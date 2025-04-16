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По американским госконтрактам вместо опытных ИТ-шников удаленно работал неквалифицированный китаец

Предприимчивый гражданин США, не имея ни образования, ни опыта, устроился в ИТ-компанию, получившую госконтракт. Работу за него выполнял онлайн-знакомый, находящийся в Китае. Схему провернули несколько раз — несколько работодателей заплатили мошеннику в общей сложности почти миллион долларов.

Преступный аутсорсинг

В США 40-летний Минь Фыонг Нгок Вонг (Minh Phuong Ngoc Vong) признал себя виновным в сговоре с целью совершения мошенничества. Более дюжины американских компаний, работающих по контракту с государственными учреждениями, в совокупности выплатили ему более $970 тыс. в качестве зарплаты за работу, которую он не делал, выяснило издание Law360.

За Вонга на самом деле неофициально работал человек, находившийся в Шэньяне (Китай). Этот «подрядчик» в процессе работы получал доступ к ИТ-системам, что создало угрозу конфиденциальности их данных.

«Господин Вонг подверг Соединенные Штаты и их граждан опасности, замышляя и участвуя в этой мошеннической схеме, — заявила Келли О. Хейс (Kelly O. Hayes), прокурор США по округу Мэриленд. — Его действия предоставили несанкционированный доступ к конфиденциальным системам правительства США и вопросам национальной обороны».

ИТ-разработчик без образования и опыта

Федеральные прокуроры, в частности, обвинили Вонга в сговоре с человеком, упомянутым в судебных документах как Джон Доу (John Doe, обычное в США обозначение свидетеля, имя которого желательно скрыть), для совершения мошенничества с использованием электронных средств связи в мае 2024 г. Утверждается, что Доу выполнял работу, для которой Вонга наняла технологическая компания из Вирджинии, а зарплату, выплаченную Вонгу, злоумышленники поделили.

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freepik
Удаленный найм иногда способствует раскрытию криминальных талантов

В своем признании Вонг рассказал, что подал заявку на дистанционную работу в компанию из Вирджинии для работы на проекте для Федерального управления гражданской авиации FAA (Federal Aviation Administration). Он указал в резюме ложные сведения о том, что получил степень бакалавра в Гавайском университете и имеет 16 лет опыта разработки ПО. Вонг прошел все этапы найма, в том числе видеозвонок с генеральным директором, и предъявил свой паспорт США и водительские права Мэриленда для подтверждения своей личности.

В рамках работы американская компания предоставила Вонгу ноутбук MacBook Pro, а FAA дала ему доступ к государственным ИТ-системам.

Доу, с которым не имеющий ни образования, ни опыта в разработке Вонг познакомился на игровой онлайн-платформе, выполнял за него работу, находясь в Китае, использовал учетные данные доступа к компьютеру Вонга и даже участвовал от его имени в онлайн-встречах с представителями работодателя и FAA.

Вонг также признался, что дважды отправлял ноутбуки Доу в Китай, и в том, что он оставлял себе 20%-30% заработной платы, переводя остальное на банковские счета, контролируемые Доу или другими заговорщиками.

Мошенничество на удаленке

В январе 2025 г. Law360 сообщил также об аресте в США по меньшей мере трех человек, предположительно участвовавших в схожей схеме трудоустройства, в которой некие лица помогали северокорейцам незаконно получать удаленную работу в сфере ИТ, чтобы обойти санкции США.

Удаленка способствовала раскрытию криминального таланта, еще одного американского ИТ-шника, о котором CNews писал в марте 2025 г. QA-инженер устроился на работу сразу в девять компаний и годами получал в них зарплату, организовав нечто вроде мини-фирмы — четверо из семи его сотрудников выполняли трудовые обязанности, а пятый всем управлял и ходил вместо него на встречи и собеседования.

Анна Любавина

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