Россия блокирует 11 Telegram-каналов, продающих сведения из госреестра недвижимости

Столичный Останкинский суд заблокировал 11 Telegram-каналов, где нелегально продавали сведения из Единого государственного реестра недвижимости. Прокуратура установила, что администраторы ряда каналов в Telegram размещали информацию о продаже выписок из государственного реестра. Доступ к чатам был открыт любому пользователю без регистрации или ввода пароля.

Блокировка контента

Московский суд заблокировал 11 Telegram-каналов с нелегальными данными из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), об этом пишет ТАСС.

Останкинский суд Москвы удовлетворил иск исполняющего обязанности (и.о.) прокурора Северо-Восточного административного округа Москвы, поданный в интересах защиты прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц.

В решении суда говорится: «Признать информацию, размещенную в сети «Интернет» в Telegram-канале (...), запрещенной к распространению на территории России. Решение суда подлежит немедленному исполнению», — говорится в решении суда.

По данным материалов, прокуратура в ходе мониторинга выявила 11 Telegram-каналов, где публиковались объявления о продаже выписок из ЕГРН. Доступ к этим каналам был открытым — регистрация или пароль не требовались, что позволяло любому пользователю ознакомиться с размещенными данными. При этом на 26 марта 2025 г. установить владельцев доменов не удалось.

Фотобанк Фотодженика - diy13@ya.ru Суд в России заблокировал 11 Telegram-каналов, где продавали данные из ЕГРН

ЕГРН — это электронная база данных, в которой содержится информация обо всех организациях и физических лицах, поставленных на налоговый учет в России. Ведут реестр Федеральная налоговая служба (ФНС) и территориальные налоговые органы. В ЕГРН есть сведения о налогоплательщике и его постановках на учет в налоговых органах, в том числе по месту регистрации недвижимости, транспортным средствам и выданным лицензиям.

Суд отметил, что исключительное право на предоставление официальных выписок из ЕГРН принадлежит публично-правовая компания «Роскадастр» (ППК «Роскадастр»), а оказание таких услуг другими лицами или организациями является незаконным.

В апреле 2023 г. Госдума приняла закон о штрафах за перепродажу сведений из ЕГРН. Для граждан штрафы составляют до 20 тыс. руб., для юредических лиц — до 400 тыс. руб. В случае повторного нарушения предусмотрены также штрафы, но в большем размере.

В 2025 г. ППК «Роскадастр» объединила АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ», ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД» и ФГБУ «ФКП Росреестра». Деятельность компании направлена на повышение эффективности использования земельных ресурсов и вовлечение территорий для строительства жилья, сокращение сроков оказания услуг, а также увеличение количества оказываемых в электронном виде услуг. Создание ППК «Роскадастра» позволило предоставлять больше услуг в электронном виде и сократило сроки их оказания. Новая компания вносить в ЕГРН данные о границах, ведет геодезические и картографические работы, выступает оператором информационных систем Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), а также ведет научную деятельность.

Другой заблокированный контент

В конце марта 2024 г. представитель Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) сообщал о блокировке 11 Telegram-каналов, в которых, по данным ведомства, анонсировались новые теракты в России.

В Роскомнадзоре уточняли, что целевой мониторинг начался после теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. В общей сложности доступ был ограничен примерно к 600 ресурсам, распространявшим ложные сообщения о подготовке новых терактов в стране.

Запрещенные материалы

Роскомнадзор за весь 2024 г. удалил или заблокировал в интернете почти 800 тыс. запрещенных в России материалов, что почти на 20% больше, чем в 2023 г., говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Сотрудники ведомства уточняют, что блокировка или удаление запрещенного контента велась как в рамках реализации статей закона «Об информации», так и в ходе рабочего взаимодействия с администрациями соцсетей (30,3 тыс. интернет-страниц было удалено именно таким образом). По данным Роскомнадзора, на основании судебных решений и решений уполномоченных органов было удалено 179 тыс. интернет-страниц.

По информации ведомства, в IV квартале 2024 г. было удалено или заблокировано 5,8 тыс. материалов с заведомо недостоверной информацией (так называемыми фейками) о Вооруженных силах России, что является самым низким показателем за год: в III квартале их было 8,6 тыс., во II кв. — 6,2 тыс., в I кв. — 6,3 тыс.

Больше всего заблокированных или удаленных материалов в IV квартале 2024 г. относится к детской порнографии и так называемому пронаркотическому контенту — 19,5 тыс. (против 28,5 тыс. в III) и 36,1 тыс. (в III — 32,2 тыс.) соответственно.

Количество материалов с так называемым суицидальным контентом в IV квартале 2024 г. составило 12,9 тыс. против 11,2 тыс. кварталом ранее (во II кв. — 5,1 тыс., в I кв. — 4,6 тыс.).

Число удаленных или заблокированных страниц с материалами экстремистского или террористического характера составило в IV квартале 2024 г. всего 7,9 тыс. против 13,4 тыс. в III кв. и по 13,5 тыс. в двух первых четвертях ушедшего года.