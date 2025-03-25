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Власти поручили создателям «Эльбруса» создать новый процессор для игровой консоли

План реализации стратегии «Цели создания российской игровой консоли», которая разработана фондом «Сколково» по поручению Министерства промышленности и торговли России, продолжает обсуждаться. Для выполнения поставленных задач министерство поручило «Сколтеху» выработать сценарий производства в стране отечественной консоли, разработчику процессоров «Эльбрус» в лице МЦСТ — предоставить характеристики нового процессора для этого устройства, а Fplus — характеристики самой консоли.

Создание процессора

В России хотят разработать процессор для отечественной игровой приставки, пишет «Коммерсант».

Министерство промышленности и торговли (Минпромторг) России поручило МЦСТ (разработчик процессора «Эльбрус») разработать новый процессор для российской игровой приставки. В публикации говорится, что российские власти поручили Сколковскому институту науки и технологий (Сколтех) разработать сценарий производства консоли, а холдингу Flups — определить ее характеристики.

Согласно информации «Коммерсант», Сколтех предлагает производить консоли как в России, так и на иностранном контрактном производстве. Также предлагается создать приставку для мобильных игр, автономную игровую консоль (аналог Steam Deck) и стационарную. Все сценарии предполагают, что проекты будут субсидироваться Минпромторгом. Издание отмечает, что Минпромторг планирует создать консоль из российских комплектующих, но готово профинансировать только 50% стоимости проекта. Источник подчеркивает, что существует риск провала разработки отечественной консоли, так как для ее создания требуются значительные инвестиции.

Прогресс в разработке

В конце 2024 г. заместитель главы комитета Государственной думы по информационной политике Антон Горелкин в своем Telegram-канале рассказал о прогрессе разработки российской игровой консоли, порученной Минпромторгу по указу Президента России Владимира Путина.

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МЦСТ
Российские власти поручили создателям «Эльбруса» разработать новый процессор для игровой консоли

Согласно протоколу заседания профильной рабочей группы, российская игровая консоль будет построена на основе процессора «Эльбрус» и других электронных компонентов отечественного производства. Это подчеркивает стремление к созданию полностью независимого от зарубежных технологий устройства. Операционная система (ОС) также будет российской, но окончательное решение о том, использовать ли «Аврору» или «Альт Линукс», пока не принято. Обе ИТ-системы являются разработками российских компаний: «Аврора» изначально создавалась для мобильных устройств и госсектора, а «Альт Линукс» — это адаптация Linux, ориентированная на широкий спектр задач, включая совместимость с российским оборудованием, таким как «Эльбрус».

Разработку бизнес-модели, концепции и конкурентных преимуществ консоли поручили фонду «Сколково». Это предполагает, что акцент будет сделан не только на технической стороне, но и на создании уникального продукта, способного занять свою нишу на рынке. Учитывая, что процессоры «Эльбрус» уступают по производительности современным чипам, используемым в PlayStation 5 или Xbox, «Сколково» предстоит найти нестандартные решения — возможно, сосредоточившись на поддержке отечественных игр, образовательных функций или интеграции с государственными сервисами. Таким образом, консоль может стать не просто игровым устройством, а ИТ-платформой для продвижения российской ИТ-экосистемы.

Горелкин выразил надежду, что разработчики подойдут к задаче ответственно и предложат нестандартное устройство, учитывая, что процессоры «Эльбрус» пока не могут конкурировать по производительности с решением AMD, используемым в PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

Рынок игровых консолей

По данным «М.Видео-Эльдорадо», российский рынок игровых консолей по итогам 2024 г. показал значительный рост в денежном выражении, увеличившись на 29,5% по сравнению с 2023 г. Общий объем продаж составил 31,67 млрд руб., тогда как годом ранее этот показатель равнялся 24,46 млрд руб. При этом количество проданных консолей осталось на уровне позапрошлого года – 1,45 млн штук в 2024 и 1,45 млн в 2023 г.

Лидером российского рынка осталась Sony, которая не только сохранила первенство, но и увеличила свою долю в денежном выражении – с 63,7% до 71,6%. В штуках ее доля выросла с 18,6% до 29,5%, что свидетельствует о повышенном спросе на консоли PlayStation. Второе место в денежном выражении занимает Microsoft, чья доля сократилась почти вдвое – с 16% до 8,9%. В количественном выражении доля снизилась с 7,1% до 4,8%. Nintendo показала смешанные результаты: в штуках ее доля немного выросла (с 4,5% до 4,9%), однако в деньгах наблюдается небольшой спад с 6,5% до 5,3%. Это может говорить о стабильности продаж портативных решений и менее активном обновлении устройств, полагают аналитики «М.Видео-Эльдорадо».

Со слов руководителя департамента «Развитие игр и игрового сообщества» группы «М.Видео-Эльдорадо» Сергея Мезина, одним из главных трендов 2024 г. стал рост популярности Steam Deck. Консоль от Valve укрепила свои позиции на российском рынке, показав рост продаж более чем на 70%, обойдя по продажам Nintendo в денежном эквиваленте и приблизившись к объему продаж Xbox. Это подтверждает высокий интерес аудитории к портативным игровым устройствам, способным запускать современные ПК-игры, считает эксперт. Всего в 2024 г. было продано более 43 тыс. штук Steam Deck.

Антон Денисенко

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