запланированных на 2025 г. Фактические затраты на ИКТ в новых субъектах РФ в 2024 г. оказались на 145% больше запланированного и составили ₽1,7 млрд. В 2025 г. они могут вырасти еще на 50% и достичь ₽2,6 млрд.

Структура ИКТ-расходов ДНР и ЛНР

В ДНР за цифровизацию отвечает Министерство связи — в 2025 г. его бюджет составит ₽935,6 млн. По статье «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» ведомство потратит ₽4,4 млн — они пойдут на обеспечение деятельности государственного казенного учреждения «Служба 112». По статье «Связь и информатика» ведомство намерено израсходовать ₽931,3 млн, из них ₽852,7 млн составят субсидии государственным предприятиям сферы связи, а ₽78,6 млн будет направлено на организационное, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности управления для осуществления качественного и эффективного контроля и надзора в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

В 2025 г. власти планируют потратить на цифровизацию новых субъектов РФ более ₽2,6 млрд, что в 1,5 превышает расходы ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей на ИКТ в 2024 г.

Еще ₽191 млн будет выделен Министерству здравоохранения на создание единого цифрового контура в здравоохранении, внедрение медицинских информационных систем и государственных информационных систем в сфере здравоохранения, обеспечивающих взаимодействие с единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ), в медицинских организациях.

В ЛНР создано Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций — его бюджет в 2025 г. составляет ₽1807,6 млн. Из них ₽1041,9 млн будет направлено на обеспечение деятельности сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг. По статье «Связь и информатика» ведомство потратит ₽228,5 млн на общее руководство и управление в сфере массовой информации, издательской и полиграфической деятельности, организационное, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности управления для осуществления качественного и эффективного контроля и надзора в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Еще ₽537,1 млн будут израсходованы на средства массовой информации.

ИКТ-бюджеты новых регионов 2025 В 2025 г. планируется потратить на цифровизацию новых регионов в 1,5 раза больше, чем в 2024 г. Фактические расходы региона на ИКТ в 2024 г., ₽млн Планируемый бюджет региона на ИКТ в 2025 г., ₽млн 365,9 1 126,6 ДНР 729,4 644,5 ЛНР 343,7 635,7 Запорожская область 304,3 208,4 Херсонская область

Кроме того, ₽141,3 млн выделены министерству здравоохранения на создание единого цифрового контура в здравоохранении, внедрение медицинских информационных систем и государственных информационных систем в сфере здравоохранения, обеспечивающих взаимодействие с единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) в медицинских организациях. Министерство финансов ЛНР израсходует ₽39,4 млн на создание, развитие, сопровождение автоматизированных информационных систем управления бюджетным процессом, защиту и хранение информации в базах данных, еще ₽235,4 млн оно потратит по статье «Связь и информатика» на реализацию мероприятий по решению отдельных вопросов социально-экономического развития и управления.

ИКТ-расходы Запорожской и Херсонской областей

В Запорожской области за вопросы цифровизации отвечает министерство цифрового развития, массовых коммуникаций и связи — его бюджет на 2025 г. составляет ₽1118,7 млн. Из них ₽52,2 млн — расходы на обеспечение функций органов государственной власти, ₽513,6 млн — на средства массовой информации. Расходы ведомства по статье «Связь и информатика» составляют ₽552,9 млн, из них ₽60,5 млн — субсидия Региональному центру информационных технологий и связи, ₽300 млн — расходы на создание системы «Безопасный город», ₽175 млн — на закупку компьютерного оборудования и ПО и ₽17,4 млн — на создание «Системы 112».

Министерство здравоохранения региона потратит ₽72,8 млн на создание единого цифрового контура в здравоохранении, внедрение медицинских информационных систем и государственных информационных систем в сфере здравоохранения, обеспечивающих взаимодействие с единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) в медицинских организациях, Министерство финансов — ₽10 млн на автоматизацию бюджетного процесса.

В Херсонской области создано Министерство цифрового развития и массовых коммуникаций, его бюджет ₽446 млн. Из них ₽296,1 млн будет потрачено на обеспечение деятельности ведомства. Расходы по статье «Связь и информатика» составят ₽154,4 млн, в эту сумму входят расходы на оплату труда работников государственных органов, финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением деятельности в сфере теле – радиовещания, консультативной деятельности и работы в области компьютерных технологий и ₽3 млн на создание «Системы 112».

Кроме того, Минздрав Херсонской области потратит ₽54 млн на создание единого цифрового контура в здравоохранении, внедрение медицинских информационных систем и государственных информационных систем в сфере здравоохранения, обеспечивающих взаимодействие с единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ), в медицинских организациях.

Методика рейтинга ИКТ-бюджетов регионов CNews Analytics

В ближайшее время CNews опубликует очередной, 12 по счету, рейтинг ИКТ-бюджетов российских регионов. При его составлении учитываются бюджет профильного регионального министерства или его расходы по статье «Связь и информатика», если министерство отвечает сразу за несколько направлений, например, за ИКТ и за СМИ. Также в рейтинг включены расходы на реализацию мероприятий в сфере ИКТ, таких как создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе Единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ), системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», «Безопасного города», модернизацию и сопровождение государственной информационной системы управления общественными финансами и пр.

По этой причине в очередной рейтинг ИКТ-бюджетов регионов РФ 2025 включены данные о бюджете Министерства связи ДНР и о затратах региона на создание ЕГИСЗ в сумме ₽1127 млн. Примерно столько же тратят на цифровизацию в Оренбургской и Пензенской области.

При подсчете ИКТ-расходов ЛНР учитывались затраты по статье «Связь и информатика», затраты на создание ЕГИСЗ и затраты на систему управления бюджетным процессом, в общей сложности на сумму ₽644 млн. В соответствии с упомянутой методикой, суммарные расходы на ИКТ в 2025 г. Запорожской области составят ₽636 млн. Расходы этих регионов сравнимы с ИКТ-затратами Орловской области и Ставропольского края. В Херсонской области на ИКТ потратят ₽208 млн, примерно столько же, сколько в Забайкальском крае и Республике Карелия.