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Налоговики разместили на своем сайте данные о рыночных котировках криптовалют для налогоплательщиков

Сотрудники Федеральной налоговой службы России разместили на своем сайте данные о рыночных котировках цифровых валют. Информация поможет налогоплательщикам определять доходы от операций с криптовалютами. Доступ к данным возможен на промостранице «МайнингРеестр».

Данные о котировках

Сотрудники Федеральной налоговой службы (ФНС) России разместили на официальном сайте информацию о рыночных котировках цифровых валют для налогоплательщиков, об этом сообщила CNews пресс-служба ведомства.

На портале ФНС опубликованы данные о рыночных котировках цифровых валют и ежедневных объемах торговли, осуществляемой иностранными биржами. Эти сведения предоставляются для налогоплательщиков с целью определения дохода по операциям с цифровыми валютами на основе информации из открытых источников. Тем самым налогоплательщики смогут формировать налоговую базу на каждую дату признания дохода.

Криптовалюта — это любой вид валюты в цифровой или виртуальной форме; для защиты транзакций в криптовалюте используется шифрование (криптография). Не существует центрального органа по выпуску или регулированию криптовалют. Для записи транзакций и выпуска новых единиц используется децентрализованная система. Термин вошел в обиход благодаря тому, что для проверки транзакций используется шифрование (криптография): для хранения и передачи данных о криптовалюте между кошельками и в общедоступные реестры используется расширенное кодирование.

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Правительство Москвы
Налоговики разместили на своем сайте данные о рыночных котировках криптовалют для налогоплательщиков

Сообщается, что доход, полученный в форме цифровой валюты через майнинг, рассматривается как доход в натуральной форме. Рыночная котировка на фактическую дату получения дохода и определяет ее стоимость.

Сотрудники налоговой службы уточнили, день, когда у лица возникает право распоряжаться цифровой валютой, считается датой ее фактического получения. В ФНС также напомнили, что доходы в виде цифровой валюты, полученной в результате майнинга, определяются исходя из ее рыночной котировки на дату признания дохода.

Представители ведомства отметили, что с помощью данного ИТ-сервиса налогоплательщики смогут учитывать стоимость цифровой валюты, полученной через майнинг, для расчета доходов, а также определять себестоимость реализованной цифровой валюты для учета расходов.

Информация о предоставлении отчетности по полученной в результате майнинга цифровой валюте и расчете налоговой базы по операциям с цифровой валютой размещена на промостранице «МайнингРеестр».

Регулирование майнинга

В 2024 г. Минэнерго России совместно с энергетическими компаниями поручено проработать механизмы контроля за реализацией запрета и высвобождения используемой майнерами электрической мощности.

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ФНС
Информация о рыночных котировках цифровых валют

Напомним, что с 1 ноября 2024 г. в России вступили в силу новые правила, регулирующие майнинг криптовалюты. Добыча цифровых активов официально разрешена как для физических лиц, так и для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП).

Контроль за соблюдением законодательства в этой сфере возложен на ФНС. Юридические лица и ИП обязаны проходить регистрацию в специальном реестре майнеров, который ведет налоговая служба. Однако для физических лиц предусмотрены более лояльные условия: они могут заниматься майнингом без регистрации, но с ограничением на потребление электроэнергии. Лимит потребления электроэнергии для частных майнеров составляет 6 тыс. кВт⋅ч в месяц.

Реестр оборудования

Как писал CNews, в Министерстве энергетики (Минэнерго) России предложили создать единый реестр майнингового оборудования.

В энергетическом ведомстве считают, что для обеспечения эффективного регулирования процессов добычи криптовалюты необходимо адаптировать законодательство о майнинге. Опираться при этом будут на уже накопленный опыт в данной области. Работа включит, в том числе формирование более четких критериев, позволяющих отнести определенную деятельность к майнингу криптовалюты.

Во время рабочего совещания, посвященного регулированию майнинга в России, чиновник обратил внимание присутствующих на то, что нужно сформировать четкие критерии отнесения деятельности именно к майнингу криптовалют. В связи с этим Грабчак считает, что без реестра оборудования для майнинга ни о каком эффективном контроле майнеров и речи быть не может.

В Минэнерго заявили, что принципиальная задача заключается в оптимизации механизмов выявления майнинговой деятельности и более четком соблюдении запретов на нее в тех регионах, где она не разрешена. В то же время в ведомстве отметили, что в регионах, где майнинг разрешен, его развитие поможет росту местной экономики, в том числе благодаря внедрению новых технологических решений и технологий.

Антон Денисенко

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