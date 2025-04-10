Цену серверов для Третьяковской галереи сбили на две трети в течение одной минуты

Тендер на закупку серверов для Третьяковской галереи в течение одного часа потерял почти две трети от своей начальной цены: с 28,3 млн руб. до 11 млн руб. Закупка производилась для повышения устойчивости вычислительных систем галереи.

Резкое уменьшение цены

Как выяснил CNews, закупка серверов для Третьяковской галереи в течение часа потеряла 17 млн руб. от начальной цены контракта в течение одного часа торгов.

В конкурсе, согласно протоколу подведения итогов, участвовало пять компаний, а снижение цены контракта составило 61,13%: с 28,3 млн руб. до 11 млн руб., или почти две трети от начальной цены. Все заявки участников были поданы одним числом — 2 апреля.

Интересно, что все участники конкурса подали свои ценовые предложения в течение одного часа 3 апреля: с 11:37 до 12:26 по московскому времени. Два предложения с наименьшей ценой, а именно 11 млн руб., были представлены последними с разницей в одну минуту.

Остальные участники конкурса предложили менее конкурентные цены: 12, 16 и 17 млн руб.

Для Третьяковской галереи закупали шесть стоечных серверов для бесперебойной работы ее ИТ-инфраструктуры. В документах указано, что цель закупки — повышение устойчивости вычислительных систем и минимизации рисков сбоев, угрожающих работе ключевых процессов учреждения.

Тендер был опубликован на сайте госзакупок 24 марта 2025 г. 3 апреля закончился срок подачи заявок на участие в электронном аукционе. На следующий день — 4 апреля был выбран поставщик. Однако на момент публикации материала заказчик еще не раскрыл название участников.

Уже 7 апреля 2025 г. ООО «Рит» подала жалобу на закупку Третьяковской галереи. Заявитель утверждает, что победитель торгов предлагает оборудование, не соответствующее требованиям национального режима, установленного Постановлением Правительства №1875 от 23 декабря 2024 г. CNews задал компании вопросы по поводу жалобы и ожидает ответов.

Постановление №1875 обязывает заказчиков отдавать приоритет товарам российского производства, включенным в ЕРРРП, при госзакупках. Нарушение этих правил может привести к отмене результатов торгов и штрафам.

Суть жалобы

Согласно жалобе, Третьяковская галерея признала победителем участника, чьи серверы не внесены в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции (ЕРРРП). «Рит», напротив, предлагало технику с реестровым номером 10613819, подтверждающим ее российское происхождение.

В реестре радиоэлектронной продукции под данным номером зарегистрирован сервер «RDW Алтай-TMA», произведенный компанией «Рдв Технолоджи».

Необходимо отметить, что, согласно информации, размещенной на официальном сайте компании «Рдв Технолоджи», «Рит» сотрудничает с указанной организацией в рамках партнерских отношений.

Заявитель настаивает, что участники с иностранным оборудованием должны быть исключены из процедуры, как того требует закон.

Компания просит признать жалобу обоснованной, приостановить заключение контракта с текущим победителем и провести внеплановую проверку аукциона. Также «Рит» требует передать материалы дела для рассмотрения вопроса об административном правонарушении.

Что планировали закупить

Согласно документам, каждый из закупаемых серверов должен быть оснащен как минимум двумя процессорами с базовой частотой от 2,6 ГГц, 32 ядрами на процессор и 64 потоками. Объем оперативной памяти одного сервера должен достигать 6 ТБ (при поддержке до 32 модулей DDR4), а максимальное количество накопителей в корпусе — 32 штуки. Все накопители — SSD с ресурсом записи не менее 1 DWPD и объемом от 480 ГБ каждый.

Оборудование должно поддерживать виртуализацию, аппаратное управление через RS-232 и удаленный доступ, включая веб-интерфейс и видеозапись действий администратора. Для обеспечения отказоустойчивости серверы должны комплектоваться двумя блоками питания мощностью от 1600 Вт с резервированием N+1, а также RAID-контроллером с кэш-памятью от 8 ГБ и защитой от потери питания.

В ходе изучения закупочных документов CNews обнаружил, что при обосновании начальной цены контракта Третьяковская галерея рассматривала цены на серверы от компаний «Ай-Теко», ЗАО «Крок инкорпорейтед» и ООО «Гигант-Компьютерные Системы». Цены на оборудование в документах варьировались от 4,57 до 4,88 млн руб. за один сервер.