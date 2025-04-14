CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация ИТ в госсекторе Поддержка ИТ-отрасли
|

Победителей премии Data Fusion Awards объявят 17 апреля

Организационный комитет Data Fusion Awards объявит победителей в пяти номинациях 17 апреля 2025 года. Награждение кросс-отраслевой премией в области ИИ и анализа данных пройдет в рамках конференции Data Fusion 2025.

Результаты премии Data Fusion Awards

CNews совместно с ВТБ, соорганизатором проекта, подведут итоги общероссийской кросс-отраслевой премии Data Fusion Awards 2025 в рамках второго дня конференции Data Fusion. Она стартует 16 апреля.

В шорт-лист по итогам конкурсного отбора вышли 25 проектов в области разработки и внедрения технологий машинного обучения, анализа данных и искусственного интеллекта, развития решений open source в этой сфере.

Экспертная комиссия и члены жюри премии определили шесть победителей в четырех номинациях: Data Fusion в бизнесе («ИИ-платформа года, «Монетизация данных», «Промышленность»), Data Fusion в госсекторе, Data Fusion в образовании, Технологии Data Fusion.

na_oblozhku_top-novosti_700.jpg
Наблюдать за награждением победителей и работой конференции можно будет онлайн

Помимо основных номинаций награды будут вручены в специальной номинации Гран-при ВТБ.

«Научный прорыв года в ИИ»

Нововведением года стала пятая номинация, организованная совместно с Институтом искусственного интеллекта МГУ, — «Научный прорыв года в ИИ». Жюри получили от участников научные статьи по разнообразным направлениям искусственного интеллекта, включая математический аппарат ИИ, алгоритмы оптимизации, машинное и глубокое обучение, нейроморфные вычисления, робототехнику, объяснимый ИИ и другие. Всего участники подали 115 заявок, в шорт-лист вошли 14 статей.

Призовой фонд конкурса составляет 3 000 000 рублей, будут объявлены три победителя.

CNews и ВТБ наградят победителей Data Fusion Awards 2025

Наблюдать за награждением победителей и работой конференции можно будет онлайн. После окончания мероприятия зрители смогут получить доступ ко всем презентациям спикеров. Прямая трансляция откроется на сайте в день конференции.

Победители будут объявлены во время онлайн-трансляции в режиме реального времени.

В состав жюри премии вошли эксперты в области технологий больших данных и ИИ, среди которых доктор физико-математических наук, директор Центра прикладного искусственного интеллекта «Сколтеха», руководитель группы Learnable Intelligence Института AIRI Евгений Бурнаев, руководитель направления «Т1 Искусственный интеллект» (ИТ-Холдинг «Т1») Сергей Голицын, научный руководитель образовательной программы «Бизнес-аналитика и системы больших данных» НИУ ВШЭ Юрий Зеленков, главный редактор CNews Александра Кирьянова, заместитель президента — председателя правления Банка ВТБ Вадим Кулик, министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий города Москвы Эдуард Лысенко, доктор физико-математических наук, профессор РАН, генеральный директор AIRI Иван Оселедец, директор физтех-школы прикладной математики и информатики МФТИ Андрей Райгородский.

Кроме того, состав жюри вошли CDO «Авито» Андрей Рыбинцев, директор по управлению данными X5 Group Тигран Саркисов, генеральный директор ИТ-Холдинга «Т1» Алексей Фетисов, заместитель президента – председателя правления «Ростелекома» Дарий Халитов, заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак.

В оценке научных статей также приняли участие руководитель лаборатории «Интеллектуального анализа видео» Института ИИ МГУ, заведующий лаборатории компьютерной графики и мультимедиа ВМК МГУ им М.В. Ломоносова Дмитрий Ватолин, руководитель лаборатории «Машинное обучение и семантический анализ» института ИИ МГУ, профессор РАН, МГУ и МФТИ Константин Воронцов, программный директор фонда «Интеллект», руководитель группы «Пространственный интеллект» AIRI, старший научный сотрудник ВМК МГУ Антон Конушин и заместитель исполнительного директора – директор по стратегическим партнерствам компании «Иннопрактика» Анастасия Павленко.

Конференция Data Fusion 2025

16–17 апреля состоится международная конференция Data Fusion, посвященная экономике данных и искусственному интеллекту. Представители крупнейших компаний, ученые и эксперты в data science обсудят, как бизнес сегодня работает с большими данными и с ИИ-технологиями. Мероприятие традиционно проводится с акцентом на практических аспектах использования больших данных и машинного обучения.

Мероприятие пройдет на инновационном кластере «Ломоносов».

Целевая аудитория конференции - представители государственных структур, отвечающих за внедрение технологий ИИ и государственных институтов, которые курируют развитие ИИ в России, ЛПР, руководители среднего и высшего звена подразделений, ответственных за работы с данными, менеджеры и руководители – заказчики моделей у DS-команд, chief data scientists и chief data officers в компаниях всех отраслей. Также на конференции ждут специалистов всех уровней в области Data science, руководителей и старших сотрудников R&D лабораторий в области ИИ, тимлидов data science команд в компаниях.

Полная программа конференции Data Fusion доступна на сайте.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Чтобы «поставить заслон переклейкам», власти хотят ввести для чипов особые «баллы российскости»

Япония запретила Google навязывать свой поиск и браузер Chrome в смартфонах на Android

Nvidia готова построить в США инфраструктуру для искусственного интеллекта на $500 миллиардов

В Уголовный кодекс вводят понятие криптовалюты. Ее можно будет конфисковать

CNews FORUM Кейсы 2025: Сотни ИТ-директоров соберутся в одном месте в одно время

Основатель НКК и «Аквариуса» и бывший топ-менеджер «Ланита» вложились в мощное производство контроллеров для атомной энергетики

Конференции

Цифровизация промышленности 2025

Связь-2025

Low-code и no-code 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор Trouver X4 Pro: умный пылесос, который моет пол горячей водой

Лучшие смартфоны стоимостью до 20 000 рублей: хиты продаж

Лучшие портативные игровые консоли в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Найдена первая гробница египетского фараона после Тутанхамона: что внутри?

Квантовая машина времени реальна? Новое исследование бросает вызов всему, что мы знаем

Найдены следы динозавра возрастом 166 миллионов лет, он был размером с пони
Показать еще
ОБЗОР Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Цифровое развитие России продолжается
ОБЗОР Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Мир сходит с ума по искусственному...
ОБЗОР Провайдеры IaaS с международной сетью ЦОД 2024
CNEWS TV Где хранить пароли, чтобы их не украли?
ОБЗОР Импортозамещение 2024
CNEWS TV Глава Минцифры на CNews FORUM — о новых сроках импортозамещения на...
ОБЗОР Российские операционные системы 2024
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153