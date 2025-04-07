Чипмейкер №1 в России ищет специалиста по китайскому языку

Зеленоградский производитель микроэлектроники «Микрон» (входит в «Элемент») ищет преподавателя китайского языка, чтобы обучить сотрудников чтению соответствующей технической документации, а также деловому общению. Ранее представитель «Элемента» сообщал об организации филиала в Китае и привлечении иностранных специалистов.

Читать и говорить на китайском

Как выяснил CNews, производитель микроэлектроники «Микрон» (входит в группу «Элемент») ищет себе преподавателя китайского языка. Информация об этом опубликовала на портале по поиску работы HeadHunter в марте 2025 г.

Согласно описанию вакансии, обязанности будущего преподавателя «Микрона» будут заключаться в разработке и проведении курсов для чтения и общения на китайском языке. Предполагается обучить сотрудников предприятия чтению и анализу технических текстов (микроэлектроника, схемы, спецификации), переводу технической документации с русского на китайский язык и наоборот, а также основам делового общения (переговоры, переписка, презентации).

Cоцпакет «Микрона» наряду с профподготовкой включает изучение английского и китайского языков, так как это необходимо для работы, рассказали CNews в компании.

ГК «Элемент» «Микрон» ищет преподавателя китайского для сотрудников

Как пояснил CNews собеседник в отрасли микроэлектроники, учитель китайского может быть нужен заводу для взаимодействия с китайскими партнерами по производству электронной компонентной базы.

Филиал в КНР

Ранее, на форуме «Микроэлектроника 2024» представитель «Нанотроники» сообщал о планах привлекать иностранных специалистов и соотечественников с опытом работы в зарубежных организациях электронного машиностроения. Помимо этого, согласно представленному на форуме слайду, планировалось организовать филиал в Китае.

Представители «Элемента» слайд не комментируют.

Чем занимается «Микрон»

Как указано на официальном сайте компании, «Микрон» — единственное в России серийное производство микроэлектроники с топологией до 90 нм. Компания производит более 800 типономиналов продукции, включая интегральные схемы для автоэлектроники, интернета вещей, жестких условий эксплуатации, защищенных носителей данных, идентификационных, платежных и транспортных документов и пр.

В апреле 2022 г. как писал CNews, «Микрон» впервые за последние 12 лет показал чистую прибыль по итогам года. Она составила 258 млн руб. Предыдущие 11 лет принесли ему убытков более чем на 19 млрд руб.

1 апреля 2022 г. «Микрон» в числе некоторых других российских организаций оказался под американскими санкциями персонально.

«Микрон» входит в группу компаний «Элемент», объединившую микроэлектронные предприятия госкорпорации «Ростех» (вместе с входящим в нее холдингом «Росэлектроника» и «РТИ микроэлектроника»). Как сообщал CNews, стороны договорились о создании совместного предприятия (СП) в феврале 2019 г.

В марте 2024 г. группа объявила о планах по первичному размещению акций (IPO). В конце мая 2024 г. ГК «Элемент», как и обещала, провела IPO на «СПБ Бирже». Объем размещения составил 15 млрд руб. Размещение прошло по нижней границе ценового диапазона — 223,6 руб. за 1 тыс. обыкновенных акций, капитализация компании составила 105 млрд руб.

По итогам первого полугодия 2024 г. ГК «Элемент» отчиталась о выручке в размере 19,8 млрд руб., увеличившейся на 29% в сравнении с аналогичным периодом 2023 г. Рост доходов по основному направлению бизнеса (электронной компонентной базе) составил 32%. Чистый долг группы уменьшился на 74%, до 2,3 млрд руб.

В марте CNews писал о том, что «Микрон» заложил более сотни единиц производственного и прочего оборудования для привлечения финансирования. Заложены установки ASML, Hitachi, Zeta и другие.