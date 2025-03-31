Эксперт по кибербезопасности бесследно исчез в США. Работодатель без объяснения причин удалил его профиль. Розыск ведет ФБР

Ситуация с исчезновением ученого-компьютерщика из Университета Индианы, который 20 лет занимался исследованиями в области криптографии, конфиденциальности и кибербезопасности, выглядит крайне тревожной и поднимает множество вопросов в СМИ. У эксперта длинный список заслуг, также в последние недели данные о нем пропали с сайта университета.

Силовики проводят обыски

В США прошли обыски в доме ученого-компьютерщика, пишет ArsTechnica. В социальных сетях его коллеги бьют тревогу, ведь сам он не выходит на связь.

Федеральное бюро расследований (ФБР) США провело обыск в доме известного ученого-компьютерщика Сяофэня Вана (XiaoFeng Wang), профессора Индианского университета и автора статей по криптографии и кибербезопасности. По данным ArsTechnica, сам ученый пропал: его почтовый адрес и номер телефона удалены с сайта университета, на связь со студентами и коллегами он не выходит.

Ученый, специализирующийся на криптографии и кибербезопасности, мог работать над чувствительными темами, которые затрагивают интересы крупных игроков — будь то государственные структуры, корпорации или даже криминальные группы. Криптография и конфиденциальность часто связаны с защитой данных, разработкой шифрования и противодействием кибератакам, что делает таких специалистов потенциальными мишенями. Например, исследования Сяофэня Вана могли касаться разработки новых методов шифрования, которые угрожают существующим ИТ-системам контроля, или он мог обнаружить уязвимости в критически важных ИТ-системах, используемых государством или крупным бизнесом.

Wikipedia Агенты ФБР начали обыск в доме эксперта по криптографии и кибербезопасности в США

Хоть место рождения Сяофэня Вана неизвестно. ФБР, проводящее обыски в его домах, указывает на то, что эксперта по криптографии мог быть вовлечен в дело, связанное с национальной безопасностью США, киберпреступностью или утечкой данных. В США ФБР часто подключается к расследованиям, если есть подозрения в шпионаже, хакерской деятельности или угрозах ИТ-инфраструктуре. Например, если Ван сотрудничал с иностранными организациями или случайно раскрыл конфиденциальную информацию, это могло привлечь внимание американских властей.

У Сяофэня Вана длинный список заслуг. Он является автором сотен статей по компьютерной безопасности и членом Института инженеров по электротехнике и электронике (IEEE), Американской ассоциации содействия развитию науки (AAAS) и Ассоциации вычислительной техники (ACM). В 2013 г. Ван исследовал и опубликовал информацию об уязвимостях в основных приложениях для смартфонов, включая веб-браузеры Apple и Google. В 2018 г. ему был присвоен статус члена IEEE , в 2022 г. — AAAS , а в 2023 г. — Association for Computing Machinery (ACM). За 21 год работы он успел возглавить исследования в проектах на общую сумму около $23 млн и выпустить десятки научных работ по широкому кругу областей, включая криптографию, безопасность систем и конфиденциальность данных.

Работодатель скрывает данные

В марте 2025 г. с официального сайта Индианского университета удалили его профиль, профиль его жены и их контактную информацию и другие данные, а их два дома были обысканы ФБР и Министерством внутренней безопасности. Их местонахождение неизвестно, а представители университета никак не объяснили ArsTechnica свои действия.

«Я могу подтвердить, что мы провели санкционированную судом операцию по адресу в Кармеле сегодня. На данный момент у нас нет дальнейших комментариев», — заявили также представители ФБР.

До своего исчезновения Ван жил в Блумингтоне, штат Индиана, со своей женой Нианли Ма (Nianli Ma), которая была также системным аналитиком и программистом в отделе библиотечных технологий Индианского университета.

Индианский университет Эксперт по криптографии и кибербезопасности Сяофэнь Ван

Коллеги-исследователи в выходные обратились к социальным сетям, чтобы выразить обеспокоенность по поводу серии событий.

«Все это ни в коем случае не нормально», — написал профессор, специализирующийся на криптографии в Университете Джонса Хопкинса Мэтью Грин (Matthew Green). Он продолжил: «Кто-нибудь с ним связывался? Я слышал, что он пропал на две недели, и его студенты не могут с ним связаться. Как это могло остаться незамеченным на две недели?», удивляется Грин.

В том же обсуждении профессор компьютерных наук и права в Джорджтаунском университете Мэтт Блейз (Matt Blaze) сказал: «Трудно представить, по какой причине университет мог бы удалить его с сайта, как будто он там никогда не работал. И хотя существует процедура увольнения штатных преподавателей, она занимает больше одного дня».

Местные новостные агентства сообщили лишь 28 августа 2025 г., что агенты ФБР несколько часов выносили коробки из домов. Адвокат, представляющий интересы семьи, который открыл дверь, сказал журналистам, что он пока не знает, в чем заключается расследование американских органов.

Аналогичные случаи

По данным журналистов из ArsTechnica, в прошлом подобные случаи уже происходили: ученые, работающие над криптографией, иногда попадали под давление из-за своих разработок. Например, в 1990 г. Фил Циммерман (Phil Zimmerman), создатель pretty good privacy (PGP), столкнулся с расследованием ФБР за распространение криптографического программного обеспечения (ПО), которое считалось слишком секретным для экспорта.

Однако, Циммерману удалось остроумно обойти ограничения законодательства: исходный код был опубликован им в книге издательства MIT Press, и таким образом, поскольку экспорт книг не запрещен, так как это противоречит первой поправке к Конституции США, в любой точке мира код мог быть сосканирован и скомпилирован. В 1996 г. дело было закрыто.

В 2001 г. на проходившем в Сан-Франциско семинаре в Кремниевой долине Циммерман выступил с заявлением в поддержку арестованного в США программиста «Элкомсофта» Дмитрия Склярова. Большую часть своего выступления Циммерман посвятил рассказу о, по его мнению, грязных методах, применявшихся американскими властями в отношении него самого, и призвал софтверные ИТ-компании создать фонд защиты для сбора средств на защиту Дмитрия, отметив, что власти могут в любой момент выдвинуть обвинения против любой американской ИТ-компании, занимающейся криптографическими исследованиями и вопросами информационной безопасности (ИБ).