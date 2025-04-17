В США уничтожают крайне важный бесплатный онлайн-госсервис. Конкуренты из частного сектора потратили миллионы, чтобы он никогда не заработал

Direct File закрывают

Администрация президента США Дональда Трампа (Donald Trump) планирует закрыть бесплатный государственный сервис Direct File, который позволяет налоговым резидентам США отчитываться о доходах через интернет. Об этом сообщило Associated Press (AP) со ссылкой на два информированных источника, которые предпочли сохранить анонимность.

Сервис Direct File, находящийся в ведении Налогового управления США (IRS), работает 2024 г. На момент запуска инструмент для формирования налоговых деклараций для последующей отправки в IRS напрямую был доступен в 12 штатах из 50, а в 2025 г., после утраты статуса пилотного проекта, он заработал еще в 13.

В 2024 г. услугами сервиса воспользовалось около 141 тыс. налогоплательщиков. Это довольно мало в сравнении с общим количеством американских налогоплательщиков. Согласно данным IRS, в 2021 г. было подано в общей сложности 153,6 млн деклараций о доходах физических лиц. Вероятно, невысокая популярность на раннем этапе жизненного цикла сервиса, связана с довольно базовой его функциональностью – он позволяет формировать лишь самые простые декларации.

Решение уже принято

В 2025 г. крайний срок подачи налоговых деклараций и уплаты налогов был назначен на 15 апреля. Согласно информации, опубликованной на официальном сайте IRS, получившие отсрочку по налогу на доход физические лица могут подать необходимые документы до 15 октября 2025 г., в том числе посредством Direct File. Однако доживет ли сервис до этой даты с учетом новых данных, неизвестно.

© AntonMatyukha / Фотобанк Фотодженика По инициативе Трампа и Маска американцы лишатся доступа к бесплатному онлайн-сервису для формирования и подачи налоговых деклараций Direct File

Проблемы у программы Direct File начались с момента вступления в должность Трампа и старта «чисток» в правительственных структурах Министерством государственной эффективности (DOGE) под руководством предпринимателя Илона Маска (Elon Musk). В феврале 2025 г. новоиспеченный чиновник отчитался в социальной сети X (ранее – Twitter) об «удалении» агентства 18F, которое вело работу над несколькими технологическими проектами, в том числе Direct File.

По информации источников AP, дальнейшая судьба налогового сервиса была решена еще в середине марта 2025 г. Именно тогда курирующим проект специалистам из IRS было отдано распоряжение прекратить подготовку системы к следующему налоговому периоду. Как ранее сообщила The New York Times в нынешнем году ведомство ожидают сокращения, которые затронут примерно треть штата.

Конкуренты довольно потирают руки

Система Direct File неоднократно подвергалась критике со стороны компании Intuit, разработчика сервиса-конкурента – TurboTax. В Intuit заявляли, что Direct File в действительности является не бесплатным сервисом формирования налоговых деклараций, а, скорее, проектом по выкачиванию миллиардов долларов налогоплательщиков, намекая на высокие расходы на поддержание работы и развитие системы.

В 2024 г. IRS потратила на пилотирование Direct File $31,8 млн. Согласно первоначальной оценке ведомства, в 2025 г. расходы на проект должны были вырасти более чем двукратно, до $75 млн.

Intuit и другие крупные участники рынка налоговых онлайн-сервисов могут быть финансово заинтересованы в провале программы Direct File, поскольку теряют из-за них клиентов. В 2022 г. TurboTax и H&R Block обслужили более 60 млн американских налогоплательщиков. Средний американец тратит около $140 на подготовку налоговых деклараций в год.

Как отмечает AP, компании, представляющие эту сферу, потратили миллионы долларов на лоббирование своих интересов. Так, расходы на Intuit на лоббистскую деятельность с 2006 по 2023 гг. составили $25,6 млн, H&R Block на эти же цели потратила $9,6 млн.

Правда, нельзя с уверенностью сказать, что все эти деньги были потрачены на предотвращение появления полностью бесплатного сервиса для подачи налоговых деклараций – законодательство США не обязывает американских лоббистов отчитываться о своих целях, зато такая обязанность возложена на внешних игроков.

Как бы то ни было, в 2006 г. IRS и несколько коммерческих компаний (входят в состав организации Free File Alliance), оказывающих услуги в налоговой сфере, заключили соглашение, по которому IRS отказалась от планов по запуску собственного онлайн-сервиса подачи деклараций в обмен на согласие альянса предоставлять бесплатный доступ к своим коммерческим сервисам налогоплательщикам с доходами менее $73 тыс. в год. Срок действия соглашения истек в 2019 г., но альянс продолжает исполнять ранее взятые на себя обязательства.

Коммерческие сервисы небезупречны

Сервис TurboTax предлагает некоторые услуги по формированию деклараций на некоммерческой основе, однако по итогам судебного разбирательства в 2022 г. Intuit согласилась выплатить клиентам компенсацию в размере $141 млн за введение в заблуждения по поводу бесплатности ее сервисов, на которой компания настаивала в одной из своих рекламных кампаний.

В 2024 г. Федеральная торговая комиссия США (FTC) признала Intuit нарушителем американского законодательства и предписала компании прекратить называть в рекламе свои сервисы «бесплатными», без сопровождения материалов понятным дисклеймером.

Сервисы вроде TurboTax могут не только вводить в заблуждение пользователей, но и представлять реальную угрозу информационной безопасности. В апреле 2023 г. CNews писал, что сервис eFile.com, одобренный IRS, в течение как минимум двух недель выполнял на ПК посетителей вредоносный скрипт на языке JavaScript. Программа, вероятно, предназначалась для распространения трояна, превращающего компьютер в участника ботнета.