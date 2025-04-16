Россияне под ударом: Их атакуют в WhatsApp* в 3,5 раза чаще, чем год назад

Доля атакованных мошенниками россиян в WhatsApp* (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) выросла в 3,5 раза в первом квартале 2025 г. Растет и доля тех, кто стал жертвами обычного телефонного мошенничества, когда злоумышленник обманывает через звонок, в начале 2025 г. каждый второй россиянин столкнулся с такой фейковой проверкой.

Рост мошенничества

Доля атакованных мошенниками россиян в WhatsApp* (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) выросла в 3,5 раза, такие данные приводит «Лаборатория Касперского».

Растет и доля тех, кто стал жертвами обычного телефонного мошенничества, когда злоумышленник обманывает через звонок. Так, в начале 2025 г. каждый второй россиянин столкнулся с такой фейковой проверкой. Речь идет о классических звонках с подозрением на мошенничество с неизвестных номеров. По сравнению с первым кварталом 2024 г. их доля выросла на 3% и составила 43%.

Вместе с этим, как подсчитали в «Лаборатории Касперского», доля пользователей, атакованных мошенниками в WhatsApp, тоже выросла — в 3,5 раза. Несмотря на появление новых векторов кибератак, применение методов социальной инженерии в схемах обмана в 2025 г. остается неизменным, отметили эксперты компании.

Unsplash - Mourizal Zativa В «Лаборатории Касперского» зафиксировали всплеск активности мошенников в WhatsApp*

Специалисты из «Лаборатории Касперского» напоминают, что нельзя переходить по ссылкам, которые присылают с незнакомых номеров в мессенджерах или сообщениях. Также нельзя называть коды или другие данные звонящему, даже если он представляется службой банка или полицией.

АО «Лаборатория Касперского» — международная компания, специализирующаяся на разработке систем защиты от компьютерных вирусов, спама, хакерских атак и прочих киберугроз. Компания ведёт свою деятельность более чем в 200 странах и территориях мира.

Примеры доверчивых пользователей

9 апреля 2025 г. Московская прокуратура информирует о случае мошенничества, жертвой которого стала пенсионерка из столицы. Злоумышленникам удалось убедить женщину продать свою недвижимость ради инвестиций в ценные бумаги, которыми на самом деле управляли лжеброкеры. Семидесятипятилетняя москвичка потеряла веру в возможность улучшение финансового положения и лишилась 22 млн руб. с продаж квартиры и дома. Неизвестный позвонил ей, представившись работником инвестиционной фирмы, и предложил ощутимую финансовую выгоду в виде прибавки к пенсии. Для этого женщине было предложено инвестировать в ценные бумаги и заниматься биржевой торговлей, начальный портфель для которой стоил 2,5 млн руб. Он обещал доход более чем 5 млн руб. за три месяца. Так как наличных средств у пенсионерки не было, преступники убедили ее распродать недвижимость. Полученные денежные средства она по просьбе аферистов передала лицам, расположенным в офисе «Москва-Сити», считая, что пополняет свой криптовалютный кошелек, а часть суммы передала курьеру. Позже мошенники убедили ее расширить инвестиционный портфель еще на 2 млн руб., что привело к продаже дома в Тверской области. В какой-то момент, после очередного разговора с лжеброкером, женщина осознала, что стала жертвой обмана.

По данным Министерства внутренних дел (МВД) России, 13 апреля 2025 г. в Новокузнецке более 1,4 млн руб. перевел парень в возрасте 16 лет мошенникам после звонка незнакомки в WhatsApp, которая представилась якобы завучем в его школе. Злоумышленница попросила подростка назвать пароль от «Госуслуг», который пришел на его телефон. После этого школьнику поступил звонок от незнакомого человека, который сообщил ему о якобы подозрительной финансовой активности, и убедил перевести имеющиеся в семье деньги на безопасный счет.

По данным МВД, 16 апреля 2025 г. школьник из Черногорска в возрасте 14 лет перевел мошенникам 110 тыс. руб. Подростка обманули по новой, быстро ставшей популярной, схеме. Ему в мессенджере написала неизвестная, представившаяся школьной медсестрой и убедила сообщить пароль от учетной записи на портале «Госуслуг», якобы для регистрации в электронном журнале прохождения медосмотра. Далее со школьником связался лжепредставитель «Госуслуг» и сообщил, что данными подростка и его родителей завладели преступники, которые уже пытаются оформить кредиты. Выполняя инструктаж аферистов, школьник взял мамин телефон и через приложения перевел злоумышленникам деньги. Как правило, жертв убеждают в том, что это необходимо для отмены операций или сохранения сбережений. Опустошенные счета позже заметила мама, когда не смогла рассчитаться за покупку из-за нехватки средств, лишь после этого женщина обратилась в полицию.

Рекордная сумма хищений

В 2024 г. мошенники похитили со счетов россиян 27,5 млрд руб. Это рекордный показатель за все время ведения статистики, следует из обзора Центрального Банка (ЦБ) России об операциях без согласия клиентов.

Основной объем денежных средств — 26,9 млрд руб. — был украден со счетов физических лиц. У юридических лиц было украдено всего лишь 667 млн руб. Показатель 2024 г. превышает объем похищенных средств в 2023 г. на 74,4% — тогда мошенники украли 15,8 млрд руб. Однако число мошеннических переводов увеличилось не так сильно — только на 2,7%, до 1,2 млн операций.

При этом доля объема мошеннических операций в общем объеме операций по переводу денежных средств в 2024 г. составила 0,00066%, в 2023 г. она была выше — 0,00119%. Также резкий рост похищенных средств объясняется изменением методологии: с середины 2024 г. банки начали отчитываться о мошеннических операциях по обновленной форме, и если раньше они учитывали мошеннические операции на основании трех признаков, то теперь — на основании шести.

Из украденных средств банки вернули клиентам 2,7 млрд руб., что составляет 9,9% от общего объема. В 2023 г. показатель составил 1,4 млрд руб., или 8,7%. Также банкам удалось предотвратить хищения 13,5 трлн руб. В 2023 г. этот показатель составил 5,8 трлн руб. С июля 2025 г. банки обязаны приостанавливать перевод на два дня, если информация о получателе средств содержится в черном списке ЦБ — базе данных Банка России о случаях и попытках мошеннических операций. В противном случае банк должен вернуть клиенту деньги в течение 30 календарных дней.

*WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).