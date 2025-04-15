Чтобы «поставить заслон переклейкам», власти хотят ввести для чипов особые «баллы российскости»

Власти планируют изменить принципы присвоения статуса отечественных интегральным схемам. Их планируют признавать российскими при наборе определенного количества баллов за другие критерии, включая использование российского ПО.

Баллы за интегральные схемы

Власти планируют давать статус российских интегральным схемам при условии набора определенного количества баллов. Об этом заявил представитель Всероссийского научно-исследовательского института радиоэлектроники (ВНИИР) на форуме Expo Electronica 2025.

Власти подготовили проект изменений в 719 постановление Правительства «О подтверждении производства российской промышленной продукции», согласно которому интегральные схемы планируют оценивать не по уровням, как это было прежде. Теперь их будут признавать отечественными по балльной системе.

По словам представителя ВНИИР, баллы будут начисляться за разработку, использование в ней российского ПО и применение сложнофункциональных блоков собственной разработки.

© Amaviael / Фотобанк Фотодженика Интегральные схемы определят по баллам

«Мы сделали так, чтобы с одной стороны поддержать наших производителей интегральных схем, а с другой стороны поставить заслон недобросовестным коллегам, которые занимаются переклейкой», — отметил представитель ВНИИР.

Инициатива положительная

«Это решение окажет значительное влияние на отрасль, — уверен автор Telegram-канала RUSmicro Алексей Бойко. — Можно ожидать такие положительные эффекты, как активизация разработки собственных СФ блоков и ПО, раз за них можно будет получить баллы. Это должно позитивно сказаться на кооперации в отрасли. Это снизит зависимость от зарубежных IP-ядер и, по цепочке следствий, от зарубежных EDA».

Среди потенциальных негативных эффектов Бойко выделил усложнение сертификации из-за бюрократизации. «Есть и проблема кадров: не каждое российское предприятие имеет достаточно специалистов того уровня, который позволяет создавать СФ-блоки необходимого уровня», — отметил он.

«Пандемия и санкции позволили предприятиям страны существенно повысить свои компетенции в производстве микросхем, однако текущая редакция 719 постановления этого не учитывает и, соответственно, не стимулирует дальнейшее развитие, не создает механизмов для отказа от услуг компаний юго-восточной Азии, — рассказала CNews президент Ассоциации предприятий в сфере радиоэлектроники, информационных технологий, цифровых инноваций и инжиниринга Ирина Митина. — Иными словами, нет стимула выполнять операции в России, хотя они уже освоены и успешно делаются. Баллы за них будут стимулировать развитие отечественного производства».

Первый и второй уровень ИС

Согласно Постановлению №719, сейчас производители интегральных схем должны являться налоговыми резидентами стран-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС: Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия), иметь права на конструкторскую документацию, включая документацию на используемые сложнофункциональные блоки, не являющиеся предметом собственной разработки, если таковые имеются, в объеме, достаточном для производства соответствующей интегральной схемы в течение пяти лет.

Интегральные схемы могут быть отнесены к первому уровню, если процессор и разработали, и произвели в России. Не допускается использование готовых схемотехнических решений иностранного производства.

Интегральная схема второго уровня предполагает, что процессор придумали в России, произвели на иностранной фабрике, а собрали в России. При этом, конструкторская документация должна быть только российской, а технологическая может принадлежать любой стране-производителю.

Сейчас в реестре российской радиоэлектронной продукции присутстуют интегральные схемы «ПКК Миландр», «Ангстрема», «Дизайн-центра СОЮЗ», НПЦ «ЭЛВИС», «МЦСТ», «Микрон» и др.